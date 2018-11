Comienzan los cambios en el tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el rodaje de 'Rambo V'

El rodaje de Rambo V en Santa Cruz de Tenerife, que comenzará este viernes, 16 de noviembre, provocará una serie de modificaciones en la ordenación del tráfico de la ciudad, como cortes de calles y eliminación de aparcamientos, que se prolongarán hasta el 8 de diciembre.



En concreto, las zonas afectadas por la grabación de esta superproducción amercana son el barrio de Cepsa, la parte alta de Ifara, Somosierra, la vertiente de Taco perteneciente al municipio santacrucero, la zona baja del barrio de La Salud y Barrio Nuevo.



En los últimos meses, y según informa el Ayuntamiento chicharrero, los responsables del rodaje han mantenido distintas reuniones para acordar las modificaciones de tráfico necesarias para poder desarrollar la grabación de diferentes escenas de la película en la capital tinerfeña, que se convertirá en México.





Comienzan las afectaciones de tráfico por el rodaje de 'Rambo V' permanezcan atentos a esta cuenta... #TRÁFICOSC pic.twitter.com/l1v3Q0N3jV — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 15 de noviembre de 2018



Serán muchos días de rodaje en distintas zonas de #SantaCruz y se eliminarán estacionamientos, habrá cortes puntuales y permanentes de tráfico en jornadas concretas. Toda la información, al detalle ?? https://t.co/JGHET7k13s #TRÁFICOSC pic.twitter.com/EGCgDfTel6 — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 15 de noviembre de 2018



ROGAMOS que respeten la señalización circunstancial sobre las prohibiciones de estacionamiento para evitar sorpresas desagradables. En especial en los barrios en los que se realizará este rodaje que se inicia desde hoy y hasta el próximo 8 de diciembre. #TRÁFICOSC pic.twitter.com/vFIF2kxt2k — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 15 de noviembre de 2018



La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Vial, Zaida González, explica que "se ha realizado un importante trabajo de coordinación con los responsables de Rambo V y la sección de Tráfico, así como con la Policía Local y la propia Sociedad de Desarrollo, al objeto de facilitar todo los posible la labor de los equipos cinematográficos, antes y durante el rodaje, aprovechando esta magnífica oportunidad para nuestra ciudad".La Policía Local, en su twitter, anuncia la llegada de Sylvester Stallone a Santa Cruz con el montaje de imágines del popular personaje que este interpreta y de frases dirigidas a los chicharreros: "A lo mejor te molesta mi presencia, pero vengo a cumplir una misión"; "¡Ya he llegado, ya estoy aquí, y no he venido a hacer turismo!", y "Se puede vivir por nada o morir por algo, gracias por acogerme Santa Cruz".Por zonas, y respecto al plan de rodaje previsto hasta el momento, las restricciones de aparcamiento en la zona del barrio de Cepsa se mantendrán en la calle Valle Inclán y vías adyacentes hasta este domingo, 18 de noviembre. En Ifara, la afectación de la calle América González se concretará desde este viernes, 16 de noviembre, y hasta el próximo 20 de noviembre.En Somosierra, y aunque la grabación se centrará solo en una vivienda, será necesario restringir el estacionamiento en la calle Dulce María Loinaz entre el 20 y el 28 de noviembre. El rodaje en Taco se comparte con el municipio vecino de La Laguna, entre las fechas del 26 y el 30 de noviembre. En Santa Cruz, la zona afectada será la calle La Piconera y vías adyacentes.Respecto a la zona baja del barrio de La Salud, se estima que haya prohibiciones de estacionamiento y cortes puntuales de tráfico en las calles Princesa Guayarmina, Príncipe Ruymán, Princesa Guacimara y vías adyacentes, entre el 26 y el 30 de noviembre. La última parada de esta producción audiovisual se centrará en Barrio Nuevo, donde se trabajará desde el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre.La referida producción internacional cuenta con dos unidades de rodaje y distintos equipos de arte que realizarán su labor durante los días previos a los propiamente especificados para la grabación de las distintas escenas, para lo que además desplazarán transportes especiales con maquinaria y materiales necesarios. Todo ello ha sido contemplado en el informe de seguridad y tráfico que se ha elaborado para garantizar la realización de estos trabajos y las posibles afectaciones a la vida cotidiana del municipio.Desde el Ayuntamiento se ha encargado la señalización de tráfico específica, que ya se está instalando en los distintos puntos de rodaje y zonas de reserva de estacionamiento que precisa el equipo técnico, para acometer esta producción cinematográfica en las mejores condiciones posibles, apuntan fuentes municipales. Estas añaden que la ciudadanía ha de prestar especial atención a dichas modificaciones, así como a las indicaciones de los agentes de la Policía Local para evitar problemas o la retirada de vehículos de las vías públicas mientras estén vigente las distintas prohibiciones.En el barrio de Cepsa habrá restricciones para aparcar, desde este jueves, 15 de noviembre,, en la calle Miguel Hernández, en la confluencia hasta la calle Valle Inclán. También se prohibirá estacionar en la calle Alcalde García Ramos junto al colegio Los Verodes. Se instalarán diversas reservas de estacionamientos en la calle Ganivet, en la zona interior de la calle Valle Inclán y en los accesos al aparcamiento existente junto al CEIP Los Dragos. De igual modo, se habilitará una zona de estacionamiento junto al pabellón Pancho Camurria, destinada a los vehículos de asistencia al rodaje. Los cortes de tráfico serán, de carácter puntual, realizados por la Policía Local en las calles Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y Ortega y Gasset en coordinación con el equipo de rodaje.El cronograma de trabajo en la zona de Ifara establece la reserva de estacionamiento desde este viernes, 16 de noviembre, y la ocupación de toda la calle América González el próximo domingo día 18. Otra vía afectada por la prohibición de estacionamiento será la calle Rubén Marichal López, desde el domingo al lunes 19, incluso se habilitará un paso alternativo para vehículos y los cortes puntuales de tráfico. También se utilizará como zona de estacionamiento el parking y terrenos ubicado junto a la antigua Escuela de Idiomas. Del mismo modo habrá reservas de estacionamiento para los equipos cinematográficos en las calles Cabo Álvaro Ojeda Barrera, Doctor García Estada y Escalera El Llanito.Las reservas necesarias para el rodaje en esta zona obligan a prohibir el estacionamiento desde el 20 de noviembre en un tramo de la calle Dulce María Loinaz y a partir del 23, en ambos márgenes de dicha vía durante jornadas alternas hasta el 27 de noviembre. También habrá reservas de estacionamiento para los vehículos de transporte de material necesario para el rodaje en las calles Gandhi, Poeta Trujillo Armas, José Crosa, Arturo López de Vergara y Francisco Fernández. Otra de las afectaciones para los residentes en la zona y personas que circulen por ese barrio serán los cortes puntuales para el paso de vehículos. Habrá cortes puntuales los días 23 y 26 de noviembre en las calles Arturo López de Vergara y Poeta Trujillo Armas. Los cortes de tráfico permanentes afectarán a la calle Dulce María Loinaz y José Crosa, tanto el 23 como el 26 de noviembre. Con el objetivo de facilitar el paso de los vecinos se cambiará de sentido la calle Francisco Fernández para acceder a la calle Juan de Matos y Azofra.En este escenario de grabación los cambios de tráfico se centran en la calle La Piconera y las calles Alegranza, Montaña Clara y la Graciosa, aunque siempre en coordinación con el vecino municipio de La Laguna. Los cortes de tráfico están previstos que se efectúen los días 24 y 25 de noviembre, tanto en la calle La Piconera como en las vías La Graciosa y Montaña Clara, aunque es probable algún cierre parcial de la calle San Olegario.Las actuales condiciones de estacionamiento en esta zona serán modificadas en las calles Enrique de Anaga el 26 de noviembre. y en las vías Ribera y Junonia el día 28. Para el rodaje de las escenas de acción se eliminará el estacionamiento en tramos de las calles Princesa Guayarmina, Benahoare y Princesa Guacimara. Los cierres totales a la circulación se producirán a partir del día 28 de diciembre en las calles Princesa Guacimara, Princesa Dácil y Príncipe Ruymán, siendo necesarios algunos cortes puntuales en la intersección con el puente Javier de Loño Pérez; de Enrique de Anaga con Príncipe Ruymán y de la calle Princesa Guacimara con la avenida Venezuela. En la confluencia de las calles Buenaventura Bonet con Mencey Imobac se habilitará un solar, a partir del 25 de noviembre, como estacionamiento provisional.Las reservas de estacionamiento, que obligarán a limitar el aparcamiento en este barrio desde el 27 de noviembre, afectarán a las calles El Drago, Las Lecheras y la carretera de Cueva Roja; también de manera parcial a la carretera de Los Campitos, en ambos márgenes, desde la plaza de La Llavita hasta el número 97 de dicha vía. Como espacios para el rodaje se reserva, desde el 29 de noviembre, la calle Tajinaste, un tramo de la carretera de Los Campitos y las calles Los Verodes y Drago. En idéntica situación quedarán la carretera de Cueva Roja y Las Lecheras. Será necesario que la Policía local proceda a cortes puntuales del tráfico para permitir el acceso a la zona de los transportes de materiales necesarios para el rodaje.