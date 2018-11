El Estado rompe el acuerdo de Taucho y amenaza con llevarlo al Juzgado

La Casa Taucho vuelve a los tribunales. Un año después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aceptara la cesión gratuita de este inmueble situado en el número 64 de la calle General Serrano, la Tesorería General de la Seguridad Social ha decidido llevar el acuerdo al juzgado y presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio chicharrero. ¿El motivo? El Ayuntamiento no puede cederle el uso del edificio al colectivo Azarug pese a que esto fue lo acordado entre ambas administraciones hace solo 12 meses.

"El Ayuntamiento está agotando las posibilidades de llegar a un acuerdo con la Subdelegación del Gobierno, dado lo infructuoso de las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, pues ha sido la Tesorería la que ha incumplido los acuerdos adoptados en su momento para dar solución a la actividad que se desarrollaba en el edificio Taucho", aseguró ayer el concejal de Patrimonio Municipal, el nacionalista Juan José Martínez.

Tras años de negociaciones y hasta de órdenes judiciales de desalojo contra los usuarios, quienes había ocupado la casa para desarrollar sus actividades culturales y de ocio en el barrio de Duggi, el Ayuntamiento solicitaba al propietario del inmueble –la Tesorería General de la Seguridad Social– la cesión gratuita del mismo, petición que fue aceptada. A cambio, el Consistorio se comprometía a acometer la rehabilitación de la Casa Taucho para, una vez concluidas las obras de mejora, Azarug pudiera continuar realizando sus actividades.

"El acuerdo suponía que la Tesorería General de la Seguridad Social cedía el edificio por un plazo de 15 años al Ayuntamiento y nosotros rehabilitábamos el inmueble", explicó el también edil de Hacienda, quien añadió que "ya contamos con el proyecto para reformar el edificio y una partida consignada para ello que asciende a 170.000 euros".

"Una vez concluidas las obras, el Consistorio se comprometía a ceder a Azarug el uso del edificio siempre y cuando, este colectivo obtuviera la declaración de entidad de utilidad pública municipal y a establecer una relación con el Ayuntamiento en los mismos términos que el resto de entidades de participación ciudadana", relató.

Martínez también precisó que el acuerdo con Azarug llegó cuando el colectivo cumplió con su compromiso. "Ellos han cumplido", aseveró el edil, para insistir en que "Azarug desarrolla todo un programa de actividades culturales, sociales y de participación comunitaria que, además, son muy valoradas en el barrio y que suponen una oferta importante en el centro de la ciudad".

"Nuestra sorpresa llegó a partir de que firmamos ese convenio, pues fue ahí cuando empezamos a recibir requerimientos por parte de la Tesorería, desdiciéndose de esos acuerdos iniciales y en los que se nos decía que no podíamos ceder a Azarug el edificio, tal y como estaba previsto", especificó el concejal de Patrimonio Municipal.

Martínez, quien argumentó que este no es el primer acuerdo de estas características que el Ayuntamiento firma con otras administraciones para, posteriormente, ceder el uso de un inmueble a un colectivo vecinal, achacó este cambio de criterio a la salida del Partido Popular de la Moncloa. "Este acuerdo se adoptó con el anterior Gobierno del PP y lo sorprendente es que sea el PSOE el que esté poniendo trabas a un movimiento ciudadano", recalcó.

Este mismo razonamiento utilizó el representante de la asamblea de Taucho, Joan Blasco, para tratar de justificar el cambio de opinión de la Tesorería General de la Seguridad Social. "No sabemos quién es el responsable de esto, ni si se debe al cambio en el Gobierno", comentó Joan Blasco, quien destacó: "Nuestra sensación es que han engañado al centro porque, en todo momento, de la cesión al centro. De hecho, la Tesorería no nos lo cedió directamente a nosotros porque nos dijeron que no podían hacerlo porque ellos no tenían las competencias, sino que eran del Ayuntamiento, administración que debía hacer de intermediario".

Pese a que el anuncio ha cogido tanto al Ayuntamiento como al colectivo de Taucho por sorpresa, lo cierto es que el jueves está previsto que se celebre una reunión en la Subdelegación del Gobierno para tratar de aclarar lo sucedido.

"La última noticia que hemos tenido de la Tesorería General de la Seguridad Social pese a que nuestros servicios jurídicos le han argumentado que cumplimos con toda la legalidad y que todas nuestras decisiones tienen respaldo legal es la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento ", concluyó el edil.