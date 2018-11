El PSOE de Santa Cruz lleva el servicio de limpieza ante el Tribunal de Contratos Públicos

El Partido Socialista en Santa Cruz ha llevado ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias el procedimiento de adjudicación del servicio municipal de limpieza llevado a cabo por el Ayuntamiento capitalino, solicitando la suspensión cautelar del mismo. El portavoz del PSOE en el Consistorio, José Ángel Martín, está convencido de que, finalmente, "se declarará la nulidad radical del proceso, pues hemos argumentado en un recurso de 20 páginas las irregularidades que se han cometido por parte del grupo de Gobierno (CC-PP), adjudicando 20 millones de euros a Valoriza sin seguridad jurídica alguna".

Martín explicó este jueves, 22 de noviembre, durante una rueda de prensa, que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha adjudicado un "contrato de servicios como si fuese un contrato de gestión de servicios, lo que supone una auténtica chapuza administrativa". El concejal socialista detalló que, entre otras diferencias, en un contrato de servicios, la administración es la que asume todos los riesgos del mismo, como por ejemplo los incrementos de los precios de la gasolina o de los detergentes en el caso de que se produzcan, y "así se establece en el pliego de condiciones de este proceso". Sin embargo, añadió, la tramitación llevada a cabo en este caso corresponde a la de un contrato de gestión de servicios, que "es mucho más sencilla y no requiere, como en el otro, contar con la autorización del Gobierno de Canarias y del Consejo de Ministros".

Por lo tanto, "estamos ante un contrato de servicios y no se ha seguido el procedimiento de licitación correspondiente", aseguró el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. "El recurso que hemos presentado ante el Tribunal de Contratación del Gobierno de Canarias viene apoyado con numerosa jurisprudencia al respecto, pues no es la primera vez que una administración en España intenta enmascarar un contrato de servicio como si fueran de gestión de servicios", manifestó José Ángel Martín. A esto se suma, recordó, que "los propios técnicos municipales hayan advertido de que la propuesta presentada por Valoriza no podrá cumplirse".

El edil del PSOE también indicó que su partido no descarta llevar este asunto ante la Justicia, "pues se trata de un procedimiento plagado de irregularidades". "Estamos hablando del contrato más importante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros y que se refiere a un servicio esencial para el municipio, el de la limpieza y recogida de residuos. Nuestra responsabilidad es velar por la legalidad en todos los procedimientos que se lleven a cabo desde el Consistorio y aquí las cosas no se han hecho bien", señaló Martín.

El portavoz del Partido Socialista apuntó que se han confirmado "todas las sospechas que teníamos en un principio en relación a que se estaban cometiendo irregularidades, pues ha sido un proceso opaco y muy poco transparente". "A los partidos de la oposición se nos negó participar en la adjudicación del contrato de limpieza y ahora entendemos por qué", agregó. Martín también aprovechó para criticar que el Consistorio haya tardado casi tres años en tramitar esta adjudicación, "pues el contrato firmado con Urbaser finalizó en marzo de 2016, y se ha estado prorrogando y entregando a dicha empresa unos 800.000 euros al mes".

Hoy mismo, a partir de las nueve de la mañana, el Ayuntamiento de Santa Cruz celebrará un pleno extraordinario para tratar este asunto, en una sesión solicitada por los partidos de la oposición. El equipo de Gobierno, formado por CC y PP, ha tachado de irresponsable al Partido Socialista por "pedir que se anule el concurso de limpieza". El grupo gobernante advierte de los perjuicios que se provocarán a la ciudad y, en particular, a los trabajadores del servicio.