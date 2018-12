Los aparcacoches de Ofra muestran su Portal de Belén

Los aparcacoches de un terreno en Ofra, cerca del Hospital de La Candelaria, han montado el tradicional Portal de Belén, que ya se ha convertido en tradición todos los años.

El ciudadano del barrio de Ofra Vicente Pérez Luis ha publicado en su cuenta de Facebook un vídeo donde se aprecia a los aparcacoches y la "obra de arte" hecha por ellos. La publicación va acompañada de un texto:

"Ya es tradición en el barrio chicharrero donde vivo, Ofra, que los 'gorrillas' hagan un portal navideño de grandes dimensiones. El lugar para esta obra belenística es un destartalado solar público de tierra y escombros, usado como estrambótico aparcamiento del hospital de la Candelaria, con traseras de edificios en bloque pelado, junto a una parada del tranvia metropolitano. Elaborado por un grupo de aparcacoches, entre ellos Abraham y Francis, con un belén así llegaron a ganar hace unos años el concurso que convoca el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En estas navidades se les pasó la fecha para inscribirse y lo hicieron fuera de plazo, por lo que el Consistorio no ha admitido su participación. La vida para algunos de ellos no ha sido precisamente un camino de rosas, pero este es su modo de demostrar que son gente de buen corazón. Cada año reflejo en Facebook el resultado de su artística labor, y este no he querido faltar a ese compromiso moral a pesar de la tristeza por la muerte de mi padre."