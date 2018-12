"Santa Cruz se convertirá en la verdadera capital turística de Canarias"

Pedro José Suárez López de Vergara nació en Santa Cruz de Tenerife en 1959, está casado y tiene dos hijos. Diplomado en Ciencias Empresariales en la Universidad de La Laguna; máster en Marketing Operacional por la Escuela Superior de Marketing y Administración de Barcelona, cursó el programa de Alta Dirección del Instituto Internacional Bravo Murillo. Ha trabajado en Mapfre, Urbanizadora Parque La Granja, Intervención de Bankinter, Intervención y Subdirección de la Caja Cooperativa de los Arquitectos; Dirección Comercial de Mutua de Accidentes de Canarias (MAC). Ha sido consejero del Cabildo de Tenerife, director general de Comercio del Gobierno de Canarias y concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Hoy también ocupa la Secretaría General del Partido Popular en Tenerife y desde septiembre es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Carnival Corporation es la mayor compañía del mundo en el segmento turístico de cruceros ¿Qué supondrá, para una ciudad como Santa Cruz, que sea la concesionaria durante 30 años de la Terminal de Cruceros"

La ciudad de Santa Cruz se convertirá en la capital turística de Canarias, sin ningún tipo de dudas, cuando Carnival Corporation empiece a operar la Terminal de Cruceros y no solo por el número de embarcaciones que llegue y el número de pasajeros, cruceristas y tripulaciones. También por lo que supondrá que el Puerto de Santa Cruz se convierta en puerto base para muchos de esos cruceros, lo que implica el embarque o desembarco de miles de personas que tendrán que llegar en avión al menos tres o cuatro días antes y eso supone pernoctaciones en hoteles y aumento del consumo en restaurantes y comercios antes de que zarpen, pero es que a su regreso, cuando finalicen su viaje, ocurrirá lo mismo: estarán varios días o finalizarán sus vacaciones aquí. Los dos aeropuertos de Tenerife no tienen capacidad para que aterricen o despeguen en un mismo día los aviones necesarios para tantos miles de pasajeros.

¿El próximo miércoles que ocurrirá en el Puerto?

Hay tres hitos muy importantes que ocurrirán ese día. En principio, el miércoles se celebrará el acto de entrega a Carnival Corporation de la concesión, durante 30 años, de la Terminal de Cruceros de Santa Cruz de Tenerife. Son tres décadas en las que este gigante empresarial invertirá y trabajará para que sea puerto base de los buques de sus distintas compañías como Aida Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruceros, Cunard Line, Holland America Line, Iberocruceros, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn Cruises Line, que disponen de más de 160.000 camas en la actualidad, pero que serán muchas más porque las compañías siguen adquiriendo buques, como es el caso del AidaNova, que los astilleros entregaron a la compañía el pasado martes. Su primera singladura será en Santa Cruz, sus primeros pasajeros embarcarán en Santa Cruz y, además, también será el primer buque que repostará Gas Natural Licuado en Canarias.

¿Qué impacto económico puede tener el desembarco de Carnival Corporation en Tenerife?

No lo tenemos cuantificado porque hacer cálculos en este sentido es muy difícil, Pero a nadie se le oculta que tendrá un impacto económico muy fuerte en el comercio, en la hostelería, en la restauración. Prácticamente en todos los sectores económicos, así como en la creación de puestos de trabajo porque cada embarque necesita de avituallamiento, limpieza, transportes, maleteros, excursiones o alquileres de vehículos. Todos los segmentos del tejido productivo se verán beneficiados, pero es imposible cuantificar y, además, intentar acertar, cuál será ese impacto económico, pero desde luego será importantísimo.

Está claro que es una apuesta segura por ambas partes. Para una compañía con gran experiencia que no creo que dé palos de ciego en una inversión como esta y para el Puerto santacrucero, con una concesión de 30 años.

Estoy de acuerdo totalmente con esas afirmaciones. No hablamos de una empresa que empiece ahora en este negocio. La Terminal de Cruceros de Santa Cruz de Tenerife será su octava estación en todo el mundo y en España tendrá dos, la que opera ya en Barcelona y la de Tenerife. Es una apuesta muy segura y me consta que ha sido una decisión muy meditada. Y por parte del Puerto de Santa Cruz tengo que resaltar y felicitar a todos los que han intervenido en la negociación con Carnival, sobre todo los empleados de la Autoridad Portuaria, porque con su esfuerzo y buen trabajo han conseguido un verdadero hito, que han cumplido con todas las exigencias de una multinacional de estas características en todos los parámetros que tiene el contrato y que no solo beneficiará a Tenerife, sino a toda Canarias. Y también tengo que agradecer a Carnival Corporation que se haya fijado en nuestro Puerto, porque nos ha hecho mejorar aún más en un mercado en el que aún estamos aprendiendo.

