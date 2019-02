El hombre pillado 'in fraganti' tirando escombros en Jagua pide perdón por su "grave error"

Alejo Rodríguez, el hombre que fue pillado 'in fraganti' este domingo tirando escombros en un lugar prohibido del barranco de Jagua, en la capital tinerfeña, se ha puesto en contacto con LA OPINIÓN DE TENERIFE para admitir su "grave error" y pedir disculpas.

"No tengo ninguna excusa. He cometido un grave error, del que me arrepiento, y quiero pedir perdón a toda la ciudadanía por el mal ejemplo que he dado. Lo siento mucho", aseguró este santacrucero de 50 años.

Alejo Rodríguez quiere pedir, además, disculpas públicas al responsable de la empresa que le había prestado el furgón con el que trasladó dos cubos de picón y uno de arena para tirarlos en el barranco de Jagua, en la zona de Anaga de la capital tinerfeña.

"Me arrepiento especialmente por el enorme daño que he causado al dueño de la empresa Imse, que me había prestado el vehículo como favor", dijo el hombre, para añadir: "Esta empresa no tiene absolutamente nada que ver con esta acción. Simplemente, su propietario me había dejado el furgón como un favor personal. Lo lamento muchísimo, sobre todo porque siempre se portó de forma excelente conmigo y cooperé con él de forma satisfactoria. Le pido públicamente disculpas. Es una empresa ejemplar y no merecía verse metida en esta situación".

Alejo relató que acudió el domingo a dos puntos limpios, uno en Taco y otro en San Andrés, pero los encontró cerrados. "No es excusa, no obstante. Tenía que habérmelos llevado a casa y llevarlos al punto limpio cuando estuviera abierto. He hecho una acción lamentable, que no debe hacer ningún vecino para cuidar nuestro medio ambiente, y lo tendré que pagar. Reitero mis disculpas".

Los hechos ocurrieron el domingo, cuando el guarda rural de Anaga pilló 'in fraganti' a este hombre y otra persona tirando escombros en un área perteneciente al Parque Rural de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. "La otra persona no tiene nada que ver. Yo soy el responsable", aclaró Alejo Rodríguez.

Los sujetos accedieron al lugar con una furgoneta blanca y, al divisar al guarda en su zona de trabajo, dieron varias vueltas por la zona de Jagua hasta que se fue. Lo que no sabían estos hombres es que el guarda simuló irse para vigilarlos desde lejos, ya que encontró muy extraño los movimientos de los aún sospechosos.

Terminaron tirando tres bolsas de escombros que Alejo Rodríguez admitió tener en su casa. "Me han denunciado y tendré que asumir las consecuencias. Jamás haré nada parecido", concluyó.