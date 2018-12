Rompen otro de los 'Chicharritos' expuestos en la avenida de Anaga, en Santa Cruz

La escultura se encuentra en la sede de la Policía Local para analizar los desperfectos

Los Chicharritos de la avenida de Anaga, en Santa Cruz, han vuelto a sufrir actos vandálicos. La pasada Nochebuena, la escultura Chicharrito style fue arrancada de su lugar de exposición, destrozando la parte de la boca del pescado. Hace solo dos meses, el denominado Chicharrito reflejo fue robado y sufrió algunos daños, aunque todo acabó con final feliz, pues el ladrón lo devolvió con una nota en la que mostraba su arrepentimiento y alegaba que estaba "alcoholizado".

En este caso, el Chicharrito no ha sido sustraído, pero tendrá que ser reconstruido, "en el caso de que sea posible", por los daños sufridos. Así lo ha manifestado el concejal de Cultura, José Carlos Acha, del PP, quien no puede ocultar su enfado. "Esto es la consecuencia de una falta de civismo y educación total. Estamos hablando de obras de arte y de trocitos de sentimientos que pertenecen a todos los ciudadanos, a todos los chicharreros. Lo que no puede ser es que cuatro desaprensivos se emborrachen y hagan estos destrozos", manifiesta el edil.

La escultura se encuentra en la sede de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, situada en la avenida Tres de Mayo, hasta que se analicen los desperfectos sufridos y se estudie si la obra puede ser recuperada, según explica José Carlos Acha.

A raíz del certamen cultural Chicharritos, convocado a principios de 2018 por el Ayuntamiento y la Fundación Cepsa, se eligieron a las tres mejores esculturas. Estas están expuestas en la avenida Anaga y son: Chicharrito reflejo, Chicharrito style y Sueño de arco iris.