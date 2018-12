¿Qué haces este ´finde´ en Santa Cruz?

Santa Cruz ya respira Navidad en todos sus barrios y el centro de la ciudad. Una repleta agenda de actividades para toda la familia, acorde con las fechas, da prueba de ello. Entre los destacados, este viernes a las 22:00 horas se inicia en la Dársena de Los Llanos la actuación de The Jacksons, 25 años después del histórico concierto de su hermano, Michael. Por su parte, todos los distritos del municipio tienen previstas diferentes propuestas de ocio, musicales y de dinamización comercial, a las que se suma el tradicional concierto de la Banda Sinfónica en el Teatro Guimerá, música góspel, coros, villancicos, teatro y danza.

La actuación de este viernes, en la Dársena de Los Llanos, a las 22:00 horas, del mítico grupo The Jacksons, además de festejar y celebrar el 25 aniversario del concierto en la capital tinerfeña del componente más famoso de la familia, Michael, trae un evento en el que se podrá disfrutar de secuencias visuales que narran la evolución de The Jacksons. El grupo, compuesto por sus miembros originales (Jermaine Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson y Marlon Jackson), presentará un espectáculo increíble que incluye todos sus "mega-hits" producidos con su mítico hermano.

Entre las actividades navideñas, el Rinconcito Navideño, de 10:00 a 21:00 horas todo el fin de semana, dispone de feria, venta de decoración, dulces artesanos, flores de Navidad y otras actividades, entre ellas, este viernes, a las 19:00 horas, tendrá lugar el Belén Viviente, y, a las 20:00 horas, entrega de premios del XLVIII Certamen de Belenes Ciudad de Santa Cruz. El sábado y el domingo, a las 18:00 horas, concierto del Coro Municipal de Voces Blancas, y Fernando Cruz Trío, respectivamente, y después, recorrido de grupos folclóricos por las calles de la ciudad, a cuya finalización se celebra el canto común, a las 20:30 horas.

También destaca "Navidades Científicas: Talleres y visitas mediadas", dirigida a niños entre 6 y 12 años y visitas mediadas para familias, que anuncia para el viernes y sábado, a las 17:00 horas, "Arqueología: grabados rupestres" y "Curiosidades en el mar", respectivamente, en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA). El Coro Municipal de Voces Jóvenes, por su parte, actúa en su tradicional concierto de Navidad para el Asilo de Ancianos de Santa Cruz, este sábado, a las 11:00 horas, y el domingo, a las 20:00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.

En la Gala de Entrega de los Premios del Concurso de Tarjetas de Navidad de la Fundación CajaCanarias, su salón de actos se convertirá, a las 12:00 horas del sábado, en un auténtico bosque, con cuentos, poesía y música en directo de la mano de Isabel Bolívar y Laura Escuela, bajo el título "El Bosque en Navidad". En la Casa del Carnaval, este domingo, de 11:00 a 14:00 horas, cuentacuentos, pintacaras y diversos talleres para niñas y niños desde 3 años. Y el viernes, a las 20:00 horas, en la parroquia de San Francisco, recital de Navidad con los Poetas del Garoé y la participación de los coros del CEO Bethencourt y Molina y CEIP Miguel Pintor.



Navidad en todos los distritos

Por su parte, los cinco distritos se suman con programación propia a la agenda. En Ofra-Costa, en el Mercado La Abejera, talleres e hinchables, este viernes, y el sábado, festival con Minions Navideños; cabalgata anunciadora de la Navidad este viernes, a las 11:00 horas, en la calle Sargentos Provisionales y avenida Príncipes de España; ludoteca, el sábado, desde las 10:00 horas, en el local de la AAVV 8 de Marzo; punto de empaquetado de regalos, sábado y domingo, desde las 10:00 horas, en las entradas de los centros comerciales Los Príncipes y Yumbo, y la visita del Paje Real, el domingo, a las 10:00 horas, en el barrio Nuevo Obrero.

En Salud-La Salle, la ludoteca instalada en la plaza de Los Sabandeños, que dispone de servicio de guarda y custodia para los menores, que podrán disfrutar de los talleres y actividades de ocio, de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas; también habrá dinamización con pasacalles y Papá Noel este viernes, desde las 18:00 horas, en la Zona Comercial Estadio-La Salle, y sesión de villancicos, el viernes, a las 11:00 horas, de varios grupos de música en Zona Comercial Estadio-Tomé Cano, Zona Comercial Estadio-La Salle, y Zona Comercial La Salud, igual que sábado y domingo, esta vez en Zona Comercial Mercado.

