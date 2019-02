Podemos y Sí se puede rompen su idilio en Santa Cruz

Podemos y Sí se puede no concurrirán juntos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Así lo han confirmado tanto la candidata de la formación morada a la Alcaldía chicharrera, Yaiza Gorrín, como el que será cabeza de lista del partido ecosocialista en el municipio santacrucero, Pedro Fernández Arcila. Ambos aseguraron que las negociaciones que han mantenido no han sido suficientes para evitar que se rompa el idilio que parece que sí llevará a ambas formaciones a presentarse de forma conjunta en otras instituciones como el Cabildo tinerfeño o el Parlamento de Canarias.

Gorrín señaló a La Opinión de Tenerife que la principal razón para no concurrir en una sola lista en los comicios municipales debe buscarse en que el círculo de Podemos en la ciudad no aceptara que Arcila fuera el cabeza de lista de ambas formaciones. La candidata de Podemos explica que debido a las fricciones que ambos partidos han experimentado durante los últimos cuatro años, "nosotros propusimos que la lista conjunta fuese encabeza por el candidato de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, o por una persona relevante de la sociedad civil". Algo que Gorrín aseguró que no aceptó Sí se puede, que insistió en que su militancia no se sentiría representada si Arcila no fuera el candidato.

Gorrín también manifestó el pasado martes durante una entrevista en el programa Tenerife en la Onda, de Onda Cero, que a lo largo de estos cuatro años de legislatura "se han hecho cosas positivas y se han hecho cosas que no nos han hecho gracia a los militantes y simpatizantes de Podemos en Santa Cruz".

Por su parte, Arcila comentó que ha sido Podemos el que ha decidido "excluir a Sí se puede" de las negociaciones para conformar una candidatura de confluencia con otras fuerzas políticas. El candidato de la formación ecosocialista a la Alcaldía de Santa Cruz declaró en los micrófonos de Radio Club Tenerife que esta situación "no es lo que esperábamos", pero manifestó que "no pasa nada", ya que Sí se puede tiene más de 10 años de presencia en Santa Cruz y es un partido asentado. Por lo que no se mostró muy preocupado por que esta decisión pueda afectar a los resultados del partido en el municipio, que en este mandato han contado con cuatro concejales.

Incluso indicó que la formación ecosocialista podría rascar votos de aquellos que a pesar de tener simpatía por Sí se puede no la tienen por Podemos. Aunque destacó que "la gente reclama una cierta unidad" en las agrupaciones de izquierda, por lo que también "es un elemento a tener en cuenta".

Arcila reconoció que existen diferencias en la forma de organización de ambos partidos. "Nosotros tenemos una base asamblearia, mientras que otros partidos son más centralistas" y ratificó que han existido "ciertas fricciones entre unos y otros".

Además, descartó que fuera a presentarse en la lista del Cabildo, ya que la asamblea local ha decidido "que repita como candidato en Santa Cruz".



Confluencia

Izquierda Unida es el tercer partido en discordia que actualmente cuenta con un único concejal en el pleno chicharrero. Ramón Trujillo manifestó a La Opinión de Tenerife que la formación todavía no ha decidido con qué partido concurrirá en las elecciones del mes de mayo, una decisión que deberá tomar la asamblea local, pero en la que también pesarán los acuerdos a los que llegue el partido a nivel nacional.

De esta manera, a pesar de que Trujillo aseguró que su relación con los ediles de Sí se puede "ha sido excelente" durante estos cuatro años, lo cierto es que podría acabar en la lista de la candidatura de Podemos. "Tengo mi opinión, pero entiendo que lo más importante es que la decisión se tome de manera colectiva", señaló.

Para Trujillo la mejor opción hubiera sido "que hubiera un cierto nivel de agrupación de la izquierda" en el municipio, pero no considera que esta división vaya a afectar negativamente a la representatividad de esta tendencia en el pleno del Ayuntamiento chicharrero.

La asamblea local decidirá este mes si IU concurre a los comicios con alguna otra formación. "Hemos estado trabajando por una gran coalición, pero no se ha logrado, pero no vamos a hacer un drama", ya que considera que cualquiera de las dos candidaturas tiene opciones de sacar más de dos concejales.