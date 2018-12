La seguridad de una Reina

Raquel Iboleón cuenta con la seguridad en si misma que debe tener una Reina del Carnaval de Santa Cruz. La joven chicharrera de 22 años, que representará en la Gala del próximo 27 de febrero a McDonald's y la opinión de tenerife, destaca que la confianza en ella misma es una de las cualidades que debe tener una candidata a convertirse en la soberana de las fiestas más representativas de la ciudad. "Tiene que tener confianza, además de creer en el trabajo que ha hecho todo el equipo detrás, para que se vea única, como realmente es en ese momento en el que está sola sobre el escenario", argumenta.

Una seguridad que ha visto en ella el diseñador Daniel Pages, que hace algo más de un año le escribió a través de redes sociales para proponerle que fuera una de sus candidatas para 2019. "Una de las cosas más importantes es que ella tiene que desfilar como si estuviese en pijama en el pasillo de su casa, se tiene que ver cómoda sobre el escenario", valora el diseñador, que asegura que si logra transmitir esto "el público la va a ver disfrutando y el jurado la verá ganadora". El palmero se mostró confiado en que Iboleón pueda lograr esta sensación en el escenario.

Hasta esta semana, solo el entorno más cercano de esta estudiante del último año de Derecho sabía que se subiría al escenario del Recinto Ferial como candidata a Reina en 2019. Desde que se hizo público "no me han parado de llegar felicitaciones y mensajes de ánimo, no solo de gente conocida sino también de personas a las que no conozco". Algo que le da confianza y "aun más ganas de que llegue ya la fecha para dar lo mejor de mi el 27 de febrero".

Iboleón mantiene que al recibir el mensaje de Pages "me sentí halagada", porque ella nunca antes había pensado presentarse a este certamen , ya que reconoce que no es "una forofa del Carnaval", aunque sí seguidora de las Galas de la Reina "porque es algo icónico y me gusta verlas".

Aunque Pages se fijó en ella en 2015, cuando ganó de Miss Tenerife, "esperé a que ella acabara con esa etapa para que se metiera de lleno con nosotros". De la fantasía que Iboleón lucirá sobre el escenario, Pages todavía no quiere desvelar ningún detalle concreto pero afirma que "está hecha a medida para Raquel". A nivel artístico "espero que sea una vuelta de tuerca en mis diseños, un paso más allá". Con esto el palmero busca "no encasillarme mucho" y para ello tratará de utilizar técnicas que si bien admite no son novedosas "yo no las había aplicado nunca", algo que para él es todo un reto. "Creo que cada diseñador tiene su estilo y considero que se va a notar un cambio y una evolución", valora.

La candidata de McDonald's y la opinión asegura que desde que Pages le contó el proyecto "me encantó" y ahora que ya ha podido ver algo más "estoy bastante contenta y considero que el camino que está siguiendo Dani me gusta mucho".

El diseñador explica que trata de vincular a cada una de sus candidatas con alguna de las muchas ideas para trajes que tiene en la cabeza. "Normalmente suelo tener una idea general de la fantasía y lo que quiero hacer y una vez tengo a la chica que lo va a llevar termino de amoldarlo", apunta.

Ahora cuando quedan algo más de dos meses para que llegue el gran día, en el taller del diseñador se vivirán jornadas frenéticas de más de 12 horas de trabajo para que todo pueda estar listo el 27 de febrero. "A partir de ahora serán pruebas constantes y jornadas maratonianas, no se puede mirar atrás", indica el diseñador quien expone que normalmente a las candidatas les gusta implicarse en la elaboración de su traje.

Iboleón mantiene que espera poder compaginar las obligaciones de su vida cotidiana con el trabajo que suponga la preparación del traje. "El día tiene 24 horas y dan para mucho si te sabes organizar", admite y apunta que ella siempre ha sido una mujer multitarea por lo que espera tener tiempo para todo.

Aunque la chicharrera está acostumbrada a subirse a un escenario y ser el centro de atención, el próximo 27 de febrero será la primera vez que salga con un traje que tendrá muchos kilos de peso y además tendrá que soportar la responsabilidad de tener que mostrar el trabajo de Daniel Pages y todo su equipo durante muchos meses.

Puesta en escena

Sin embargo, ella asegura que aunque tenga mucha presión espera no ponerse nerviosa sobre el escenario. "Por la experiencia que tengo estoy intranquila justo antes de salir, pero cuando piso el escenario se me olvida todo", argumenta y espera que haber participado antes en otro tipo de certámenes le ayude a saber desenvolverse durante el desfile, aunque es consciente que lo ha hecho en el pasado "no se parece nada a lo que voy a tener que hacer".

Para ello, va a llevar a cabo una preparación tanto física como psicológica con el objetivo de "lucir estupendamente y poder llevar el traje", pero también para "mentalizarme de que va a haber muchísima gente mirándote y hacer mía la fantasía".

Pages sin embargo mantiene que a él no se le pasan los nervios hasta que la candidata abandona el escenario del Recinto Ferial. "Estoy pendiente de que no se trabe la rueda, de que no se mueva el tocado...es que son muchos meses de trabajo para tres minutos y medio", comenta.

En el Carnaval del próximo año 19 candidatas aspirarán a convertirse en la Reina. Aunque en un principio se había barajado la posibilidad de cambiar la estructura de la Gala realizando un segundo desfile de candidatas a modo de carrusel con las que hubieran obtenido mayor puntuación, finalmente esta posibilidad ha quedado descartado, algo que a Pages le parece positivo. "El tema del carrusel es complicado hacerlo en un espacio como el que tenemos en el Recinto Ferial en el que el año pasado con 13 candidatas ya se nos hacía complicado movernos", explica. La organización en el backstage está realizada al milímetro y la presencia de 19 candidatas también hará que la Gala se alargue. "A ninguno nos interesa hacer un acto de cuatro horas, sino que la Gala sea vistosa y dinámica, por lo que creo que Enrique Camacho ha hecho bien en no retrasar el momento de la coronación", apunta.

Pages solo le ha dado un consejo a Raquel Iboleón "que sea única y personal" algo que ella admite que seguirá a raja tabla. "No he visto vídeos de reinas de otros años para ver cómo lo han hecho, yo cuando salga quiero hacer lo que yo sienta y ser como soy, no quiero dejarme influenciar por nada", valora.