Centro-Ifara, por su parte, propone para este sábado y domingo, a las 10:00 horas, conciertos de Navidad de grupos musicales en la plaza de Duggi y Residencial Anaga, respectivamente; la asociación comercial Zona Centro también ofrece dinamización en sus diferentes enclaves con talleres y actividades de ocio para los más pequeños, este sábado, de 11:00 a 14:00 horas; empaquetado de regalos, de 11:00 a 19:00 horas, en la calle Castillo-esquina José Murphy, y en "Navidad en los barrios del Distrito Centro-Ifara", este sábado, hinchables, pintacaras, personajes navideños y de Disney, a las 19:00 horas, en Residencial Anaga.

En el Distrito Suroeste, este viernes y sábado, en El Sobradillo y La Gallega, desde las 17:00 y a las 11:00 horas, respectivamente, castillos hinchables, manualidades navideñas, toro mecánico, pintacaras, personajes de dibujos y la Dixie Band. Y en Anaga, el viernes, a las 19:00 horas, recorrido por Valleseco de la comparsa Los Cariocas; el sábado, a las 19:00 horas, en San Andrés, G.F. Agrupación de Mujeres Ágora, y desde las 16:00 horas, en Afur, Roque Negro, Casas de la Cumbre y Taborno, Asociación Musical La Titular, y el domingo, a las 19:00 horas, Agrupación Virgen de La Alegría, en el barrio del mismo nombre.



Super PIT 2018

Una edición más llega el PIT (Parque Infantil y Juvenil de Tenerife), un recinto que ofrece atracciones, juegos, actividades de diversión, de formación y de entretenimiento dirigidas al público infantil y juvenil, con un conjunto de atracciones, juegos y actividades lúdicas y educativas. Este año llega bajo la temática de Super PIT, para que tanto los niños y niñas como los adultos puedan acudir "al rescate de la diversión". Se inaugura este viernes, que estará de 17:00 a 20:00 horas, aunque su horario hasta el 5 de enero será de 10:00 a 20:00 horas.

Para los más pequeños, en el espacio MiniTEA, todo el fin de semana, sigue la MiniExpo "Cuestión de género", de 10:00 a 20:00 horas, donde las familias podrán reflexionar sobre los roles que la sociedad actual sigue imponiendo. En la Biblioteca Pública del Estado (Casa de la Cultura), este viernes, de 16:45 a 20:45 horas, tiene lugar el taller de croma, para chicas y chicos de entre 12 y 17 años. En el CC Parque Bulevar, viernes y sábado, Garabatos-K propone, a las 18:00 horas, una nueva sesión de "Títeres Fabulosos".

El sábado, de 11:30 a 13:00 horas, en Espacio Cultural CajaCanarias, se ofrece a las familias un recorrido distinto por la exposición "Manuel Bethencourt. El lenguaje de la vida" y el posterior taller inspirado en sus espectaculares bombas volcánicas. También este día, a partir de las 10:30 horas, actividades infantiles con talleres y castillos hinchables en la calle Fernández Navarro, en el barrio de Cuatro Torres. Y dentro de la agenda de otoño de Distrito Joven, este viernes y sábado, en la Casa del Carnaval, de 17:00 a 19:00 y de 11:00 a 13:00 horas, respectivamente, taller "Automaquillaje de fiesta-noche".



"Le Good Christmas Market" y Clavel Market

La calle La Noria alberga desde el pasado jueves, día 20, y hasta el próximo domingo, de 11:00 a 23:00 horas, la iniciativa "Le Good Christmas Market", que prevé la instalación de 40 "stands" con una amplia oferta de moda, diseño, artesanía y productos gourmet, que se complementarán con diversas actuaciones musicales y la visita de Papá Noel. También Clavel Market regresa, sábado y domingo, desde las 10:30 horas, a las calles El Clavel-Nicolás Estévanez, un mercadillo "vintage" donde se dan cita empresarios emprendedores, artistas urbanos y diseñadores.

En el capítulo de la música, además de los afamados The Jacksons, destaca este viernes, en el Espacio Cultural CajaCanarias, a las 19:00 horas, la Gospel Shine & Kids, formación referente en Canarias en esta modalidad, que presenta, con motivo de estas fiestas, "On Christmas Gospel". A las 20:00 horas, en el Teatro Guimerá, XIX Concierto Extraordinario de navidad de la Banda Sinfónica, acompañada por el Coro de Voces Blancas, con un repertorio compuesto por obras de carácter navideño, villancicos y música popular de Tchaikoswski, Puccini, Vives, Jonathan Spilman, José Feliciano, Johann Strauss jr., Benito Cabrera, etc.

