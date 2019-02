Ashotel pide ayuda al Ayuntamiento de Santa Cruz

La patronal hotelera, preocupada ante el descenso del 5,5% en el número de turistas alojados en la capital

La patronal hotelera tinerfeña (Ashotel) ha pedido ayuda al Ayuntamiento de Santa Cruz. Tanto el presidente como el vicepresidente de la misma, Jorge Marichal y Gabriel Wolgeschaffen, respectivamente, están preocupados por los últimos datos registrados, pues en 2018, disminuyó un 5,5% el número de turistas alojados en los hoteles de la capital chicharrera. En concreto, Ashotel reclama al Consistorio que se realicen más acciones de política comercial para que "Santa Cruz sea más conocida a nivel nacional e internacional" y que regularice lo antes posible el alquiler vacacional.

El presidente de la patronal hotelera aprovechó una rueda de prensa celebrada ayer en el Ayuntamiento sobre datos turísticos para solicitar al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el compromiso de que el Consistorio "venderá mejor el producto turístico de Santa Cruz". Finalmente, la rueda de prensa se convirtió en un intercambio de opiniones entre Ashotel y el Ayuntamiento sobre la situación por la que está atravesando la ciudad desde el punto de vista turístico. Para Bermúdez, los datos "generales de 2018 relacionados con la visita de turistas y con el gasto generado en la capital son positivos". Reconoció que es cierto que ha descendido el número de alojados en Santa Cruz, pero precisó que "la ciudad ha experimentado en este sentido un importante y continuo crecimiento en los últimos siete años" y se mostró convencido de que en 2019 volverán a mejorar los datos. Aún así, se comprometió a acometer diferentes acciones.

Eso sí, el alcalde demandó, en cualquier caso, un mayor esfuerzo de las oficinas turísticas del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias para "incrementar la promoción de los destinos urbanos, como Santa Cruz". En este sentido, añadió, "también pedimos a Ashotel que influya más en Turismo de Tenerife, del Cabildo, y en Promotur, del Ejecutivo canario, que son las administraciones que tienen la competencia para ello, para que Santa Cruz se note más en los actos de promoción externa del Archipiélago y de la Isla". "Se tendrían que traer más congresos a la capital chicharrera, para que la media de noches de ocupación en los hoteles, que se sitúa en 2,6, pase a unas 4 ó 5", agregó el regidor.

El presidente de Ashotel confirmó que los datos generales de Santa Cruz desde el punto de vista turístico son "buenos" y que "todo va bien", pero insistió en que no es así en el sector alojativo. "En 2017 teníamos un 67% de ocupación y en 2018, bajamos al 57%. Esto supone unas 15.000 personas menos en los hoteles de la ciudad. Cuando la ocupación hotelera es menor al 60%, empiezan a sonar las alarmas. Santa Cruz presume de ciudad, pero la gente debe enterarse. Debemos enganchar al turismo de negocio para que se quede más días en la capital, por lo que se tendrían que realizar campañas específicas de promoción", apuntó Jorge Marichal. Por su parte, Gabriel Wolgeschaffen agregó que "estamos conectados con más de 150 destinos europeos directos a través de los aeropuertos y esto la ciudad no lo está explotando y aprovechando".

Asimismo, Ashotel mostró su preocupación ante la falta de regulación del alquiler vacacional en Santa Cruz. "La gente viene a la capital y se queda aquí, pero no lo está haciendo en los hoteles. De las 760 viviendas que se publicitan como alquiler vacacional, solo 377 están registradas. Las leyes deben estar claras y debe existir una ordenanza lo antes posible para que todos tengamos las mismas reglas y compitamos en igualdad de condiciones. En este municipio nos dicen donde podemos construir hoteles y, sin embargo, no se establecen dónde puede haber alquiler vacacional y dónde no". Sobre esto, el alcalde aseguró que la ordenanza municipal estará aprobada de manera inicial antes de mayo.

Por último, Ashotel celebró que haya nuevos proyectos de hoteles en Santa Cruz, pero volvió a mostrar su preocupación "por el descenso de la ocupación que se ha producido este año". "Si la oferta aumenta y la demanda sigue bajando, en el futuro tendremos que hablar ya de otra cosa", dijo.