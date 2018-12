El PSOE en el Cabildo tiene "muchas dudas" sobre la compra del edificio a Plasencia

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha confirmado este domingo a LA OPINIÓN DE TENERIFE que va a "solicitar" y "estudiar" el expediente por el que se aprobó el pasado viernes, 29 de diciembre, la compra de un edificio de 13 plantas situado en Cabo Llanos, Santa Cruz de Tenerife, a una empresa del constructor Antonio Plasencia por casi 30 millones de euros públicos (23 para la adquisición y poco menos de 7 para la adecuación del inmueble).



El edificio, justo frente al Auditorio Adán Martín y que nunca ha tenido actividad desde su construcción hace seis años, va a tener un uso sociosanitario, según se recoge en el acuerdo que alcanzó el Consejo Rector del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) el pasado viernes, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife.



En concreto, será para "prestar servicios residenciales a los 270 usuarios del Hospital Febles Campos durante el tiempo en el que se ejecute la construcción del nuevo edificio", según la nota de prensa oficial del Cabildo anunciando el acuerdo.



La decisión del Grupo Socialista en el Cabildo se produce después de que dos consejeros del propio PSOE, el vicepresidente de la Corporación insular, Aurelio Abreu, y la consejera de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, votaran a favor de esta propuesta de CC en el Consejo Rector del IASS.







en el Cabildo, Miguel Ángel Pérez, consejero de Política Territorial, y Marta Arocha, directora general insular de Vivienda, confirmaron a este periódico que se va a estudiar el expediente y mostraron sus dudas con respecto a su aprobación. Básicamente se basan en cuatro argumentos para dudar sobre la idoneidad de esta adquisición: la forma "con cierto oscurantismo" en la que se ha aprobado la apertura del expediente de compra, en plenas fiestas navideñas, en un consejo rector extraordinario y a cinco meses de elecciones; el edificio, que no cuadra con los modelos de gestión sociosanitaria que se están utilizando en la actualidad, con 13 plantas, un entorno urbano y un inmueble que está concebido para oficinas; el coste, alrededor de 30 millones de euros públicos, para una solución transitoria, como las obras en el Febles Campos, que habrá que ver si es la más adecuada; y que la empresa a la que se va a pagar 23 de esos 30 millones por la compra es de Antonio Plasencia, un empresario con dos sentencias condenatorias relacionadas con el urbanismo y el territorio. "Sí, tengo muchas dudas en este expediente. Me enteré de que era ese edificio después de que se aprobara en el consejo rector". Esto aseguró Miguel Ángel Pérez, quien quiso aclarar que la aprobación de la apertura del expediente de compra "no significa" que tal adquisición esté confirmada. "Hay que dejar claro que no está comprado. Todavía queda mucho expediente por recorrer y mucho que estudiar. De hecho, los propios técnicos advirtieron que se prolongaría durante al menos un año", señaló el responsable de Política Territorial Insular. Pérez es miembro de ese mismo Consejo Rector del IASS. No tenía que acudir a ese consejo extraordinario. Él fue precisamente el anterior presidente del IASS pero no sabía qué edificio se iba a comprar. "Me sorprendió porque pensé que era un edificio que se encuentra al lado del colegio La Salle de Santa Cruz, una antigua residencia estudiantil que se está rehabilitando". El consejero socialista expresó sus dudas el mismo viernes después de la decisión del Consejo Rector. Lo hizo a través de Twitter. Este domingo amplió sus argumentos a LA OPINIÓN DE TENERIFE. "Mis dudas se fundamentan principalmente en de quién es el edificio. Hay que tener en cuenta que es un empresario que tiene dos condenas por delitos relacionados con el urbanismo y el territorio, y a esto se suma la compra la misma semana por parte del Gobierno de Canarias de una parcela al mismo empresario (por 5,6 millones de euros), el hecho de que se decidiera en un consejo rector extraordinario del IASS acabando el año, a cinco meses de unas elecciones€ Tengo muchas dudas sobre este expediente", enfatizó.La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó el 28 de enero de 2016firme declarandoa Antonio Plasencia y otros dos empresarios dedicados a los áridos -José Enrique Morales y Pedro Sicilia-, quienes estaban acusados de extraer áridos de manera ilegal durante más de 15 años en los barrancos de Güímar. La sentencia los condenó a un año y tres meses de cárcel, medida que se suspende durante dos años , "condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia".Plasencia tiene un mes para entregar alrededor de 56 millones de euros a la Justicia como compensación por el daño causado al territorio si finalmente no se apruebn -que no se ha hecho- el proyecto de restauración que podía presentar como alternativa a la sanción. La Justicia le dio una prórroga de un año que vence dentro de un mes. Además, el jueves 27 de abril de 2017, la Audiencia Provincial condenaba en primera instancia al constructor a cinco años y seis meses de cárcel por corrupción urbanística en la operación de Las Teresitas, así como al pago de la parte que le corresponde -entre los seis condenados- de la indemnización de 61 millones de euros al Ayuntamiento por los daños causados a las arcas públicas en la operación. En la última semana de 2018, dos administraciones públicas, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, han alcanzado acuerdos para abrir expedientes de compra de una parcela situada en el Hospital de la Candelaria (5,6 millones de euros) y este edificio de Cabo Llanos (23 millones de euros), ambas propiedades de dos empresas vinculadas a Antonio Plasencia, Puzolana y Áridos de Tenerife en el caso del Hospital y Promotora Punta Larga en el de Cabo Llanos. La justificación dada por los promotores de este acuerdo para comprar el edificio frente al Auditorio es que había que abrir el expediente antes del 31 de diciembre para atar la partida presupuestaria que estaba destinada a tal fin y no perderla. Bajo esta argumentación, de no abrir el proceso de compra, esa importante cantidad de dinero se habría derivado principalmente al pago de deuda. Pero este argumento no convence a Marta Arocha, tanto como los otros planteados. "Tenemos que sentarnos y estudiar muy bien este expediente pero hay muchas cosas que no convencen al Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. A mí, ya de entrada ese edificio no me parece el más apropiado para el fin que se le pretende. Hay otras alternativas y opciones posibles y posiblemente más viables. Estamos hablando de un gasto muy importante de dinero público", explicó Arocha. Para poder aprobar el expediente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que emitir un informe sobre el cambio de uso de esta zona de Cabo Llanos, terrenos que la ciudad ganó a la Refinería. Este solar en concreto está fijado para uso administrativo por el PGO vigente. Urbanismo ha emitido un informe "favorable" pues considera que su catalogación en el Plan General es "compatible" con la de uso sociosanitario.Ni Aurelio Abreu ni Josefa Mesa, los consejeros socialistas que dieron el viernes su visto bueno al expediente en el Consejo Rector del IASS, han aclarado hasta ahora por qué ni qué opinan de las dudas surgidas en el seno de su propio Grupo Insular Socialista.