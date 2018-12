Santa Cruz de Tenerife acusa al Gobierno de Canarias de ser "poco solidario"

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del concejal de Atención Social, Óscar García, del PP, acusa al Gobierno de Canarias de ser poco solidario con el municipio chicharrero, refiriéndose a la ayuda aprobada por el Ejecutivo regional de 190.000 euros para el comedor social del Centro Municipal de Acogida para personas sin hogar, conocido como albergue y ubicado en la calle Azorín de la capital.

"El comedor social de este centro, en el que se atiende a ciudadanos de todos los municipios, de todas las islas y de diferentes procedencias, le cuesta a la capital más de 450.000 euros y lo que ha concedido la Comunidad Autónoma no llega ni a la mitad. No son conscientes de que esta es una problemática que no solo atañe a Santa Cruz de Tenerife, por lo que el Ejecutivo canario debería solidarizarse aún más", señala el edil.

Pero es que además, añade el concejal, el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias "no ha hecho nada en estos dos últimos años", por lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz pedirá una reunión urgente, en la que también reclamará al resto de administraciones y al resto de municipios de la Isla que pongan en marcha albergues, "pues solo existe uno y está en la capital", y lleven a cabo iniciativas y proyectos dirigidos a las personas sin recursos.

"El resto de administraciones deben implicarse más en este asunto y esto es algo que ya hemos reclamado en numerosas ocasiones", apunta Óscar García, quien recuerda que Santa Cruz de Tenerife ya cuenta, incluso, con su primer Plan Municipal para Personas sin Hogar.

Este también aprovecha para informar de que en el último mes ha aumentado de forma considerable en Santa Cruz de Tenerife el número de inmigrantes de origen magrebí que son atendidos por los recursos sociales municipales y, en concreto, por el albergue.

"Estamos hablando de casi 200 personas que se encuentran temporalmente en nuestra ciudad, mientras se resuelve su situación. Por ello, celebraremos en enero una reunión con la Subdelegación del Gobierno con el fin de tomar medidas", manifiesta el responsable del área de Atención Social en Santa Cruz.

El concejal Óscar García asegura que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña no se cansará de reclamar al resto de administraciones y municipios que pongan en marcha recursos y que se impliquen más con las personas que peor lo están pasando. "Lo que no es lógico, por ejemplo, es que exista un único albergue en la Isla, pues las plazas son limitadas", concluye el edil.