Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "No estoy nerviosa, sino ilusionada"

Raquel Iboleón Laynez, candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019, en representación de McDonald's y la opinión de tenerife, confiesa que, de momento, no se siente nada nerviosa, pero sí "muy ilusionada". Asistió ayer, junto al resto de aspirantes a Reina de la fiesta chicharrera, en las tres modalidades (infantil, adulta y mayores), al Ayuntamiento para ser recibida por el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y por la concejal de Fiestas, Gladis de León, también de CC. Indicó que ya estaba desesperada por sus ganas de que llegara "este día, el de la visita al Consistorio, porque con él comienza la cuenta atrás para la carrera de 100 metros a la que ahora nos enfrentamos antes del día de la Gala, el próximo 27 de febrero".

Raquel Iboleón es una joven chicharrera de 22 años y estudiante de Derecho, la cual ha participado en varios certámenes de belleza. Su diseñador, Daniel Pages, se fijó en ella desde principios del año pasado. "Antes incluso de comenzar el Carnaval de 2018, para el que ya Daniel había elegido a la candidata, me comentó que si me gustaría participar en la Gala de 2019, porque era la chica ideal para el diseño que tenía en mente, Al Alba venceré. Le respondí de manera inmediata, pues siempre había pensado en la posibilidad de subirme algún día al escenario del Carnaval de Santa Cruz. Eso sí, nunca me he presentado a ningún casting para el Carnaval, pues si me convertía en aspirante a Reina, quería hacerlo bien, con un diseñador especial y, sin duda, Dani cumple esa característica", contó. Por eso, añadió, "estaba tan desesperada y con muchísimas ganas de que todo esto empezara ya, pues llevo muchísimo tiempo esperando".

Esta joven manifestó ayer que quiere vivir con intensidad cada segundo de esta experiencia, "porque todo se pasa volando, es como una carrera, y cuando te das cuenta ya has llegado a la meta y todo ha pasado". Raquel dijo que le encanta su traje porque es diferente y "maravilloso". "Tengo muy buenas sensaciones este año, sé que todo irá muy bien", añadió.

Ayer, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz, sentada entre el resto de aspirantes a Reina del Carnaval, escuchaba con atención las palabras del alcalde, atendiendo después, con una amplia sonrisa, a los diferentes medios de comunicación. "Es que no estoy nada nerviosa. Igual el día de la Gala digo otra cosa pero, de momento, insisto, solo siento ilusión y ganas de vivir esto con intensidad", apuntó. Raquel Iboleón indicó que después de participar en el Carnaval chicharrero, pretende marcharse un año a Australia, para trabajar allí como instructora de buceo. "No sé, es algo que me apetece mucho, como esto", concluyó.