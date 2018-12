Ayuntamiento y Cabildo mejorarán el acceso a las playas de Benijo y Almáciga

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo mejorarán los accesos a las playas de Benijo y Almáciga, con la suscripción de un convenio de colaboración que permitirá cofinanciar las obras por un importe de 463.532,46 euros.

El concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó los términos del acuerdo aprobado ayer por el Pleno municipal, en el que se recogen ambos proyectos, "solicitados en su momento por el Ayuntamiento".

Las obras se incluyen en el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) que el Cabildo sometió a aprobación del Gobierno de Canarias para la ejecución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para la isla de Tenerife.

Díaz-Estébanez explicó que el acceso a la playa de Almáciga se realiza actualmente por un camino peatonal desde la carretera TF-134, "que no está adaptado a personas con movilidad reducida y se encuentra en mal estado". Además no existen elementos de mobiliario urbano, zonas de estancia, o duchas para los usuarios de la playa y los taludes adyacentes al camino peatonal no son estables y se encuentran invadidos por la vegetación.

Para corregir estas deficiencias, los trabajos incluirán la ejecución de una rampa desde el inicio del muro existente de contención de la carretera TF-134, hasta la playa y la demolición de los elementos fijos de parte del camino peatonal existente. La citada rampa seguirá el trazado del muro de piedra actual, tendrá un pavimento de traviesas ecológicas de madera e irá protegida por medio de una barandilla de madera de un metro de altura. En el punto en el que la rampa entra en contacto con la arena de la playa, se colocará una ducha de acero inoxidable dotada con lavapiés.

Otro de los aspectos del proyecto consiste en el acondicionamiento de la senda de bajada a la playa existente, mediante una escalera formada por zancas y escalones de traviesas ecológicas, y la limpieza y poda de la vegetación actual.

El plazo de ejecución de las obras es de tres meses y el presupuesto, de 195.942,98 euros, financiados al 85% por el Cabildo y el resto, por el Ayuntamiento.

Respecto a la playa de Benijo, el proyecto prevé la adaptación de su primer tramo mediante una rampa accesible hasta un pequeño mirador con vistas al arenal, permitiendo la accesibilidad a las personas con problemas de movilidad. A continuación se acondicionará el camino existente respetando su trazado adaptado a la topografía de la montaña, si bien se mejorará su firme y los muros laterales con piedra de pórfido gris y mampostería de piedra del lugar, respectivamente.

A lo largo del trazado se distribuyen bancos de descanso, papeleras y elementos de señalización. En este caso, el plazo de ejecución es de seis meses y el presupuesto, de 267.589,48 euros.