El TSJC estima el recurso de Cepsa contra la orden que la obligaba a limitar las emisiones

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado "en parte" el recurso que interpuso Cepsa en 2014 contra la orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias por la que se publicaba el Plan de Calidad del Aire en la Aglomeración de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna por dióxido de azufre, así como la del 4 de junio de 2014 que desestimó el recurso de reposición interpuesto entonces.

Esta sentencia del alto tribunal canario, a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife, anula por tanto las medidas correctoras que en su día se fijaron en la citada orden que, además, se ratificaron en sentencia anterior del propio TSJC que entonces no daba la razón a la compañía petrolera.

Así, el nuevo fallo anula "la fijación de un valor límite de emisión para el resto de focos convencionales en su funcionamiento ordinario, de 500 miligramos por metro cúbico, al 3% de oxígeno y aire seco".

Se anula de igual manera "la externalización del control de emisión en plantas de azufre mediante test de control externo del rendimiento medio mensual de cada planta, realizado por una entidad colaboradorea eterna inscrita en el Registro regulado por el Decreto 70/2012".

Aunque la sentencia no es firme y cabe recurso de casación, que deberá presentarse ante la Sala en el plazo de 30 días, no parece que se vaya a producir toda vez que la refinería de Cepsa en Santa Cruz lleva al menos cuatro años sin actividad de refino de combustibles y se ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para llevar a cabo su desmantelamiento, un plan que comenzará a principios del próximo año, tal y como se ha anuciado desde el Ayuntamiento capitalino.

Entre los motivos con los que la petrolera fundamentó su recurso, donde tambien expuso las inversiones de mejora que realizó en sus instalaciones, alegó que "no concurre el presupuesto necesario para la aprobación del Plan de Caliad del Aire, en tanto que en la Aglomeración de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna no se superaron en 2011 los valores límite, ya que no se pueden tener en cuenta los valores considerados de la estación de medición de la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, que fue instalada sin cumplir con los requisitos que exije la normativa". Además, sostiene que "la modelización de la calidad del aire encargada por el Gobierno de Canarias tampoco legitima la aprobación del Plan de Calidad del Aire, por la invalidez de los supuestos datos reales".