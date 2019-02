El alcalde apuesta por descentralizar el albergue y crear pequeños centros

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, abogó ayer por descentralizar el Centro Municipal de Acogida y crear pequeños recursos en los que las personas sin hogar puedan ser atendidas de forma más directa. "En la actualidad, tenemos unos 200 usuarios en el albergue pero tenemos un recurso en el barrio de Buenos Aires en el que son atendidas entre 15 y 20 personas, creo que debemos ir por aquí", afirmó el regidor chicharrero durante la presentación de los presupuestos municipales de 2019 a representantes del sector económico y financiero de la capital tinerfeña.

"El 60% de los usuarios del albergue vienen de otros municipios, proceden de otras provincias y hasta de otros países", explicó Bermúdez para añadir que "el Ayuntamiento financia el 90% del coste que supone este recurso pero nosotros no estamos pidiendo dinero". "Nosotros lo que le reclamamos a las administraciones canarias es que inviertan en la construcción de centros comarcales tanto en el norte como en el sur de la Isla para atender a las personas sin hogar y no se vean obligadas a venir a Santa Cruz porque en el resto de la Isla no hay recursos", aseveró.

Por su parte, y con respecto también al Centro Municipal de Acogida de Santa Cruz, el concejal de Atención Social, Óscar García, del PP, manifestó ayer, en una Comisión de Control y a raíz de la comparecencia solicitada por Sí se puede, que debería ser el Cabildo de Tenerife el que asumiese la gestión del albergue.

Sí se puede también mostró su preocupación por la situación laboral del personal del Servicio Integral a Personas sin Hogar. En este sentido, el edil responsable del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) informó de que "el Ayuntamiento está mediando entre la empresa concesionaria de albergue y los trabajadores que prestan servicio en este centro, pero defendiendo siempre un bien superior, como es preservar la calidad del servicio que ofrecemos a las personas sin hogar".

Óscar García transmitió a los grupos políticos que la empresa ha comunicado su disposición a cumplir progresivamente con lo establecido en el convenio "y nos consta que los trabajadores también están por la labor de alcanzar un acuerdo en esa dirección".

Sea como fuere, el concejal de Atención Social manifestó que "estas diferencias se han producido cuando restan unos pocos meses para que el contrato vigente de servicios se consuma, por lo que desde el área de Atención Social ya estamos trabajando en el nuevo pliego de contratación, que incluirá mejoras para poder seguir atendiendo el albergue y el centro de mínima exigencia en condiciones de calidad y con garantías para todos".