Carnival desembarca en Santa Cruz

Carnival Corporation Ltd. comenzará a gestionar la Terminal de Cruceros de Santa Cruz de Tenerife, lo que supondrá un verdadero impulso para la escala chicharrera y la ciudad ya que es la mayor naviera del mundo dedicada al segmento de los cruceros, siendo propietaria de un conglomerado de compañías entre las que se encuentran Aida Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruceros, Cunard Line, Holland America Line, Iberocruceros, P&O Cruises, Princess Cruises y Seabourn Cruises Line. Para hacerse una idea del tamaño que tiene esta compañía baste decir que su flota de cruceros está compuesta por 96 buques que disponen de más de 160.000 camas, una cifra que es el doble de las plazas turísticas con las que cuenta toda la isla de Tenerife, que son 86.822 camas.

La naviera esta formada con capital británico, norteamericano y panameño y su sede central está radicada en Miami. Con una plantilla de 10.200 trabajadores, el último dato contable conocido de la compañía es de 2010, cuando tuvo unos beneficios de 1.978 millones de dólares. La característica principal de los barcos de Carnival Corporation Ltd. es el entretenimiento y la diversión por lo que sus barcos "son conocidos como los Fun Ships donde siempre hay grupos de animación, baile y ambiente para divertirse".

La noticia la dio a conocer ayer por la mañana el concejal de Promoción Económica y Turismo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, durante su intervención en la inauguración de la tercera edición del Networking de Turismo que se celebró en el Recinto de Ferias y Congresos de la capital tinerfeña, un encuentro en el que trabajan distintos operadores del sector sobre ideas y proyectos que supongan un impulso a la comercialización turística de Santa Cruz.

La Autoridad Portuaria, no obstante, señaló que el acuerdo con Carnival Corporation Ltd. para la gestión de la Terminal de Cruceros "no está cerrado aún, faltan algunos flecos" y "en caso de que fructifique, hay que llevar el asunto al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria para su aprobación".

Networking de Turismo

En esta tercera edición se ha trabajado en la potenciación del mercado turístico de congresos, sector gastronómico y el cultural aprovechando los atributos y recursos que distinguen a la ciudad como las infraestructuras para congresos y convenciones, recursos culturales, históricos, artísticos, comerciales, lúdicos y gastronómicos.

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, agradeció la presencia de tantos operadores en esta cita porque demuestran la "confianza del sector turístico en un destino como es el de la capital de Tenerife, sobre todo en un momento en el que se vive una cierta desaceleración de la llegada de turistas" y si bien es cierto -apuntó- que "venimos de cifras récord en años anteriores, no podemos dormirnos ni caer en la autocomplacencia por cifras que, aunque sean buenas, pueden ser mejores".

En este sentido, el alcalde capitalino remarcó la importancia que supone la "renovación y el reciclaje" de la oferta turística porque "Santa Cruz está preparado para ofrecer el aire fresco que necesita el sector y lo puede hacer porque somos capital turística de una Isla turística", defendió José Manuel Bermúdez, quien abundó en la idea de que "Santa Cruz tiene que ser una oportunidad para el sector y, desde el ámbito público apostamos por ello, porque sabemos que toda la ciudad se beneficiará de ello, en el plano económico, el empleo y la cultura".

Sobre este asunto, el regidor santacrucero señaló que aunque le gustaría que para la regulación normativa de algunos asuntos los plazos fueran más cortos, "se está haciendo todo lo posible para avanzar, como por ejemplo, en la aprobación del PGO y de proyectos como el de la playa de Valleseco". Bermúdez añadió que "se ha avanzado mucho en los últimos cinco años para convertir a Santa Cruz en una ciudad turística, pero también hemos trabajado pensando en el futuro, en los próximos dos o tres mandatos, como ha sido el acuerdo alcanzado con Cepsa para llevar a cabo el Plan Santa Cruz Verde 2030" lo que -auguró- "supondrá un cambio único en el mundo, al reconvertir una refinería en una ciudad verde y sostenible".

Lo que ofrece la ciudad

Asimismo, el alcalde destacó también la oferta cultural que ofrece la ciudad y, sobre todo, la mayor inversión de la historia de Santa Cruz para recuperar el patrimonio histórico de la ciudad. "Es una inversión de 25 millones de euros con los que se rehabilitarán edificios como el Palacio de Carta, cuyas obras ya han sido licitadas y comenzarán en el primer trimestre del próximo año. En este edificio se ubicará el futuro Museo Histórico de Santa Cruz de Tenerife", avanzó el alcalde, quien resaltó igualmente los trabajos de rehabilitación que se ejecutarán en el Templo Masónico.

Bermúdez subrayó la apuesta que se ha hecho desde el Ayuntamiento con la apertura de la Casa del Carnaval donde se puede mostrar a los visitantes en cualquier fecha del año lo que supone "nuestra principal fiesta". "También se ha trabajado mucho en el Palmétum, un jardín botánico único en el mundo por la cantidad de especies que encierra, sobre todo palmeras", destacó el alcalde, quien ensalzó igualmente la relevancia que supone para el municipio contar con la Reserva de la Biosfera de Anaga.

El alcalde hizo una encendida defensa del potencial de Santa Cruz en este sector, contando también con la iniciativa privada, para colocar al municipio "como la nueva cara que necesita el turismo en Tenerife".

Por ello, Bermúdez animó a los asistentes a la Networking a seguir generando ilusión en torno al presente y futuro de la capital tinerfeña y rechazó determinados comportamientos "que se centran en los pequeños errores que se puedan cometer y olvidan todos los grandes aciertos" que marcan la buena situación que atraviesa el municipio.

"No se puede esconder el esfuerzo que realizan todas las empresas que operan en Santa Cruz, incluidas las que operan en este sector, que se están dejando la piel todos los días por mejorar la ciudad", añadió el alcalde, que insistió en que "no podemos ver Santa Cruz solo desde el detalle pequeño e insignificante y despreciar la suma colectiva de aciertos que ha llevado a esta ciudad a cotas impensables".

Marca Meeting in SC

El programa de encuentro ha incluido una presentación sobre la marca Meeting in SC, a cargo del director de la empresa concesionaria Gaia Consultores, Luis Gortázar, y otra sobre el proyecto gastronómico Degusta, a cargo de ocho chef responsables de establecimientos de restauración del municipio, quienes explicaron la iniciativa, además de ofrecer un pequeño showcooking. A su término, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por Santa Cruz a bordo del tren turístico.