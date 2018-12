Los Reyes Magos devuelven la ilusión al Heliodoro

Como ya viene siendo habitual, las taquillas del Heliodoro Rodríguez López no han cesado la mañana de este viernes 28 de diciembre de despachar entradas para la visita de los Reyes Magos el próximo 5 de enero al estadio. Cientos de personas han vuelto a darse cita en el exterior del recinto, algunos de ellos incluso, han pasado la noche en las inmediaciones para no quedarse sin su localidad. Y eso que este año la entrada se cobra un euro más cara, sumando un total de dos euros, un hecho que a algunos no ha gustado demasiado.

Fiestas decidió incrementar en esta ocasión el precio de las localidades, pasando de 1 a 2 euros. La concejala de Fiestas, la nacionalista Gladis de León, explicaba recientemente que esta subida de precio se justifica porque cada año aumenta el número de ONGs (organizaciones no gubernamentales) entre las que se reparte el dinero recaudado, por lo que "la cantidad a repartir disminuye afectando a los proyectos a los que se emplea el dinero". Asimismo, "la subida también viene justificada por una razón de reparto responsable, pues queremos garantizar la asistencia de personas y así evitar el ver asientos vacíos durante el acto, cuando las entradas están todas vendidas".

La recaudación del dinero procedente de la venta de las entradas será cedida a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia: Nuevo Futuro, Padre Laraña, Ahete, Apanate, Aldeas Infantiles, Aldis, Funcasor, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, Colegio Oficial de Psicología, Asociación Asistencial Nahia , Rotary Club Tenerife Ramblas y Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta.