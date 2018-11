"MásQlocas estará en el Carnaval 2019"

Tania Fernández ha sido carnavalera desde muy pequeña cuando convenció a su madre para que la apuntara en una murga, Melositos, donde estaba su primo. Antes de cumplir la mayoría de edad, pasó a fundar Clónicas y 11 años después formó parte del grupo que creó Burlonas. Llegó a MásQlocas al tercer año de la murga, el primero como componente y desde el siguiente a la acutalidad como directora.

¿Cómo llegó a ser directora de MásQlocas?

En mi segundo año la antigua directora se fue y la murga realizó una votación entre todas las componentes para ver quién consideraban que debería ser la directora. Por mayoría absoluta salí yo, y aquí sigo. Aunque no es una cosa en la que aspiro a estar eternamente, me gustaría dar paso a nuevas generaciones. Personalmente este año, con la maternidad, hubiese sido más fácil si otra persona se hubiera puesto, pero si la murga quiere que siga delante, sigo delante.

¿Qué tienen de especial las murgas que atraen a gran cantidad de público Carnavalero?

A mí lo que me gusta de las murgas es la chispa, la crítica, la ironía que le dan al Carnaval. Es lo que llama a la gente. Atraemos mucho público, porque también somos muchos murgueros que acercan a la murga a familiares, amigos, conocidos,...

Vemos como cada año vamos perdiendo murgas con gran historial carnavalero, como Marchilongas o Los Que Son Son ¿Declive murguero?

Pienso que hay un bajón de personas que quieran pertenecer a una murga. Todo se ha profesionalizado demasiado y ya no hay tanta gente que le quiera dedicar tanto tiempo a los ensayos. Eso afecta más a las murgas denominadas pequeñas, porque al final, desde mi punto de vista, están los murgueros y los concurseros. Están los que le gusta una murga , que luchan por ella con o sin final, pero no se mueven de ella. Estos son los murgueros. Y luego están los que denomino concurseros, que se apuntan a una murga según los pases a la final que tengan o los premios que haya en sus vitrinas. Por ese motivo algunas murgas llegan a aglutinar hasta cien componentes en sus filas y otras por, no haber obtenido tantos premios, terminan por tener déficit de componentes. Pienso que este problema se puede solucionar poniendo un máximo de componentes. Me da mucha pena que Los Q Son Son y Marchilongas no estén en el Carnaval del próximo año; son dos murgas que me gustaban, además Marchilongas es la decana de las femeninas y espero que puedan volver ambas el próximo año.

¿Cada año es más complicado pasar a la final?¿Los jurados se están olvidando de los nombres?

Ese tipo de polémicas con los nombres, siempre ha existido. Hay años en los que hemos visto actuaciones no muy buenas que han pasado a la final por el nombre de la murga. Los pases a la final por norma general los suelo respetar, para eso hay un jurado que se encarga de valorara a todas las murgas, aunque esté de acuerdo o no . Que hay pases a la final y premios que se pueden dar por nombres, puede ser; pero también es muy difícil mantener el nivel de un nombre.

¿Qué cambiaría del concurso actual de murgas?

Cambiaría varias cosas. Igual que hay un mínimo de componentes, también pondría un máximo. Este año han cambiado que no se puedan subir niños de 16 años, yo lo volvería a aplicar, porque para la murgas que tenemos pocos componentes eso era una ayuda. Y para las personas de esa edad es una decisión personal el ya pertenecer a una murga adulta. Yo, por ejemplo con esa edad ya pertenecía a una. Además para el 2019 van a poner 30 micros en el escenario y solo votamos en contra mi murga y Klandestinas, ya que creemos que el número de micros de siempre es el adecuado. Estos serían mis cambios.

¿Ve bien que Santa Cruz haya aceptado a Trapaseros?

Sí, porque si aceptaron a Noveleras aunque no tengan concurso en el Sur, a ellos también. Las normas y las bases están escritas y ellos no se han salido de eso. Si lo hizo Noveleras, la gente no se quejó; pero ahora con Trapaseros sí. Quizás hay que plantearse porque se ha creado tanto revuelo ahora.

¿El Carnaval de Santa Cruz está abocado al concurso insular?

El problemas es que si a una le dices que sí, a las demás no les puedes decir que no. El único pero es que no hay concurso de murgas en el Sur como en el Norte. Cada uno participa en su concurso y si yo fuera del Norte no reniego de mi concurso.

¿Este se puede denominar el año de los cambios en MásQlocas?

Totalmente, no sólo de cambios sino de reinventarnos Lo único que se ha quedado inamovible es la directora, pero el resto ha cambiado. La directiva es nueva, la mayoría de componentes son nuevas (además muchas no han sido murgueras) y venimos con muchísima ilusión. Nos han llegado muchos rumores, desde varios lugares, asegurando que no vamos a salir. Desde aquí me gustaría aprovechar para decir que sí vamos a estar en el Carnaval 2019.

¿Cómo van los preparativos del próximo Carnaval?

El año lo llevamos encaminado desde antes del verano, que no hemos parado por vacaciones y hemos seguido en la búsqueda de componentes, que al final han llegado. Sí es verdad que hubo un tambaleo, pero pudimos superar el bache.