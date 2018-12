Juan Carlos comienza en el mundo del Carnaval desde muy niño por culpa de su hermano, quien entró en la comparsa infantil de Los Joroperos, antes nadie de su familia había estado relacionado con el mundo del Carnaval. Así comienza su andadura en esta fiesta. Al año siguiente de entrar su hermano, se animó a entrar en la comparsa y de la infantil pasó a la adulta como componente. Hasta que en 1996, el presidente Fernando Hernández junto a la directiva le dan la oportunidad de realizar la coreografía de la comparsa. Desde entonces han pasado ya más de veinte años creando los bailes para la comparsa.

¿Dónde está el límite de Joroperos?

Realmente creo que Joroperos no tiene límites (se ríe). El equipo que ha logrado formar Fernando posee mucha calidad; siempre apoyado en su persona y esfuerzo, ha logrado colocar a Joroperos entre las grandes del Carnaval chicharrero. Hay una gran conexión y confianza que depositamos entre nosotros (directiva, coreógrafo, diseñador,...). Si hago una propuesta de algún espectáculo, hay confianza plena para apoyarlo y darme el visto bueno. Se mantiene nuestra esencia, que nos caracteriza pero sin límites.

¿Cada año está el listón más alto para Joroperos? ¿Se puede volver a repetir el triplete?

Nada es imposible. Hace diez años conseguir un triplete era una utopía y nosotros lo conseguimos un año. De hecho pensábamos que eso no volvería a ocurrir y el pasado Carnaval lo repetimos. Donde hay un buen trabajo de diseño, interpretativo y de batucada, se puede conseguir.

Joroperos es una de las comparsas más numerosas, ¿es una ventaja o un inconveniente a la hora de montar la coreografía?

De cara a un show, el que haya más gente en el escenario, por las características de estos, tiene su parte positiva y su parte negativa. A la hora de que un escenario de esas dimensiones se vea lleno, y que visualmente impacte con los movimientos coordinados es su parte positiva. Pero cuanta más gente, más trabajo, es la parte negativa. Nosotros no sacamos más gente por que sea mejor, sino porque todos son válidos y el grupo puede correr con el presupuesto. Cuanta más gente, es más impactante.

¿Crees que a las comparsas le falta el apoyo que tienen otros grupos del Carnaval, como las murgas?

Las murgas han cogido un protagonismo merecido que las comparsas no tienen dentro del Carnaval. Pero sí considero que el concurso del escenario no lo valoran todo lo que se merece. Le están dando mucho valor al de Ritmo y armonía, en detrimento del otro.

¿Cualquier persona puede bailar en una comparsa aunque no tenga conocimientos previos?

Debido a que el nivel que nos autoexigimos cada vez es mayor, yo creo que no. Cada vez los espectáculos se van profesionalizando más y si se requiere aunque sea un conocimiento básico. No tanto de técnica como a nivel de tablas encima de un escenario. Si una persona no se ha subido a un escenario o no ha bailado, es muy complicado. También hay personas que no habían bailado con anterioridad y con esfuerzo, lo han hecho como todos los demás. Quien tiene ganas, se esfuerza y se implica, lo puede hacer.

¿Crees que la calidad de las comparas hoy en día están al mismo nivel que ballets de reconocido prestigio?

Sí, considero que la materia prima que hay en las comparsas estarían al mismo nivel o más que otros grupos de reconocido prestigio. Tenemos un potencial increíble.

¿Las comparsas son cada vez más profesionales?

Sí. En los últimos diez años, las comparsas han dado un salto de calidad, buscando la profesionalización. Hoy en día hay dos bloques, los que están a favor y los que están en contra de esta evolución, prefiriendo la comparsa tradicional. Estoy a favor de que se vaya profesionalizando. De hecho, ahí están los espectáculos que damos casi todas las comparsas, que son de mayor nivel desde un punto de vista musical y coreográfico.

En 2016 no se hizo cargo de la coreografía de Joroperos, ¿le costó mucho volver al año siguiente?

No, necesitaba un paréntesis en el Carnaval tras muchos años dentro de él. Este grupo es mi familia, que me ha visto crecer como persona y en el Carnaval; me apetecía volver tras ese año de parón. A veces es necesario hacer una pausa para ver las cosas desde otra perspectiva. Además, ahora que estoy fuera de la Isla, quiero agradecer la labor que desempeñan Cristina Valdés y Arume Hernández, ya que, ellas son mis ojos y montar la coreografía a distancia es muy complicado; sin su ayuda no sería posible.

¿Qué cambiarías del concurso de comparsas o Ritmo y armonía, para mejorar?

El Oafar está haciendo una buena labor para mejorar los fallos que había en los concursos. A día de hoy el concurso de Ritmo y armonía se está convirtiendo en uno de los platos fuertes dentro del Carnaval. El del escenario, han acortado los tiempo muertos que había en años anteriores y eso ha supuesto un gran avance. A día de hoy poco margen de mejora, quizás solo el hecho de tomarnos en cuenta a la hora de programar el concurso de comparsas (iluminación, ubicaciones,...), se crea un escenario para la Gala y no para los concursos. Son detalles que se podrían mejorar pero gracias a la constancia de los directores de las comparsas se han conseguido grandes progresos.