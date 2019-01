El pleno aprueba que el Balneario se convierta en un centro de mayores

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer, con la abstención de Sí se puede, una moción presentada por el propio grupo de Gobierno, formado por CC y PP, para instar a la Comunidad Autónoma a que "cumpla con su compromiso" de rehabilitar el antiguo Balneario de la capital. Con esta moción también se ha acordado pedir al Ejecutivo canario y al Cabildo que el uso prioritario de este inmueble sea el de un centro de mayores y el de un centro de salud, atendiendo así la demanda del colectivo Habla Juntos por San Andrés, formado por más de una quincena de asociaciones, sociedades y colectivos de toda índole en la zona.

Asimismo, y debido a que la Plataforma en Defensa del Balneario, formada también por numerosos vecinos, ha defendido siempre que el antiguo inmueble recupere el uso que tenía en un principio, es decir, de ocio, recreativo y deportivo, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, se comprometieron ayer a pedir al Gobierno canario que no descarte un posible uso deportivo en la zona exterior del complejo, "siempre y cuando este sea compatible con los prioritarios antes citados".

"Lo que está claro es que no todo cabe. La mayoría de los colectivos de la zona han acordado que lo que necesita la capital y, en concreto, la zona de Anaga, es un centro para mayores, debido al incremento del envejecimiento de la población, y también que el centro de salud de la Casa del Mar se traslade a un lugar mejor. Recuperar el antiguo uso del Balneario ya no tiene mucho sentido, pues el mar ya no está tan cerca del inmueble como lo estaba antes. Y, además, en Santa Cruz contamos con más alternativas de baño y de piscinas, como el Parque Marítimo. Aún así, se podría estudiar la posibilidad de incluir un uso deportivo, solo en el caso de que esto sea compatible con la existencia allí de un centro de mayores", manifestó Díaz-Estébanez.

Por su parte, el alcalde nacionalista comentó que lo importante ahora es que el Gobierno canario rehabilite cuanto antes el inmueble para poder convertirlo en un centro sociosanitario. "Y lo que aprobamos hoy en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz no supone ningún obstáculo para que en un futuro se estudien otros usos alternativos y compatibles con los que hemos planteados", agregó el regidor chicharrero.