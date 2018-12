La alfombra roja de la solidaridad

La alfombra roja ubicada en la plaza del Príncipe se llenó este viernes de la solidaridad de los tinerfeños que no dudaron en ayudar a aquellos que más lo necesitan. Una alfombra roja por la que pasaron los participantes de la cabalgata que dio el pistoletazo de salida oficial a la fiesta de la solidaridad que este año ha vuelto a la capital chicharrera tras celebrarse en la pasada edición en La Laguna. Una marea humana conformada por más de 10.000 personas y 120 grupos, encabezada por el embajador de los Reyes Magos, animó la mayor campaña de recogida de alimentos no perecederos y juguetes que se organiza en la Isla, impulsada por Mírame TV, Bomberos de Tenerife y más de 200 ONG.

En esta edición, los productos recaudados serán repartidos entre las familias más necesitadas del Archipiélago, a través del Banco de Alimentos, las diferentes ONG, centros de mayores, albergues de animales y, por primera vez, esta ayuda también será bien recibida por los canarios que viven en Venezuela, gracias a la colaboración de la viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Estos artículos serán repartidos en el país bolivariano a través de una ONG y, según explicaron ayer sus portavoces, podrán beneficiarse alrededor de 500 o 600 canarios que viven allá, una ayuda humanitaria que se verá cumplimentada con la aportación de 5.000 euros que la Obra Social La Caixa entregará a la fundación para cubrir necesidades básicas de alimentación y medicamentos.

El telemaratón solidario de Mírame TV –que este año cumple su octava edición– contó, un año más, con el director de la cadena regional, Manuel Artiles, como maestro de ceremonias, quien estuvo acompañado por compañeros de la cadena como Pilar Navarro y Airam Fernández, y de Televisión Española en Canarias, como Roberto Herrera.

Los tinerfeños se unieron un año más para hacer las fiestas navideñas más felices a todas las familias que no cuentan con los recursos necesarios para adquirir ciertos bienes de primera necesidad o un juguete para los más pequeños de las familias. Precisamente, en esta edición, las organizaciones que se encargarán de distribuir la recaudación han solicitado, principalmente, artículos para niños y bebés de cero a seis años, juguetes nuevos, productos de aseo personal, regalos para los mayores que residen en varios centros de la Isla, alimentos no perecederos y artículos para el cuidado de los animales. Y es que, como señalaron los presentadores "por desgracia muchas personas aún no han entendido lo importante que son las mascotas", que por desgracia también se ven afectadas por la falta de recursos de las familias. Así, resaltaron que desde las protectoras habían pedido que se recuerde a los ciudadanos que "los animales no son un juguete, sino un miembro más de las familias", además de concienciar a las personas para que se decidan por la adopción de animales.

Manuel Artiles explicó que esta cita solidaria, bajo el lema #CompartirCanarias, comenzó hace una semana con una acción en Fuerteventura y continuó hace unos días en Las Palmas de Gran Canaria, concluyendo anoche en la capital tinerfeña.

Cabalgata

La jornada comenzó con una cabalgata que partió de la calle Méndez Núñez y en la que participaron diferentes grupos del Carnaval como murgas, agrupaciones musicales, comparsas o Las Celias, quienes trajeron el ritmo de las fiestas carnestolendas, además de miembros de Protección Civil, Bomberos, Policía Local... todos aportando su granito de arena a esta jornada ya consolidada en el área metropolitana. Los encargados de encabezar el desfile fueron los agentes de la Policía Local de Santa Cruz y la Unipol, quienes fueron anunciando su llegada hasta la plaza del Príncipe con el sonido de las sirenas de sus vehículos. Tras ellos llegó Javier Gorostiza, el embajador de los Reyes Magos de esta edición, quien llegó montado en la autoescala del camión de los bomberos.

Los miembros de la Policía y los Bomberos fueron los primeros en desfilar cargados de regalos, estos últimos acompañados por sus hijos, en un emotivo momento, ya que fueron ellos los primeros impulsores de esta recogida de juguetes que, posteriormente, ha seguido a cargo de la cadena regional. Tras ellos llegó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien dio la bienvenida a los asistentes e hizo un llamamiento a "todos los corazones solidarios" para que, un año más, disfrutaran de la fiesta solidaria. El regidor chicharrero no dudó en colocarse con los voluntarios para ayudarlos a trasladar los paquetes que iban entregando vecinos, organizaciones e instituciones.

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la participación de los vigilantes de Seguridad Integral Canarias, quienes el pasado año se vieron afectados por el impago de sus nóminas. El año pasado estos trabajadores sintieron la solidaridad de los canarios y, en esta ocasión, han sido ellos quienes han querido aportar su granito de arena para ayudar a quienes lo están pasando peor en estas fechas.

Además, en los alrededores de la plaza del Príncipe no dejaban de llegar familias cargadas de paquetes para participar en esta fiesta de la solidaridad. Mientras que los más pequeños de la casa tuvieron la oportunidad de entregar su carta al embajador de los Reyes Magos, al mismo tiempo que llevaban regalos para otros niños y mayores, aprendiendo desde pequeños a ser generosos con los más necesitados.

Las ONG con las que colabora el telemaratón solidario serán las encargadas de repartir los juguetes y los alimentos. La intención es que los juguetes lleguen a los niños el día de Reyes, mientras que los alimentos se repartirán según las necesidades de las organizaciones. Además, desde Cofarte, que ha puesto puntos de recogida en toda su red de farmacias, informaron de que estos permanecerán habilitados hasta el 14 de enero, por lo que quienes no hayan podido acudir a este maratón pero quieran colaborar con los más necesitados tienen una nueva oportunidad para hacerlo. Por su parte, según señaló Manuel Artiles, el reparto de los productos que se envíen hasta Venezuela se podrá ver a través de Mírame TV, gracias al compañero José Déniz, quien se encargará de narrar desde el país bolivariano cómo se lleva a cabo esta acción.