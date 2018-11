Cepsa busca una nueva ubicación en la Isla para "los grandes depósitos"

La compañía Cepsa busca una nueva ubicación en Tenerife para los grandes depósitos que "garanticen", una vez que la Refinería de Santa Cruz desaparezca, que "la Isla no se vea desabastecida en ningún momento".

Así lo ha manifestado el director general de Cepsa Tenerife, José Manuel Fernández-Sabugo, durante una comida de trabajo con los empresarios de Tenerife Network, que han mostrado su interés por el futuro de esta compañía, que ha formado parte de la identidad y del paisaje de la capital chicharrera desde 1930.

Según señalan fuentes de Tenerife Network, José Manuel Fernández-Sabugo comenzó hablando del futuro de la Refinería de Santa Cruz de Tenerife, que será desmantelada pasando a convertirse en chatarra, lo que "no significa el fin de la compañía, ya que no parece probable que el consumo de combustibles fósiles desaparezca de forma inminente en los próximos años".

La primera

Recordó que la compañía Cepsa construyó en Tenerife la que fuera la primera planta de refino de España. Por aquel entonces, la Refinería de Santa Cruz se ubicó en las afueras de la ciudad, pero pronto el incesante crecimiento de la misma la alcanzó y envolvió. Y la actual tendencia a crear espacios limpios ha dejado obsoleta esta ubicación. Cepsa abandona la ciudad chicharrera.

El medio millón de metros cuadrados que hoy ocupan sus centros de procesado, columnas de destilado, tanques y oficinas pronto se convertirán, en su mayor parte, en suelo púbico, según explicó el director general de Cepsa Tenerife.

Los empresarios asistentes a la reunión celebrada en el restaurante Aborigen del Hotel Mencey no perdieron ocasión para abordar todo tipo de cuestiones en relación al futuro de estos espacios, aunque José Manuel Fernández-Sabugo no tardó en aclarar que no estará en sus manos esta decisión.

Eso sí, señaló que se intentará llegar a un acuerdo que pueda contentar a todas las partes, "en interés de Santa Cruz de Tenerife".