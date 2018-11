Darth Vader y Hulk se alían en La Recova

Admirar el escudo del capitán América, observar las ilustraciones originales de uno de los autores de V de Vendetta o sacarse una foto en el Trono de Hierro son solo algunas de las cosas que ofrece la Santa Cruz Cómic. La iniciativa abrió este jueves 29 de noviembre sus puertas después de más de 10 años de ausencia en el Centro de Arte La Recova, para convertirse en refugio de todos los amantes del cómic, la ilustración y el séptimo arte.

Con diferentes espacios dedicados a varios de los universos que atraen a más aficionados, el décimo quinto Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife reunirá hasta este domingo 2 de diciembre a una gran cantidad de autores nacionales e internacionales. Uno de los platos fuertes será David Lloyd, coautor de V de Vendetta, una historia que este año cumple su 20 aniversario y a la que este Salón ha querido homenajear.

Se trata de una cita que se prevé que atraiga a una gran cantidad de aficionados. Solo durante las dos primeras horas desde su apertura el Salón recibió a más de medio millar de visitantes, principalmente grupos de colegios e institutos que se acercaron a conocer este fascinante mundo. Tanto los grupos como los visitantes particulares pueden disfrutar de una visita guiada por las instalaciones a cargo de alguno de los voluntarios que trabajan en este evento.

Manuel de la Rosa es uno de ellos y transmite a través de sus explicaciones toda la pasión que siente por su mayor hobby. "El cómic es el eje de todo pero de él salen novelas, películas, figuras, todo está relacionado", explica este joven, que asegura que gracias a esta expansión hacia otros formatos mucha gente se ha acercado a estos universos.

En el espacio dedicado a los superhéroes los visitantes podrán admirar material original de varias películas, así como conocer la historia de la evolución de estos personajes desde la década de los años treinta a través de las dos mayores franquicias Marvel y DC.

El Salón también cuenta con un espacio dedicado al universo creado por George Lucas en el que pueden admirarse material original de las películas, así como diferentes figuras de coleccionistas. "Algunas cuesta mucho verlas porque ya están descatalogadas", apunta De la Rosa. Este aficionado se reconoce un enamorado de Star War porque "siempre te hace soltar una sonrisa y muchas veces te puedes sentir identificado con algún personaje".

Bajo su punto de vista, el mundo de los cómic no es una afición excesivamente cara "a no ser que quieras coleccionar todos los cómic y también las figuras", ya que reconoce que algunos de estos materiales de coleccionista sí que pueden llegar a tener un precio elevado. De la Rosa argumenta que "lo que verdaderamente engancha de este mundo es que todo se va enriqueciendo a través de historias paralelas", haciendo que la diversión nunca termine.

Aunque en un principio se pueda pensar que no hay una gran cantidad de fans de este mundo en la Isla, lo cierto es que nada más lejos de la realidad. "El que está en esto sabe la gran cantidad de gente que mueve, pero el que no, puede pensar de qué van estos", señala. Sin embargo, se trata de una afición que puede gustarle "a cualquier persona". "Mi abuela por ejemplo es fan de Thor y Conan y me ha pedido que le consiga un par de cosas en el Salón", admite este voluntario.

Porque este evento, además de mostrar diferentes materiales relacionados con esta afición, también sirve para que los fans puedan conseguir algunos de los productos más deseados.

Ana Lesmes es una de las personas que comanda uno de los puestos de venta de este Salón. Ha venido desde Gran Canaria para participar en este evento, ya que asegura que durante los más de 10 años de ausencia de esta iniciativa en la capital tinerfeña "se ha echado de menos algo así".

Bajo su punto de vista, es una iniciativa hecha "con mucho mimo" no solo por la calidad de los materiales que muestra sino también por la importancia de los autores invitados, entre los que estarán Enrique Corominas, Pasqual Ferry, Ramón F. Bachs, Rubén Armiche, o Carlos Pacheco. "Se nota que han apostado súper fuerte para que pueda hacerse más veces", apunta.

El Salón espera recibir una gran afluencia de público sobre todo durante el fin de semana, que acudirán con la intención de maravillarse con toda la fantasía de los diferentes universos que concentra esta iniciativa.