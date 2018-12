La directora del IASS defiende la compra del edificio de Cabo Llanos por "el beneficio para los mayores"

Juana María Reyes, directora del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), ha querido aclarar algunos puntos del acuerdo del pasado viernes del Consejo Rector del propio IASS, por el que se abrió expediente para la compra del edificio de Antonio Plasencia en Cabo Llanos por casi 30 millones de euros (23 para la adquisición y casi 7 para acondicionar el inmueble). El Grupo del PSOE en el Cabildo, pese a que dos de sus consejeros apoyaron la apertura del expediente, ha mostrado serias dudas sobre la operación y ha asegurado que lo estudiarán.

La idea es comprara el edificio para darle un uso sociosanitaril; acoger a los usuarios del Febles Campos mientras se rehabilita este centro.

Dos importantes cargos del propio PSOE en el Cabildo, Miguel Ángel Pérez, consejero de Política Territorial, y Marta Arocha, directora general insular de Vivienda, confirmaron a este periódico que se va a estudiar el expediente y mostraron "muchas dudas" con respecto a su aprobación.

Básicamente se basan en cuatro argumentos para dudar sobre la idoneidad de esta adquisición: la forma "con cierto oscurantismo" en la que se ha aprobado la apertura del expediente de compra, en plenas fiestas navideñas, en un consejo rector extraordinario y a cinco meses de elecciones; el inmueble elegido, que no cuadra con los modelos de gestión sociosanitaria que se están utilizando en la actualidad, con 13 plantas, un entorno urbano y un inmueble que está concebido para oficinas; la altísima inversión que supone, alrededor de 30 millones de euros públicos, para una solución transitoria, como las obras en el Febles Campos, que habrá que ver si es la más adecuada; y que la empresa a la que se va a pagar 23 de esos 30 millones por la compra es de Antonio Plasencia, un empresario con dos sentencias condenatorias relacionadas con el urbanismo y el territorio.

Estas son las aclaraciones de Juana María Reyes:

El Cabildo ha aprobado la adquisición de un inmueble en Santa Cruz, por parte del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. Está en fase de autorización, es decir, lo que se ha hecho es autorizar la adquisición de un edificio en la zona metropolitana, con capacidad para 270 usuarios

1. El Plan de Infraestructuras sociosanitarias tiene como objetivo dotar a la isla de plazas sociosanitarias para atender a personas mayores dependientes, una necesidad creciente con el envejecimiento de nuestra población.

2. En el Plan se incluye también la sustitución de centros en funcionamiento que han quedado obsoletos, como el Hospital Febles Campos, con 270 plazas, o la Residencia de Mayores de Ofra, con 170.

3. Ambos centros cuentan ya con proyectos de ejecución redactados, tras su adjudicación mediante concurso al efecto, siendo preciso realojar a sus usuarios mientras se ejecuten las nuevas instalaciones.

4. El IASS lleva dos años y medio buscando en la zona metropolitana, Santa Cruz, La Laguna y Candelaria un edificio con características adecuadas y no ha sido posible encontrarlo hasta ahora. En todo este tiempo solo se encontró uno que se acercaba a la capacidad de 200 personas y que no se pudo materializar ya que no había disposición para vender por parte de la propiedad a precios que establecía la tasación realizada.

5. Esta operación, que utiliza un dinero que en caso contrario iría a pagar deuda, nos permitiría ubicar temporalmente los usuarios del hospital Febles Campos, que volverían al nuevo centro una vez concluido. A continuación, podrían ubicarse los usuarios de la residencia de Ofra, y realizar la misma operación, y finalmente abrir un nuevo centro en la zona metropolitana, con el consiguiente incremento de plazas, justamente en el municipio que más carece de ellas en función de la población.

6. Hay que tener en cuenta, de que de no realizarse esta operación, la alternativa sería terminar al menos dos centros grandes de los que se están construyendo, el Mojon y Añaza por ejemplo, cada uno tiene previsto 150 plazas, para posteriormente trasladar los usuarios del Febles y construir este, lo que significaría que no se podría incrementar plazas antes de unos 6 o 7 años y los usuarios del Febles tendrían que esperar al menos 3-4 años para mejorar sus condiciones de habitabilidad.

7. Es decir la inversión no es solo para trasladar el Febles Campos, es una inversión a largo plazo y que significa un incremento notable de plazas en la isla.

8. Hay que tener en cuenta que estamos inmersos en un proceso de construcción de centros, dada la imposibilidad de encontrar centros construidos en la isla, que nos permitiría incrementar los servicios de forma más rápida. Cualquier edificio que reúna condiciones de ocupación sociosanitaria, y cuyos costes por metro cuadrado se aproxime a los de propia construcción del IASS y a las tasaciones oficiales, incluida la remodelación para poner en uso, estaríamos dispuestos a analizarlo, ya que sería más rápido comprar obra acabada, que construir por nuestra parte.

9. Sobre las características del edificio que pretendemos adquirir, debe tenerse en cuenta que pretendemos trasladar, sin tener que dividir, el conjunto que representa el Hospital Febles Campos: 270 usuarios y el total de sus trabajadores.

Para ello se ha estudiado técnicamente la adaptación que precisa el edificio en cuestión y a la que se destinaría la inversion de unos 6 millones de euros, y que daría como resultado una instalación acorde los estándares que estamos utilizando para la construcción de nuevos centros.

Nuestro objetivo es atender con calidad a mayores y personas con discapacidad, dentro de la Ley de Dependencia, y no la de construir edificios. En ese sentido es lamentable que se priorice la operación, en función de quién es el titular de la propiedad, sobre el beneficio que los mayores van a recibir con el traslado.