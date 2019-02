La capital saborea Italia

Degustar un fantástico helado artesanal, probar una exquisita mortadela y saborear deliciosas pizzas elaboradas con la auténtica receta italiana. La gastronomía del país transalpino se convirtió este domingo 3 de febrero en protagonista del primer Ven a Santa Cruz de este año, en el que no solo se quiso dar a conocer su comida sino también su artesanía y cultura. Un acto en el que quedó de manifiesto que Italia atrae a los chicharreros, pero también que los italianos han visto en Tenerife un lugar en el que quieren vivir.

Rosa Cavaliere, que dirige una agencia que ayuda a sus compatriotas a establecerse en la Isla, confirma que cada vez más italianos quieren mudarse a Tenerife. "Principalmente porque allí se pagan muchos impuestos y aquí pueden tener más calidad de vida", argumenta. Por eso, ella lleva seis años asesorando a los ciudadanos italianos sobre cuál es la mejor manera de ganarse la vida en la Isla. "Intentamos disuadirlos para que no todos monten una pizzería", bromea, indicándoles que abran el abanico e inviertan en otro tipo de mercados, como el inmobiliario, donde Cavaliere apunta que muchos compañeros "están comprando pisos y estudios en diferentes partes de la Isla" y o bien las utilizan para residir, ya que la vivienda allá "es muy cara" o las ponen en alquiler.

Bárbara Frattulini es una de las italianas que se ha mudado a la Isla en busca de un futuro mejor. "Aquí lo he encontrado todo, trabajo, gente encantadora y muchos logros a nivel personal", admite.

Llegó a Tenerife hace un año y medio para ponerse al frente de la heladería artesanal Fragola de San Andrés. Este producto es uno de los más destacados dentro de la gastronomía italiana y Frattulini reconoce que está teniendo muy buena aceptación, ya que existe una gran diferencia con los helados que pueden encontrarse en otro tipo de establecimientos. "No creo que haya ningún secreto más allá de utilizar un buen producto, una buena base que es la nata y también fruta natural que es la que le aporta ese sabor tan característico", comenta.

El café es otra seña de identidad de la gastronomía italiana, una bebida a la que aseguran "no le afecta la crisis". Así lo cree Margarita Sabatino, representante de la marca Almacén Plaza, quien argumenta que "muy poca gente rechaza una buena taza de café".

Sabatino apunta que los italianos lo toman "corto y espresso, caliente y sin leche", aunque reconoce que algunos compatriotas como es su caso le añaden algunas gotitas.

Mantiene que el café que se sirve en los establecimientos de las Islas "no es malo por norma general" y que para ella fue todo un descubrimiento el barraquito. "Me encanta y no lo conocía porque en Italia no usamos la leche condensada para esto", señala.

La gastronomía italiana se ha convertido en una cocina universal que puede probarse en casi cualquier rincón del mundo. A la pasta y la pizza también se añaden otro tipo de elaboraciones que poco a poco van introduciéndose en el paladar de los tinerfeños. La mozzarella, hierbas aromáticas como la albahaca, los embutidos o productos como la trufa enriquecen los platos de este país y cada vez se fusionan más con el recetario canario más tradicional.

Así lo considera Antonella di Gaetano, asesora comercial de la marca Negrini, quien apunta que se trata de productos que cada vez más se dan a conocer entre los canarios y que combinan muy bien con la gastronomía del Archipiélago. Ella quiso destacar la mortadela, que desde hace años se consume en las Islas, pero que en la actualidad aparece enriquecida con olores y sabores que la convierten en un producto gourmet que cada vez está más presente en las mesas de las Islas.

Alberto Fernández fue uno de los tinerfeños que visitó esta iniciativa para degustar todo el sabor de Italia. "Es un tipo de comida que suele gustar a todo el mundo y que mucha gente conoce", admite, aunque reconoce que en los diferentes puestos ubicados en la Alameda del Duque de Santa Elena "también he visto productos que no conocía y que están riquísimos".

La gastronomía italiana fue una de las grandes protagonistas de esta primera edición del año de Ven a Santa Cruz, pero no fue la única actividad que pudieron disfrutar los santacruceros y visitantes. Una actividad que comenzó el pasado viernes en la ciudad y que llenó hasta este domingo la Alameda de puestos de venta de comida y foodtrucks con todo el sabor italiano. También se pusieron a la venta productos del país transalpino y se celebraron actuaciones musicales e infantiles. Por otro lado, la plaza de España acogió una muestra de artesanía italiana, mientras que la explanada frente al Cabildo acogió una muestra de vehículos Ferrari y motocicletas Vespa.