Inspección Tributaria de Santa Cruz recauda en 4 años 4,5 millones e interpone 464 sanciones

El Consistorio ha incrementado en este mandato el número de inspectores, de 3 a 5

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha ingresado 4,5 millones de euros en este mandato, entre 2015 y 2018, a través del servicio de Inspección Tributaria, con el que el Consistorio controla el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de empresas y ciudadanos. Asimismo, durante dicho periodo, se han incoado 393 actas de inspección y se han interpuesto 464 sanciones por no abonar los impuestos correspondientes, con las que se han recaudado casi 700.000 euros. Así lo explica el concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, quien destaca que el fraude en el municipio chicharrero ha disminuido considerablemente en los últimos años.

En concreto, y según la naturaleza de la figura fiscal, el área de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz ha ingresado en este tiempo, gracias a las actuaciones del servicio de Inspección, 1,2 millones de euros en liquidaciones de la Plusvalía (tributo sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana) y 1,1 millones más con cargo a liquidaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que es el tributo que deben pagar aquellas empresas situadas en la capital que facturan más de un millón de euros al año.

Por el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), el servicio de Inspección ha recaudado casi 690.000 euros entre 2015 y 2018. Le sigue la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos, con unos ingresos de más de 453.000 euros en la modalidad que abonan los negocios y de 21.783 euros en relación a las viviendas.

El capítulo de importe de las sanciones de distinto orden interpuestas por el servicio de Inspección del Ayuntamiento capitalino, que disfrutan de una bonificación del 25% por ingreso voluntario en periodo tasado, según ha señalado el edil, generó a las arcas municipales unos rendimientos en estos cuatro años de 690.315 euros, "en tanto que las actuaciones de colaboración con el área de gestión de Ingresos en fase de recaudación ejecutiva se situaron en 184.625 euros".

Al respecto, el concejal de Hacienda informa de que "el volumen de sanciones, y consiguientemente de ingresos obtenido por esta vía, se está reduciendo año tras año, lo que evidencia precisamente una mayor corresponsabilidad fiscal por parte de los santacruceros". El edil también quiere dejar claro que en muchos casos el incumplimiento de las obligaciones tributarias con la ciudad "no es voluntario", pues el ciudadano o la empresa en cuestión no eran conscientes de que no estaban abonando lo que les correspondía.

Juan José Martínez recuerda que el Consistorio chicharrero ha reforzado su servicio de Inspección Tributaria con la contratación de dos personas más, "por lo que contamos con un total de cinco inspectores, cuando antes solo teníamos tres". "La mejora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Santa Cruz que se está experimentando en los últimos años nos permite ofrecer unos mejores servicios públicos y, además, llevar a cabo, como lo hemos hecho, rebajas de impuestos", indica el concejal de Hacienda.

"La eficacia en la gestión tributaria en la capital ha sido un factor clave tanto en el saneamiento financiero del Consistorio como en la política creciente de reducción de la presión fiscal que ha protagonizado Santa Cruz durante este mandato", añade el edil.

En este sentido, Juan José Martínez apunta que cuanta mayor es la corresponsabilidad fiscal de las familias y de las empresas de la ciudad, mayor es el margen para implementar medidas de alivio tributario, dado que la recaudación aumenta, "atendiendo entre todos y de forma solidaria las necesidades de financiación del municipio".

Asimismo, el concejal responsable del área de Hacienda comenta que "el relanzamiento del impulso económico en Santa Cruz de Tenerife es responsable también en gran medida de la recuperación de la recaudación después de atravesar una crisis económica aguda hasta hace bien poco".

En cualquier caso, el edil Juan José Martínez agradece el "compromiso de los vecinos y de las empresas ubicadas en el municipio con respecto al cumplimiento de sus obligaciones con el Ayuntamiento de la capital, que revierte directamente en una mejora de los servicios públicos y de las condiciones de vida en el municipio". "Si todos pagamos lo que tenemos que abonar, la inversión pública podrá ser mayor y se podrá seguir bajando los impuestos", insiste.