Sin abandonar este apartado ni día, a las 20:30 horas, en Ají Dulce Sabores de Venezuela (en El Toscal), un dúo compuesto por Jorge García (voz, guitarra y armónicas) y el veterano guitarrista y productor Rubén Díaz, con temas propios y otros de un repertorio que pasa por Rolling, Credence, Sinatra, Presley, Hammond, Sabina, Gieco, Antonio Flores, etc. El sábado, a las 20:00 horas, en el Teatro Guimerá, Nani Cortés, con su espectáculo musical "Zambomba Gitana". Y el domingo, a las 20:00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, Charleston Gospel Voices, un espectáculo que recrea la música de las iglesias negras de Carolina del Sur.

Por su parte, como ya es tradicional en estas fechas, regresa este viernes, de 17:00 a 22:00 horas, de la mano de Mírame TV con la colaboración de diferentes áreas del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Telemaratón Solidario, una jornada que, desde la plaza del Príncipe, pretende convertirse en una fiesta de la generosidad y que solicita la donación de artículos de primera necesidad para bebés y niños, juguetes nuevos, productos de aseo, regalos para mayores, alimentos no perecederos y ayuda para las protectoras de animales.

En el terreno de las artes escénicas, este viernes, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra, dentro del programa Palabras Desnudas: Cuentos para Adultos, el narrador oral Antonio Conejo trae "Cuentos desencajados". En el Regia Comedy, a las 21:30 horas, Jéssica Rojano presenta "Harmonika", una comedia desnuda, sincera y abierta, y el sábado, a la misma hora, las cómicas de ImpovisArte. Por su parte, en La Nave de la Tribu, en la Cruz del Señor, viernes y sábado, a las 20:30 horas, "Comedias Terroríficas" y "Locura de humor", respectivamente, pequeñas obras de carácter cómico.

En el terreno de la danza, el viernes, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, a las 20:30 horas, llega "See you, see yourself", de la compañía Natalia Medina, dentro del Festival de las Artes del Movimiento (FAM) y el domingo, a la misma hora y en el mismo espacio escénico, se levanta el telón para disfrutar con "Noviembre", también dentro del FAM, un terreno de juego donde tres bailarines buscan construir un paisaje en común.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, la película "Egon Schiele", dirigida por Dieter Berner que ofrece un retrato íntimo y artístico del pintor austriaco. Y en el Centro Cultural San Andrés, dentro de su programación Una Navidad de Cine, este viernes y sábado, respectivamente, a las 19:00 horas, se proyectan "Coco" y "El origen de los guardianes".

Entre las propuestas deportivas, destaca este domingo, desde las 09:00 horas, Trail Anaga Solidaria, organizado por la Fundación Santa Cruz Sostenible, Deportes de Santa Cruz y la empresa Gesport Canarias, con el apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas de Tenerife. Y este viernes, a las 19:00 horas, XXIV Festival de Navidad Club Patín Añazo, en el Pancho Camurria, en el que participan todos los menores del club, con edades desde los 5 a los 14 años, realizando el programa de competición de toda la temporada.



Exposiciones temporales

Llega a la ciudad "Picasso, el viaje del Guernica", una exposición instalada en la carpa de la avenida Francisco La Roche, que se puede disfrutar en Santa Cruz, de manera gratuita y hasta el 31 de enero, gracias a la Obra Social "La Caixa", con la colaboración de la Fundación Caja Canarias, junto con el Museo Centro de Arte Reina Sofía en coincidencia con el 80 aniversario de la creación de la obra. También se inauguró el pasado lunes, día 17, "Pedro de Guezala, pintor y académico", en la Real Academia de las Bellas Artes, y la última entrada de la semana corresponde la pictórica de Vincent Rousseau, que se exhibe en el Círculo de Amistad XII de Enero hasta el 31 de diciembre.

En el capítulo de despedidas, dice adiós este domingo "De la observación", exposición de Juan José Valencia, que trabaja en esta dirección dirigiendo su mirada hacia las imágenes contemporáneas y que continuará hasta este día en la Agencia de Tránsitos Culturales.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a las 12:00 horas en plaza de España, mientras que quienes deseen realizar la Ruta del parque García Sanabria, deberán cursar previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36. El coste es de 2 € para residentes, ONG y centros educativos; 5 € para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la guagua y tren turísticos City View.

Por su parte, el circuito turístico de guagua y tren City View por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial posee un sistema de paradas libres permite a todos los viajeros subir y bajar del bus y del tren tantas veces como se desee durante 24 horas de validez de su ticket. Este circuito consta de 15 paradas para la guagua y 7 para el tren y ofrece audioguía en 14 idiomas, más dos canales específicos para niños en español e inglés. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, personas con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.