El portal de los aparcacoches

Jesús nació hace más de dos milenios en un humilde pesebre de Belén. Desde entonces, la tradición cristiana y católica celebra el nacimiento del Niño Dios cada diciembre, aunque los historiadores rechazan este mes como el de la venida al mundo de Jesús, pues en esta época era imposible, entre otras cosas, que los pastores sacaran sus rebaños a pastar. Las heladas del invierno no son las mejores fechas para que los herbívoros obtengan su alimento en los campos. Pero aún así, la tradición es la tradición y al portal donde se resguardaron María y José para alumbrar a Jesús acudieron pastores, Reyes Magos y ángeles guiados por una estrella en el firmamento. Ayer, como hoy, son muchas las casas canarias que se adornan con un nacimiento para conmemorar la venida del Hijo de Dios; también las instituciones públicas montan cada año su Belén en los días previos al solsticio de invierno, pero lo que resulta poco habitual es la construcción de un Belén en medio de un solar de tierra de la Avenida Príncipes de España que es utilizado como parking anexo al Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Así que se puede visitar el Belén, sin problemas para buscar aparcamiento.

Al aire libre y hecho por quienes se ganan la vida a diario por unas monedas a cambio de vigilar los coches estacionados en medio de un terraplén del barrio capitalino de Ofra, emerge la interpretación de un escenario bíblico en el que no faltan las figuras de pastores, animales, un arroyo, casas, tiendas y el pesebre. Abraham Mustafá Betancourt es el artífice desde hace seis años del Belén que se levanta en este solar, junto a la parada del Tranvía, y lo hace con figuras que le dona la gente, que le dejan casi a diario en una cesta colocada para este fin. Y tal ha sido el empeño que le ha puesto este hombre a esa pequeña obra de arte que incluso participan en concurso de belenes que organiza cada año el Ayuntamiento de la capital. De hecho, en la Navidad de 2013 fueron los ganadores del certamen, dotado con un diploma y 300 euros de premio.

Abraham Mustafá, que vive en una caseta cercana a su lugar de trabajo, afirma que este año no llegaron a tiempo para presentarse al concurso "por dos días, pero aún así lo hicimos con la misma ilusión de siempre". Y eso que muestra su malestar con algunos desaprensivos que "vienen al Belén por la noche y se llevan figuras". "Es la maldad por la maldad, porque ya me dirán qué ganan robando un Rey Mago, como pasó el otro día", se queja. No obstante, y a pesar de esa contrariedad, señala que son más las personas que colaboran con ellos que quienes les hacen una trastada como esta. "Al día siguiente ya teníamos otro Rey Mago y más figuras que nos dio una vecina", asevera.

Este año, en caso de que hubieran ganado el premio al que finalmente no pudieron optar por presentarse fuera de plazo, le habrían donado el dinero a una de las amigas que vive también aquí y "que necesita un sonotone". "Se lo habríamos dado a ella porque fue, además, la que más colaboró para hacer este Belén que se monta todo con piezas recicladas".

El Belén este año está hecho a base de bloques de construcción que, colocados de determinada manera y partidos en varios trozos, simulan las casas del antiguo Israel. Pintan los tejados, llevan cubos de tierra para elevar las montañas y sacan piedras y tierra de otra zona para luego hacer el riachuelo que todo Belén que se precie debe tener. Otros años, asegura Abraham Mustafá, "se ha traído agua para hacer el río o hemos enganchado luz para iluminar el interior de las casitas y el pesebre", pero este año "al quedar fuera de concurso nos desanimamos y aunque al final lo terminamos, no lo acabamos como hubiéramos querido", insiste este hombre de piel curtida por el sol.