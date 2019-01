La ilusión por los Reyes desborda Santa Cruz

"Ya vienen los Reyes". Esta fue este sábado 5 de enero la frase más repetida por las miles de personas que se congregaron en la capital para vivir la noche más mágica del año. La ilusión desbordó Santa Cruz de Tenerife en una jornada en la que los más pequeños son los grandes protagonistas.

El recibimiento a Sus Majestades los Reyes Magos comenzó en el Estadio Heliodoro Rodríguez López hacia las 17:00 horas, aunque desde una hora y media antes las gradas de este recinto deportivo comenzaron a llenarse de asistentes, que no podían esperar a que comenzara el espectáculo. En total 16.600 personas pudieron seguir desde el estadio el acto, el mejor dato de asistencia desde hace 10 años.

Como novedad, no se permitió por motivos de seguridad la entrada de los carritos de bebé en el interior del recinto, algo que despistó a algunos padres que acudieron raudos a dejar los cochitos infantiles en alguna de las ocho carpas colocadas junto al estadio.

Tras instalarse en los asientos solo quedaba esperar a que comenzara el espectáculo, que este año tuvo como hilo conductor un bosque encantado. Los menores asistentes y sus familias tuvieron que poner todo de su parte para lograr vencer a la bruja Paulina, que harta de no ser la más poderosa del universo, realizó un encantamiento para impedir que los Reyes Magos pudieran utilizar la llave mágica que abre la puerta de todos los hogares de la capital.

Para recrear a los habitantes de este bosque mágico, participaron 600 bailarines y figurantes que llevaron a cabo toda una coreografía para vencer a la malvada bruja que había puesto en peligro la noche más mágica del año.

Un espectáculo que contó además con dos duendes como protagonistas, un hada madrina, multitud de personajes animados y un tigre más preocupado por dar el salto al estrellato que por la visita de Sus Majestades.

Desde las gradas muchos niños, pero también multitud de adultos, cantaban entregados con el espectáculo. El público entusiasmado animaba con aplausos al ritmo de la música.

Tras romper el encantamiento de la bruja Paulina, los niños pudieron respirar tranquilos, llegó el momento más esperado por todos. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar comenzaron a corearse por todo el estadio, impaciente ante la llegada de los regios dignatarios.

Muchos no pudieron aguantar los nervios y abandonaban sus asientos para acercarse a la valla para poder estar más cerca de los soberanos.

El sonido de un helicóptero del Ejército que sobrevoló el recinto deportivo anunció la cercanía de los soberanos, que momentos después hacían su aparición a lomos de sus tres camellos y recibían una ovación de todos los asistentes.

Fue entonces cuando el alcalde, José Manuel de Bermúdez, y la concejal de Fiestas, Gladis de León, se acercaron a Sus Majestades para hacerles entrega de la llave mágica con la que anoche pudieron entrar en casa de todos los niños de la ciudad.

Baltasar fue el encargado de dirigirse a todos los niños de Santa Cruz. "Los Reyes Magos ya están aquí", anunció el dignatario, deseando después un feliz año 2019 a los asistentes. Él fue el encargado de presentar a sus otros dos compañeros, a pesar de que para todo el público no necesitaban presentación.

"Estamos muy contentos porque este año nuestros embajadores nos han dicho que se han portado muy bien y esperamos que lo sigan haciendo tanto en casa como en el colegio", apuntó.

Comenzaron entonces las carreras para tratar de acercarse y saludar a los soberanos. Muchos gritaban carta en mano para entregársela en el último momento a Sus Majestades. Los pajes reales recogían las misivas con la intención de que ninguna se perdiera por el camino y todos los regalos llegaran a su destino.

Algunos niños miraban extrañados a los dignatarios como si no se creyesen que un año después volvieran a estar en la ciudad."Dásela a Baltasar que es el mejor", decía uno de los asistentes a su pequeña; "No dejes que se escape", gritaba otro intentando que los embajadores de los Reyes cogieran la carta que llevaba en la mano.

Muchos trataban de captar con sus teléfonos móviles la mejor imagen de los monarcas. Isabel Ruiz, de apenas siete meses, fue la que consiguió una de las mejores instantáneas de la noche. Su madre la puso en brazos del mismísimo rey Baltasar, que no dudó en coger a la pequeña para inmortalizar su primera noche de Reyes.

"Me he portado muy bien". Esto fue lo que le dijo Esteban Gutiérrez a Gaspar cuando el soberano de Oriente se paró un instante a hablar con él. "Me ha dicho que no me preocupe, que me va a dejar todo lo que quería", comentó ilusionado.

"Yo le voy a dejar esta noche galletas a los Reyes y zanahorias para los camellos", apuntó María Medina, momentos después de saludar y entregar su carta a Sus Majestades.

Una vez concluido el acto en el estadio, la emoción continuó a la salida, cuando muchos niños todavía parecían no creerse que acabaran de ver a los Reyes Magos. "Eran impresionantes", se escuchaba.

Pero la magia de anoche no acabó allí, ya que a las 19:00 horas arrancó la gran Cabalgata que acompañó a Sus Majestades por las calles de la ciudad. Eran muchos los que buscaban momentos antes de que comenzara la comitiva un rincón desde el que sus pequeños pudieran admirar el desfile. Una tarea complicada, ya que la capital recibió este viernes la visita de alrededor de 240.000 personas.

Algunos intentaban engañar a los más pequeños. "Hoy no es cuando vienen los Reyes", comentaba algún padre durante el recorrido. Pero los menores no se dejaban timar. "Cómo que no, ahí vienen", comentaban al ver desfilar la Cabalgata.

Encabezada por la Policía Local y animada por la Banda Sinfónica de Tenerife el desfile incluyó a más de un millar de personajes y figurantes, una docena de carrozas iluminadas con LED, 40 hinchables gigantes yelementos rotatorios, convirtiéndola en la mayor Cabalgata de Reyes de los últimos años.

El buen tiempo que se registró este viernes en Santa Cruz de Tenerife animó a muchos a salir a la calle para recibir a la comitiva de los soberanos de Oriente, que pasadas las 20:15 de la noche llegaba a la plaza de la Candelaria para llevar a cabo la tradicional adoración al Niño Jesús.

El preludio de la noche de Reyes se vivió como una gran fiesta en la ciudad. Los niños tuvieron que irse pronto a la cama para imaginar todos los regalos que Sus Majestades dejarían bajo el árbol. La ilusión llenó de nuevo Santa Cruz, un tipo de emoción que no volverá a repetirse hasta el próximo 5 de enero.