Yurena Delgado: "Las murgas se están poniendo las pilas subiéndose al carro de lo que funciona"

Yurena Delgado comienza en el mundo del Carnaval como murguera en Las Que Faltaban en 1998, aunque el primer año no pudo subir al concurso. Pero siempre estuvo ligada a esta murga hasta su desaparición y vuelve con la creación de Triquikonas. Aunque tuvo posibilidades de participar en una murga infantil como Melositos, no fue hasta hacerse adulta cuando se animó a entrar en algún grupo de nuestro Carnaval. No viene de tradición familiar este amor al Carnaval. Hace diez años formó la Agrupación musical Salsabor, en la que sigue siendo su alma máter.

¿Yurena es más de triquikona o más salsabor ?

Yurena es de toda la vida de Triquikonas, al igual que siente muy dentro Las que Faltaban. Fueron los dos grupos que me hicieron conocer el Carnaval y adorarlo hasta niveles inesperados y formarán parte de mi vida. No obstante, ahora mismo todo gira en torno a Salsabor, aunque siempre que me necesite Triquikonas, ahí estaré

¿Cómo ve el panorama murguero, con las bajas de grupos con muchos años a sus espaldas como Marchilongas, Los Que Son Son y Las Noveleras?

Le llegué a comentar a Tere Reyes, presidenta de Marchilongas, que no me creía la noticia. Pensé que todo quedaría en un enfado. Marchilongas ha sido un referente de las murgas femeninas (se emociona), ya que no es fácil mantener un grupo de mujeres tantos años en el Carnaval. Y menos con la guerra que han dado. Es una pena, pero seguramente esto les va a adar un mogollón de ganas y de empuje, para años venideros. También es una pena perder a Los Que Son Son y Las Noveleras pero sabemos lo difícil que es tirar del carro con los grupos. Cada año se complica más.

¿También es cada vez más difícil pasar a la final de las murgas adultas de Santa Cruz?

Todo va mejorando y quien no creías que iba a despuntar, te sorprende. Cada vez es más difícil. Las murgas se están poniendo las pilas y se están subiendo al carro de lo todo lo que funciona

¿Qué cambiaría en el concurso de Agrupaciones Musicales?

Lo primero que debe cambiar en este concurso es la mentalidad de algunos de los que lo hacemos. Perder el miedo a la innovación, porque se pueda perder la esencia. Es perfectamente combinable la esencia de las agrupaciones musicales con los tiempos que corren y el público que viene a vernos hoy en día. El público se va renovando y el espectáculo también debería de irse renovando.

Cambiarlo de fecha para que no quede a la sombra de la final de murgas ¿es la solución?

Por supuesto. A mí personalmente me afecta directamente, ya que concurso en la final de murgas y al día siguiente con las agrupaciones. No puedo disfrutar del concurso de murgas. Es primordial que las gradas comiencen a llenarse en el concurso de agrupaciones y que se valore mucho más su trabajo.

¿Cree que es un acierto el doble set de sonido en el concurso?

Sí, siempre y cuando los dos sets tengan la misma calidad y no haya fallos. Es un acierto con toda seguridad. Le da dinamismo al concurso y eso siempre beneficia.

¿Cambiaría la ubicación del concurso al Teatro Guimerá o el Auditorio?

Siempre que se plantee un cambio de lugar, miraré para otro lado porque me gusta el Recinto Ferial. El Recinto es ahora mismo donde se concentra el Carnaval y no sería beneficioso sacarnos de allí.

¿Cree que el concurso de agrupaciones musicales es demasiado estático?

Creo que hay que abrir mucho más la mentalidad y aceptar de una vez que no estamos en los años ochenta, la época gloriosa de las agrupaciones musicales. Hay que ir planteándose que la gente que va a vernos, tiene otros gustos musicales y no hay que tener miedo a innovar. El año pasado nosotros nos arriesgamos a realizar el We are the world con un timple. Debemos sumar entre todos para que el concurso coja un poco de auge.

Salsabor es una agrupación joven pero con varios primeros premios ¿Cómo se consiguen tan buenos resultados?

Con mucho trabajo, con el acierto de los repertorios y una buena combinación de todo. Cada vez se van implicando más personas en el grupo, desde los que necesitaron la autorización de los padres para subirse al escenario en los primeros años. Ellos proponen diferentes temas para el repertorio y eso aporta aire fresco. Y por este hecho lo que cantamos les gusta, y eso se nota encima del escenario.

Este 2018 Salsabor cumple 10 años. ¿Qué tienen preparado para el próximo Carnaval?

Con muchos dolores de cabeza [se ríe]. Cada año es más difícil por la presión que uno misma se crea para que el nivel de las actuaciones no baje. Vamos a intentar no defraudar y que a la gente le siga gustando lo que hacemos como hasta ahora, sin perder la esencia del grupo.