VOX confirma que presentará candidatos a las alcaldías de Santa Cruz y La Laguna

Los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna podrán votar el próximo 26 de mayo a un candidato de Vox para que se siente en sillón de la Alcaldía. Así lo ha confirmado el presidente de la formación de extrema derecha en la provincia tinerfeña, Alejandro Gómez, quien manifiesta que a pesar de que la formación no presentará candidatos en todos los municipios, al menos sí lo hará en la capital y la ciudad de Aguere. Gómez es uno de los nombres que más suena para concurrir como candidato a la Alcaldía chicharrera. Él mismo asegura que no se presentaría en una lista municipal que no fuera la de la ciudad en la que vive, pero tampoco descarta que pueda concurrir a otras instituciones.

Este abogado nacido en Córdoba, pero que ha vivido toda su vida en Santa Cruz, se afilió a Vox en 2014, momento de la fundación del partido. Fue militante durante años del Partido Popular, aunque nunca participó de manera activa, y se volcó en Vox después de darse cuenta de que "el PP ya no representaba los valores y principios en los que yo creo". Tal y como explica el presidente de la formación en Tenerife, al menos las personas que quieran concurrir como candidatos en Santa Cruz y La Laguna, actualmente tendrían que pasar por un proceso de primarias, como establecen los estatutos del partido ultraconservador.

Giro en la asamblea nacional

Sin embargo, la formación está a la espera de que esto pueda dar un giro en la asamblea nacional prevista para el 23 de febrero, en la que las reglas del juego podrían cambiar ya que se prevén modificaciones para que el Comité Ejecutivo Nacional pueda tener el derecho de vetar a algún que otro candidato. "Vox ha contratado a una consultora experta para auditar a los candidatos", explica y de esta manera poder identificar a las ovejas negras que se les hayan intentado colar en las listas.

De esta manera, tratarán de evitar situaciones como las vividas recientemente en Comité Ejecutivo Provincial de Las Palmas, cuando tras conocerse que su presidente, Ricardo Baña, había sido condenado a dos años de cárcel y seis meses por un delito contra la Hacienda Pública en 2016, el partido lo obligó a dimitir provocando la primera crisis territorial de la formación comandada por Santiago Abascal.

Crisis de Vox en Gran Canaria

"Para mi ha sido una gran alegría que se le haya destituido con tanta rapidez y eficacia después de que conociéramos a través de los medios de comunicación que esta persona había mentido al partido", señala Gómez, ya que Baña no comunicó que tenía un procedimiento penal pendiente. También ha sido destituido el coordinador de la formación, José Luis Moyano, por presuntas amenazas realizadas a un agente de policía. Ahora mismo la formación tiene pendiente el nombramiento de una gestora en la provincia oriental. Gómez recalca que se trata de situaciones difíciles de controlar, ya que "un partido no puede obligar a presentar un certificado de penales", aunque valora que en la provincia tinerfeña "lo hemos propuesto".

Actualmente, Vox cuenta en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con una Dirección Provincial que ejerce un Comité Ejecutivo formado por seis personas. Además, la formación cuenta con cinco vicesecretarías. "El incremento del apoyo ha sido espectacular", sostiene el representante del partido en Tenerife, que añade que ha habido dos fechas que han supuesto un punto de inflexión a la hora de ganar afiliados. Una de ellas fue el pasado 7 de octubre, cuando tuvo lugar el acto en Vistalegre. El otro las elecciones andaluzas de diciembre, cuando de manera sorpresiva irrumpieron con 12 diputados en el Parlamento de esta comunidad autónoma y se convirtieron en la llave para formar un nuevo gobierno en Andalucía. "Después de los comicios en solo un día llegamos a hacer 15 afiliados", manifiesta.

Pendientes del programa

A pesar de que el partido todavía no ha presentado su programa electoral para el municipio, Gómez sí que tiene ya algunas ideas que el partido ultraconservador podría poner en marcha en Santa Cruz de Tenerife. Una de ellas será una bajada de impuestos a los comercios que jueguen un papel importante para el sector turístico de la ciudad. "Nosotros creemos que hay que bajar los impuestos municipales además a aquellas familias en situación de vulnerabilidad", incide.

Gómez también quiso pronunciarse acerca del problema que vive la ciudad con el alza del precio de la vivienda, algo que asegura "está dentro de la ley de la oferta y la demanda". Una situación en la que cree que deben implicarse la comunidad autónoma y los municipios para "ver qué soluciones pueden darle a las familias en una situación especialmente débil". Además, asegura que la regulación del mercado de alquiler vacacional por zonas o limitándolo a unos inmuebles específicos no va a poder consolidarse.

Lo que seguro no va a ser una prioridad para Vox es la retirada del conocido como Monumento a Franco. Gómez mantiene que "no ensalza" la figura del dictador, pese a que se llama Monumento a la Victoria y afirma que es "un monumento precioso que a mi personalmente me gusta mucho". Gómez asegura que nunca se ha sentido identificado con ninguno de los dos bandos de la Guerra Civil y considera que la Ley de Memoria Histórica "es una ley adoctrinadora creada para crear nuevamente las dos españas".