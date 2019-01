"Acabé en el albergue de Santa Cruz y sin sueños"

Fue un joven sin hogar, sin ilusiones ni aspiraciones de ningún tipo, que estuvo atrapado en un mundo ajeno a la realidad. Pero hoy sueña con convertirse en el próximo George Lucas, creador de las sagas fílmicas de Star Wars e Indiana Jones, o, al menos, en un gran diseñador gráfico. Así lo cuenta Adoni desde el piso para jóvenes sin techo que financia el Ayuntamiento de Santa Cruz y que gestiona la fundación Don Fosco, situado en El Sobradillo y en el que se intenta devolver la autonomía y un proyecto propio de vida a los jóvenes más vulnerables.

Adoni es una de las ocho personas, de entre 18 y 30 años, que en el último año han formado parte de esta iniciativa de vivienda compartida y tutelada, un proyecto dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. En la actualidad, comparte el piso con otros tres compañeros, que también dormían en la calle y que ahora han decidido cambiar sus vidas. Él ha contado su historia porque quiere que "su mensaje llegue a otros jóvenes y, en general, a otras personas que lo estén pasando mal, que no vean ninguna salida".

Sin dar demasiados detalles de su infancia, Adoni explica que llegó un momento en el que lo único que hacía era jugar a los videojuegos, desde que se levantaba hasta que se acostaba. "Se convirtió en una droga. Y es que el mundo real no me gustaba nada y me escondí en los videojuegos. No había otra cosa que me ilusionara. Me olvidé de la familia, de los amigos, me olvidé de la vida. En casa de mi padre la situación era complicada y ya no podían ayudarme, había muchas bocas que alimentar", indica.

Al cumplir los 18 años, "y sufriendo una depresión por diferentes circunstancias", optó por marcharse a Madrid, donde la ONG (Organización No Gubernamental) Remar Internacional lo acogió durante tres años. "Aprendí mucho y fue una muy buena experiencia, pero no conseguí trabajo. Cuando regresé a Santa Cruz de Tenerife, me vi en la calle, sin tener un lugar en el que dormir. Finalmente, acabé en el albergue de personas sin hogar de la capital, sin sueños y sin aspiraciones. Allí lo pasé muy mal. Fueron tres meses demasiado largos, en el que me vi muy solo, perdido y estando en un lugar que no es precisamente acogedor", señala.

Hace aproximadamente un año, las trabajadoras sociales derivaron su caso hacia el proyecto de la Fundación Don Bosco para jóvenes sin hogar. "Fue entonces cuando mi vida empezó a cambiar. Pero el primer y fundamental paso que hay que dar es dejarse ayudar. Yo quería encontrar una salida, aunque aún no sabía cual. Quiero dar las gracias a Don Bosco, al Ayuntamiento de Santa Cruz y a la educadora Verónica Mora por formar parte de este proyecto. Hoy he recuperado la ilusión y tengo unos objetivos. Con respecto a mi adicción a los videojuegos, logré superarla y hoy solo recurro a ellos como una forma de pasar un rato agradable con amigos", manifiesta Adoni.

En el piso para jóvenes sin hogar situado en El Sobradillo se acoge a aquellos, ya sean hombres o mujeres, que se han quedado sin un lugar en el que dormir y que se encuentran en situación de exclusión social. Allí reciben formación para poder conseguir un trabajo y poder alquilar su propia vivienda. En el caso de Adoni, este se ha formado como diseñador gráfico y también está trabajando como charcutero en el Carrefour de Añaza.

"De aquí a cinco años, quiero sacarme el carnet de conducir y seguir formándome como diseñador gráfico. Cuando llegué al piso no sabía a lo que quería dedicarme y fue aquí donde lo descubrí. Un compañero y amigo me animó a coger un lápiz y a ponerme a dibujar. Siempre fui un niño muy creativo y lo que quiero ahora es mostrar mi mundo. Me gustaría dedicarme a la animación, a la realidad virtual. Ya tengo mi propia marca, ADH Grafics. Ahora tengo metas y quién me dice que no puedo ser el próximo George Lucas", bromea Adoni.

Ayer, la primera teniente de alcalde, Zaida González, y el edil de Atención Social, Óscar García, realizaron una visita al piso para jóvenes sin hogar de El Sobradillo, que en la actualidad ocupan Adoni y otros tres chicos. Adoni había preparado café y contó que el resto de sus compañeros estaban en "clase". Estos son Kendo, que está estudiando un ciclo superior de salud medio ambiental; Mamadou, que estudia un ciclo medio de administrativo; y Pape, que es alumno de la ESO.

Por allí también ha pasado Sulay, una joven que a los 18 años se vio durmiendo en las paradas del tranvía en Santa Cruz. Hoy vive con su novio y su bebé de tres meses, aunque sigue formando parte del proyecto y mejorando su formación. Con respecto a los otros tres jóvenes, hasta completar los ocho que han ocupado el piso en el último año, uno de ellos consiguió un trabajo y logró independizarse, y los otros dos se dieron de baja del proyecto. Uno incumplió su acuerdo de convivencia, aunque ha continuado con la formación, y otro desistió voluntariamente de permanecer en el proyecto.

Pero Adoni quiere seguir adelante. "Hay que tener paciencia y no rendirse. Mi situación era desesperada, pero recibí consejos que ojalá hubiese recibido mucho antes. Hoy solo puedo dar las gracias y solo quiero ser feliz", concluye.