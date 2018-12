"El Telemaratón ayuda a que empresas se comprometan a donar todo el año"

Manuel Artiles, director de Mírame Televisión, actuará hoy como maestro de ceremonias de la octava edición del Telemaratón Solidario, que arranca a las 17:00 horas y que convertirá la plaza del Príncipe de la capital en el centro neurálgico de la generosidad de toda Canarias. Más de 10.000 personas y 120 grupos participarán en la cabalgata que recorrerá las principales calles del centro, en un desfile que finalizará a las 22:00 de la noche con un mensaje del padre Ángel desde su parroquia de Madrid. Una acción que Artiles asegura no se trata de algo puntual, ya que gracias a ella muchas empresas se comprometen a realizar donaciones durante todo el año.

Hoy se celebra una nueva edición del Telemaratón Solidario, una iniciativa ya consolidada...

Esta es la octava edición, ya que en los años más complicados de la crisis hacíamos dos por año.

¿Cómo será esta edición?

Todas son especiales y a cada celebración que haces suceden cosas diferentes, pero esta es especial porque hemos logrado que se amplíe el abanico de ONG. Este año no solo hacemos el Telemaratón sino que venimos trabajando desde hace un año en la iniciativa #Compartir Canarias. Este proyecto consiste en que alrededor de 200 ONG tengan una plataforma para poder promocionar sus acciones y hacer un trabajo que no sea flor de un día, sino de todo el año.

¿Cuántas personas participarán en esta edición?

Yo creo que este es el año con mayor participación. Ya hay confirmados más de 15 vehículos con ayuda, además de donaciones que ya se han practicado en más de un centenar de puntos previos de recogida repartidos por toda Canarias. Esto significa tener la garantía de que hay una recogida anterior, pero no sabes qué va a suceder cuando la gente lo vea en televisión en diferentes cadenas, cuando escuche la radio o cuando la noticia se mueva en redes sociales. Es entonces cuando se genera ese movimiento que realmente es el Telemaratón, hacer un efecto llamada.

¿En qué se centra la recogida este año?

Es prácticamente lo mismo. A principios de noviembre tuvimos una reunión con la gente de las ONG y les preguntamos qué necesitaban. En esa reunión decidimos que lo principal que nos demandaban era ayuda y artículos de primera necesidad para niños de cero a seis años, productos caros para las familias como los pañales, los biberones o las chupas. Las ONG también demandan productos de aseo personal. Lo primero que uno piensa cuando quiere ayudar a una familia es en la comida, pero estos también son necesarios. Nosotros también nos hemos volcado con el tema de los juguetes, que insistimos en que sean nuevos no sexistas y no bélicos. Por otro lado, desde hace unos años hemos trabajado para que les lleguen regalos y artículos de primera necesidad a los ancianos que están en centros especiales, ya que con la renta que perciben solo tienen lo básico. Además, desde hace dos ediciones hemos incorporado artículos para las mascotas, que bien reciben las protectoras o familias con dificultades económicas para los que sus animales son un miembro más y no quieren prescindir de ellas.

¿Cómo se gestiona y reparte toda esta ayuda?

Este año, la ayuda no se repartirá solo en el Archipiélago sino que gracias a la viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias hemos decidido mandar una parte a los canarios que están en Venezuela, que todos sabemos la situación que están atravesando. Con la asistencia del Gobierno de Canarias vamos a hacer envíos a través de cauces fiscalizados para enviar ayuda durante varias entregas. Aquí las donaciones quedarán acumuladas en el Banco de Alimentos y es importante destacar que la ayuda no llega el día de Navidad. Salvo los regalos que contamos hasta el día de Reyes, es prácticamente imposible. Sin embargo, quiero decir que conozco el trabajo de las ONG y la ayuda de Navidad para estas familias está garantizada desde mucho antes de que se celebre el Telemaratón. En el ámbito de los juguetes llevan una clasificación por edades, familias, islas y municipios en un trabajo muy exhaustivo que ni siquiera lo controlamos nosotros sino que lo dejamos en manos de profesionales. Nosotros no conocemos el nombre ni la identidad de los receptores. Lo que sí gestionamos es lo que llega a los hogares de la tercera edad porque vamos a hacerles la entrega y les montamos una fiesta junto a los Bomberos de Tenerife.

¿Qué significado tiene el Telemaratón?

La acción del telemaratón no es una acción para la donación, la donación es parte de la celebración, parte del acto. Es una fiesta para recordar que nos debemos tratar de igual a igual, de generar empatía y ponerte en la piel del otro. También genera una oportunidad para que se desarrollen acciones de forma continuada, ya que muchas empresas a través de él se comprometen a donar huevos, carne, pescado o leche durante todo el año. Algo que se ha conseguido gracias a la fuerza de una acción como esta.

¿Sigue siendo necesarias este tipo de acciones a pesar de que algunos digan que ya hemos salido de la crisis?

Los que dicen que salimos de la crisis mienten. La propia acción es en si una declaración de que esto tiene que cambiar. Depende de todos. Depende de las instituciones de los políticos que gobiernan y los que no, porque los que gobiernan tienen una responsabilidad y los que no también la tienen de fiscalizar. Al parecer ni unos ni otros la terminan de completar y de asumirla. La parte más importante del Telemaratón es la reivindicativa, poner en escena una realidad. Estamos hablando del 42% de nuestra población que está en riesgo de pobreza. Hay gente que esta trabajando y que no llega a final de mes.

¿Cree que desaparecerá en algún momento?

Yo sueño con que el Telemaratón deje de existir, claro que lo sueño, para la parte de la donación. Que el Telemaratón como una jornada de celebración deje de existir ya aseguro que no lo vamos a dejar de hacer nunca. Habrá un momento en el que habrá que celebrar que esta sociedad supo superar una situación y que el compartir el ponerte en la piel del otro el unir Canarias es motivo de celebración. Dejaremos de recaudar donaciones pero celebraremos que hemos superado una crisis, que somos un pueblo unido, que es la Navidad...

¿Qué ambiente habrá en la plaza del Príncipe?

De fiesta. Si hay algo que la gente quiere es hacer sentir que aquellos que peor lo pasan tienen que saber que estamos con ellos y eso solamente se genera con buen ambiente.