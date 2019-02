Santa Cruz lanza una campaña con la que busca "aliados" para cuidar la ciudad

Tu ciudad, tu casa. ¿La cuidamos juntos? Este es el lema de la nueva campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz para reforzar el compromiso ciudadano con la limpieza del municipio, con el fin de ganar más "aliados" para mantener la capital limpia, "de la misma manera que lo hacemos con nuestro hogar". Así lo anunciaron este miércoles, 6 de febrero, el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), y el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC), quienes indicaron que se trata de una campaña "atípica", por el tiempo que durará, seis semanas, y porque se usarán todos los medios y soportes posibles para que llegue al mayor número de personas. La iniciativa costará 150.000 euros.

"Con esta campaña pretendemos que aquellos vecinos descuidados con el mantenimiento de los espacios públicos se alineen con la mayoría que sí es respetuosa. Esta iniciativa de comunicación se fundamenta en el hecho de que construir una ciudad inteligente, con convocación de capital turística y con calidad de vida, implica reforzar el compromiso institucional del Ayuntamiento para con la ciudadanía, pero, al mismo tiempo, visibilizar el esfuerzo de la administración y convocar la voluntad de la corresponsabilidad por parte de los vecinos que habitan en ella", explicó el regidor chicharrero.

En concreto, la campaña se nutre de mensajes que equiparan los espacios privados, como las casas de los ciudadanos, a los públicos, para interpelar a aquellos vecinos cuyo comportamiento difiere en el cuidado de unos y otros. El Ayuntamiento pretende motivar un cambio de conducta y, para ello, los diferentes mensajes se harán llegar a la ciudadanía a través de los periódicos, la televisión, la radio y por redes sociales. Pero también estos se colocarán en 80 mupis publicitarios; en 12 vallas distribuidas por los cinco distritos de la capital; en la parte trasera de las guaguas de las líneas 904 y 908; en el tranvía; y en las marquesinas y pantallas de las paradas del transporte público.

Además, el Consistorio tiene previsto organizar un evento con influencers y bloggers para promocionar esta campaña. Entre los mensajes que se difundirán con esta campaña, se encuentran aquellos relacionados con el hecho de no tirar chicles a la calle; de no realizar grafitis en el mobiliario urbano; de no estropear las plantas de los jardines públicos, y de recoger los excrementos de las mascotas. "Si no pegamos chicles en casa, tampoco lo hagamos en la ciudad", dice uno de ellos.

El concejal responsable del área de Servicios Públicos recuerda que el Ayuntamiento chicharrero despliega anualmente un importante gasto para el servicio de limpieza, en su diferentes ámbitos y modalidades. El próximo contrato, que se formalizará en breve, según apunta Dámaso Arteaga, ascenderá a unos 17 millones de euros anuales, lo que "supone un desembolso de 82 euros por cada uno de los 207.000 habitantes de la ciudad".

En este sentido, el edil indicó que, por ejemplo, en la reposición de contenedores de basura vandalizados, el Consistorio gasta al año unos 200.000 euros. También informó de que anualmente se suele atender una media de 5.200 incidencias relacionadas con la limpieza del municipio. "Buena parte corresponden a quejas realizadas por los vecinos y otras a situaciones detectadas por el propio personal municipal. Pero todas y cada una de ellas se atienden de manera inmediata", manifestó Dámaso Arteaga.

Tanto el alcalde como el concejal de Servicios Públicos apuntaron ayer que esta nueva campaña de concienciación ciudadana forma parte de la estrategia municipal puesta en marcha por el Consistorio para mejorar la limpieza en Santa Cruz, en la que también se incluye el nuevo contrato que se firmará en breve para la recogida de residuos y limpieza de la ciudad, así como la intención del Ayuntamiento, anunciada desde el año pasado, de incrementar las cuantías de las multas por ensuciar la capital.

En este sentido, el edil Dámaso Arteaga anunció que el área de Servicios Públicos ya ha iniciado el expediente con el que dichas sanciones "serán más duras" y se someterán a un importante aumento. "La previsión es que la modificación de la ordenanza de limpieza esté lista a lo largo de este mismo año. Se tipificarán todo tipo de conductas y se incrementarán las multas, intentando que las cuantías sean las mayores posibles", añadió el concejal nacionalista.

Precisamente, con respecto a las sanciones por ensuciar la ciudad, Dámaso Arteaga informó de que al año el Ayuntamiento de Santa Cruz está incoando una media de más de un centenar de expedientes. Entre las infracciones se encuentran aquellas relacionadas con no recoger los excrementos de las mascotas, lanzar residuos fuera de los contenedores o papeleras, y realizar grafitis o pintadas.

Por último, el alcalde mostró su confianza en que "con esta triple combinación, que incluye esta campaña para concienciar a los ciudadanos de que debemos cuidar nuestra capital como cuidamos nuestra propia casa, que incluye el nuevo contrato de recogida de residuos de la ciudad, y que incluye también el incremento de las cuantías de las multas por ensuciar el municipio, Santa Cruz será un lugar mucho más limpio".

"Lo que está claro es que es necesaria la colaboración de todos los vecinos. Por ejemplo, hace poco vi como se vertían residuos de obras en un contenedor de basura en la calle Numancia y eso no puede ser. Todos tenemos que poner de nuestra parte, como hacemos en casa", concluyó el regidor chicharrero.