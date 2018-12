"El Carnaval es una afición que quita muchas horas de sueño"

Lolo Tavío es uno de los directores musicales con más trabajo para el próximo Carnaval 2019. Son bastantes proyectos los que llevarán su firma. Este murguero comenzó en la modalidad infantil de la crítica cuando tenía 14 años. Primero en Chinchositos (1993-96), de Lorenzo Marichal, Juan Díaz y Alexis Hernández; y luego con los adultos Chinchosos (1997-2000), de Paco Padilla y Roberto Darias; y Triqui-Traques (2001-2011), donde entró como componente de la fila y salió como director musical del grupo. Tras esta época pasó a Ni Pico Ni Corto (2012-13), La Traviata (2014-2108), de donde sale este pasado carnaval para unirse para el 2019 a Zeta Zetas.

¿Cuál fue el primer tema murguero al que le puso melodía?

El pasacalle de la murga infantil Melositos, allá por el 1998.

¿Por qué una gran mayoría de pasacalles de nuestras murgas llevan su firma?

Porque los compongo musicalmente yo mismo. No es que sólo les haga la letra, sino que creo una melodía inédita.

¿Qué es más difícil, una buena letra o una buena música?

He visto letrones mal arreglados que la gente no les hace ni caso y he visto letras muy suaves, con muy buenos arreglos y bien defendidas, que transmiten un montón. Una cosa va ligada con la otra: un buen tema con un buen arreglo musical.

¿Los directores musicales son los niños mimados ?

Ni de coña. Al contrario, sufrimos un montón y siempre estamos a expensas que los letristas terminen los temas, que a veces se retrasan y tienes que estar corriendo para que salgan a tiempo. Considero que no somos mimados, sino sufridores.

¿Cuál considera que ha sido su mejor tema?

El mejor tema que hice junto a un grupo de letristas en Triqui Traques fue la Posesa en el año 2006. Y para el mejor montado musicalmente me iría al año 2008 con Sinfonía 69, aunque no lució mucho en el concurso. Me encanta de toda la vida el tema de Bambones Y qué título le pongo, en la final del Carnaval 2001. Me lo sé de arriba a abajo. Otro tema que guardo en la memoria es Escuelita murguera, también de Bambones, en la final del Carnaval de 2003.

¿Los temas murgueros duran demasiado tiempo?

Desde que pasen de ocho minutos ya me parecen largos. Ocho minutos es la medida exacta, perfecta. Con más tiempo puede que caiga pesado.

¿El pasodoble es el recurso fácil?

El pasodoble no es un recurso fácil. Un pasodoble bien cantado y bien hecho sigue siendo un buen recurso. Es un recurso antiguo. Todos los temas de crítica en la historia del Carnaval eran pasodobles. El tiempo ha cambiado los pasodobles por el popurrí, que tenemos hoy en día, utilizando cinco o seis músicas en cada tema.

¿Qué es más fácil, trabajar con las voces masculinas o con las femeninas?

No son más complicados, son diferentes. Lo complicado es lo grar la sintonía con el grupo que tengas. Para mí es diferente hacer una canción para una murga femenina o infantile que para una masculina.

¿El Carnaval es cada vez más profesional?

Depende de cómo lo mire. Los componentes siguen poniendo su cuota y siguen vendiendo rifas para poder sacar un buen disfraz. Lo que se ha profesionalizado más son los directores musicales, lo letristas... El Carnaval sigue siendo una afición. Que a los murgueros e integrantes de los otros grupos nos cuesta mucho y nos quita sueño y horas de nuestro tiempo libre.

En 2019 habrá cuatro bajas de murgas adultas. ¿Qué le parece?

No es que vaya a ser un mal año murguero. Son ciclos que se van agotando. Me da mucha pena que desaparezcan murgas, sobre todo si tienen una historia a sus espaldas, como es Marchilongas este año, con 35 años a sus espaldas. Siempre ha habido bajas en los últimos años.

¿Por qué abandona La Traviata? ¿Fin de un glorioso ciclo?

No creo que sea un fin de ciclo. La Traviata sigue en su línea de trabajo. Abandono La Traviata por mis metas. Yo tengo un estilo más de de show y no podía desplegar todo lo que quería en los temas. Pero aunque me haya ido, me llevo muy bien con ellos.

2019 será un año de cambios, con Zeta Zetas. ¿Cómo ha sido recibido en su nueva murga?

He sido muy bien recibido en Zeta Zetas. Lo más que me gusta es trabajar con Pablo Moreno, del que aprendo muchísimo. Es un gran director musical, una locura las virguerías que hace.