El AidaNova es el último crucero que se incorpora a esta naviera más que conocida en el Puerto de Santa Cruz. Y será, además, una embarcación que cumplirá con parámetros sostenibles hacia el medio ambiente.

Es el buque estrella de la compañía Aida, que lo recibió esta misma semana y que navega vacío desde el pasado martes hacia Tenerife donde, tras atracar en la Terminal de Cruceros, comenzará su actividad económica desde el Puerto de Santa Cruz, a donde llegará propulsado por Gas Natural Licuado -GNL-, repostará en nuestro puerto y sus primeros pasajeros embarcarán también aquí. Es un buque ecológico, con unas características muy modernas. El próximo miércoles, cuando este buque haga su repostaje de GNL, será un hito para el Puerto tinerfeño y para los de toda Canarias, pues será la primera vez que se haga en las Islas, pero en un espacio no muy lejano de tiempo, será algo muy habitual ver atracados cruceros que se propulsan con GNL ya que en 2020 entrará en vigor una normativa mundial de reducción de las emisiones de gases contaminantes en el tráfico marítimo, sobre todo, se vigilará mucho la reducción de las emisiones de azufre, con lo cual todas las navieras están apostando ya por ir sustituyendo el combustible de propulsión o bien instalando una serie de filtros para reducir sus emisiones. Pero esto último es más un parche que otra cosa; lo cierto es que las compañías más importantes ya están sustituyendo sus buques contaminantes por otros más modernos y ecológicos, antes de que entre en vigor la normativa. De hecho ya lo anunció Fred. Olsen en la inauguración de la nueva línea de Balearia, en Huelva, avanzando que los próximos buques que van a salir de los astilleros a la compañía tendrán propulsión con GNL. Es una tendencia imparable, vamos hacia barcos propulsados con energías renovables.

¿Y el tercer hito que comentaba al inicio de la entrevista?

Ese día será la primera vez en todo el mundo que se haga un repostaje de Gas Natural Licuado de barco a barco. Esto es algo muy importante porque en toda la operativa se reducen efectos contaminantes, reduce la posibilidad de vertidos y aumenta la seguridad en el Puerto. Creo que son tres hitos muy importantes, que supondrán un antes y un después en la Isla de Tenerife, pero sobre todo en la ciudad de Santa Cruz y su área metropolitana.

Santa Cruz siempre ha tenido la tacha de que vive de espaldas al mar. Con la Terminal de Cruceros y el proyecto Puerto-Ciudad ¿se acabará con ese sanbenito?

Creo que sí. El miércoles daremos un paso muy importante en ese sentido y con el proyecto Puerto-Ciudad, sin duda, se logrará del todo porque será un nuevo espacio que planteará el interés de muchas empresas y operadores porque será un polo de atracción para inversiones y nuevos inversores.

¿Carnival Corporation funcionará dentro de la ZEC?

Sí. Y esto es muy importante porque la compañía que se ha creado, con capital de Carnival Corporation, se ha creado dentro de la Zona especial Canaria para aprovechar todas las ventajas que ofrece la ZEC en cuanto a operatividad y menor fiscalidad. Parte de la culpa de que Carnival se haya venido a Tenerife la tiene el que pueda operar en la ZEC y la presencia de este gran inversor, sin duda, atraerá también a otras empresas y nuevas inversiones que puedan dar servicio o formen parte del tejido empresarial relacionado con la actividad económica crucerística, pero será un polo de atracción a inversores interesados en otras actividades del Puerto de Tenerife. Es curioso que cuando aún no se ha materializado la entrega de la concesión de la Terminal de Cruceros, ya se han producido movimientos de interés estratégico dentro de la ZEC.

¿Tenerife y Canarias debería apostar por formación específica en este segmento turístico?

Claramente, sí. Hay un nicho importantísimo de negocio, con especialización y contratación; con buenos sueldos. Las compañías no tendrían que contratar personal de fuera porque lo encontrarían aquí, lo que les resultaría más ventajoso.