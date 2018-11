"El estilo de las fantasías de las Reinas en los últimos años es muy parecido"

Comenzó su andadura en el Carnaval de Santa Cruz en 2012. Fue entonces cuando tuvo el primer contacto con esta fiesta, pues en su familia no había tradición carnavalera ni había pertenecido con anterioridad a ningún otro colectivo vinculado con el Carnaval. Eso sí, nunca se perdía, por la televisión, una Gala de la Reina. Enamorado ya de esta fiesta, el diseñador Jorge González Santana decidió diseñar trajes para candidatas infantiles, de manera autodidacta e, incluso, poniendo dinero de su bolsillo. A continuación, dio el salto a la Gala de la Reina adulta, en la que lleva participando ya desde hace seis años.

En solo seis años, ya ha conse guido acumular tres títulos de Reinas adultas del Carnaval. ¿Cómo se logran tan buenos resultados en tan poco tiempo?

La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Solo me limito a hacer las cosas lo mejor que sé, con todos lo errores del mundo y algunos aciertos. Intento realizar mi trabajo siempre desde el cariño, el respeto y dejándome la piel en ello. Sabemos que siempre hay un factor suerte en el concurso y hasta ahora hemos contado con ese factor, acompañado, por supuesto, del trabajo, porque la suerte por sí sola no alcanza para conseguir buenos resultados.

¿Cree que, además de la decisión del jurado de la Gala de la Reina, también se debería tener en cuenta el voto telefónico del público?

Creo que este asunto merece un debate en profundidad. Es un tema complicado. El diseño de la fantasía o la puesta en escena de la candidata llega por la televisión a todo el mundo que esté viendo la Gala. Sin embargo, a través de una pantalla es mucho más difícil valorar el trabajo manual de los trajes.

¿ Y qué opina sobre la opción de un segundo pase y que se elijan a finalistas para el veredicto?

Esta era una propuesta de la dirección artística de la Gala y los diseñadores la aceptamos con buen agrado para intentar dar un giro al espectáculo. Se trata de una alternativa novedosa, pues los trajes se volverían a ver y el jurado refrescaría la memoria en el caso de que hubiese muchas fantasías. A mí no me parecía mala idea pero, por cuestiones de viabilidad, han estudiado desechar esta opción.

¿Cómo debería ser el jurado ideal para elegir a la Reina del Carnaval de Santa Cruz?

El jurado siempre está sujeto a polémicas y más en Carnaval. La aspiración de los diseñadores es que todos los miembros del jurado sepan valorar la calidad y el trabajo de las fantasías. Debe estar formado por profesionales que sepan apreciar los detalles y que tengan claro que todos merecemos el mismo respeto a la hora de ser valorados. Hay una parte del trabajo en el diseño de las fantasías que es artesanal, por lo que requiere de una mayor atención por parte del jurado, el cual tiene que tener conocimiento en esta materia.

Muchos opinan que, últimamente, las fantasías son todas iguales.

Generalizar no es una buena opción en cualquier aspecto de nuestras vidas. Desde mi punto de vista, no creo que los diseños sean todos iguales, pero el estilo sí puede ser algo parecido en los últimos años. El motivo de esto podría encontrarse en que ahora somos más diseñadores de la nueva generación y hemos optado por no arriesgarnos demasiado, para asegurarnos una buena imagen de cara a los patrocinadores. Es cierto que en las últimas ediciones de la fiesta no ha habido ideas rompedoras, como en los años 80 ó 90.

¿Considera que es difícil conseguir un patrocinador para una candidata a Reina del Carnaval?

Pienso que ahora es más fácil conseguir un patrocinador que hace cinco años. Aún así, sigue siendo complicado por el precio de los materiales, que son muy caros. En mi caso, Fuentealta me ha apoyado mucho y ya llevamos cinco años consecutivos juntos.

¿Qué diseñador se le ha quedado en la memoria por sus trajes?

La verdad es que varios. Siempre digo que de todos los diseñadores se aprenden cosas. Cuando era espectador, me gustaba mucho el estilo de Leo Martínez y la manera de trabajar los detalles de Santi Castro y Juan Carlos Armas. Ellos tres son los más significativos en mi trayectoria.

¿Cree que tiene posibilidades el próximo año de conseguir la tercera Reina consecutiva, como lo hicieron en su día María Isabel Coello, Justo Gutiérrez, Juan Carlos Armas, Leo Martínez o Marcos Marrero y María Díaz?

El reto es complicado, pero el sueño está ahí. El 27 de febrero de 2019 vamos a salir a por todas.

¿Cómo será la fantasía de Jorge González para la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para 2019?

Será una fantasía con cambios, con respecto a mi estilo y a lo que veníamos haciendo en los últimos años. También será una fantasía muy cargada de sentimientos en lo personal, porque para nosotros es un año especial. La puesta en escena de la candidata será interesante. Tendrá mucho mensaje. Espero que la gente lo entienda y disfrute con ella.