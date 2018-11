La adjudicación del servicio de limpieza de Santa Cruz se suspende hasta mediados de 2019

La adjudicación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz del servicio de limpieza del municipio a Valoriza está suspendida. Así lo informó este viernes, 23 de noviembre, el concejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, durante el pleno extraordinario celebrado a petición de todos los partidos de la oposición (Partido Socialista, Sí se puede, Izquierda Unida y Ciudadanos) para debatir sobre el proceso de contratación llevado a cabo, que estos consideran "irregular". Arteaga explicó que el procedimiento se suspende a raíz de la presentación de varios recursos ante el Tribunal de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias, formulados por empresas que participaron en la licitación, como FCC y Urbaser, y por el Partido Socialista contra los pliegos.

El edil indicó que el contrato del nuevo servicio municipal de limpieza y recogida de residuos con Valoriza, aunque la adjudicación ya haya sido aprobada por la Junta de Gobierno por tratarse de la mejor oferta, "según lo establece la Mesa de Contratación", no podrá firmarse hasta que no se resuelvan los citados concursos. "Esto tardará aproximadamente unos dos meses y después está la vía judicial del contencioso-administrativo, por lo que el Consistorio prevé que el nuevo servicio no se pondrá en marcha hasta el segundo trimestre de 2019", apuntó Arteaga. Mientras tanto, el Ayuntamiento tendrá que seguir firmando prórrogas del contrato con la empresa Urbaser, el cual finalizó hace ya casi tres años, y que suponen un coste mensual de unos 800.000 euros.

Pero es que tanto los partidos de la oposición como otras empresas que participaron en la licitación consideran que se han cometido irregularidades en el procedimiento de adjudicación, el cual se ha prolongado durante más de 19 meses. El Partido Socialista, Sí se Puede, Izquierda Unida y Ciudadanos criticaron ayer duramente, durante el pleno, al equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, por "la falta de transparencia que han demostrado en este proceso y por perjudicar a Santa Cruz al querer adjudicar el mayor contrato de servicio público de la ciudad a una empresa que no cumplirá con los parámetros de calidad, tal y como lo han dicho los propios técnicos municipales".

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, indicó que los informes de los propios técnicos del Ayuntamiento han puesto en duda que dicha empresa pueda prestar un servicio de calidad y que se puedan cubrir las bajas y vacaciones en materia de personal. "Pero es que, además, no se incrementará el número de contenedores; el servicio de recogida de enseres será insuficiente; no se recogerán escombros; y no habrá personal para inspeccionar que se cumpla con el servicio, entre otras carencias. Estas son afirmaciones de los propios técnicos. A esto se suma que es la empresa que menos inversión aporta, con 14 millones de euros, cuando, por ejemplo, Urbaser ofrecía 22 y FCC, 33 millones de euros. Sin duda, la de Valoriza, es la peor oferta", añade.

Ramón Trujillo, portavoz de Izquierda Unida, añadió que también se trata de la empresa que "menos empleo creará" y el concejal de Ciudadanos Antonio Blanco acusó al grupo de Gobierno de intentar "engañar a los ciudadanos al asegurar que con este nuevo contrato se va a mejorar la limpieza y la recogida de basura en Santa Cruz". El portavoz de Sí se puede, Pedro Arcila, anunció que su partido acudirá a la Justicia, si es necesario, "para evitar que este gran error se cometa".

El grupo de Gobierno, a través del edil de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, de la primera teniente de alcalde, Zaida González, del PP, y del propio alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, defendió la "escrupulosidad" del contrato de limpieza frente a los "ataques" a las decisiones adoptadas por la Mesa técnica de Contratación. El alcalde quiso dejar claro que la adjudicación del contrato a Valoriza ha sido una decisión que ha tomado la Mesa de Contratación, tras analizar todos los informes al respecto, una Mesa que "está formada por personal técnico y jurídico del Ayuntamiento altamente cualificado", por lo que "la oposición está cuestionando el trabajo e integridad de nuestros funcionarios".

Bermúdez defendió la independencia de la Mesa de Contratación y la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar la propuesta de adjudicación resultante del proceso, porque "de lo contrario sí habríamos incurrido en una ilegalidad". De todas formas, el regidor chicharrero señaló que habrá que esperar a que el Tribunal de Contratos Públicos resuelva los recursos que se han presentado. "Si no nos dan la razón, pues se empezará el procedimiento desde el principio, aunque hayamos perdido dos años. Pero si finalmente se demuestra que no se ha cometido ningún error, entonces seré yo quien pida la dimisión de todos los portavoces de la oposición, como ellos lo han hecho con el edil de Servicios Públicos", añadió.

Con respecto al nuevo contrato de limpieza, el alcalde aseguró que permitirá un mejor servicio del que se viene prestando actualmente, porque ya los pliegos del concurso recogían mejoras sustanciales y "todas las empresas que han concurrido han cumplido con ellos". En este sentido, el edil responsable del área agregó que con este nuevo contrato "se dará un salto de calidad se precedentes en la prestación del servicio de limpieza en el municipio chicharrero; se incrementará la dotación presupuestaria, llegando a los 17,7 millones de euros; se renovarán los medios materiales y los vehículos, y se garantizará la subrogación de todos los trabajadores".

Asimismo, Arteaga indicó que "frente a los intentos de empañar la tramitación, de sembrar la duda sobre la honorabilidad de los técnicos y de desacreditar al grupo de Gobierno con fines preelectorales, este Ayuntamiento, con responsabilidad y rigor defiende, la decisión propuesta por los técnicos".