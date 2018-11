Precio abusivo en un parking de Santa Cruz: 3,20 euros por una hora y 11 minutos

"Parking de Tomé Cano de la empresa Interparking en Santa Cruz, un robo auténtico: 3.20 euros por una hora y 11 minutos de aparcamiento. No entiendo por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz permite esto".

Lo escribió este domingo en su perfil de Facebook el periodista de Cope Tenerife Guillermo García Saavedra y la denuncia ha tenido repercusión.

Y es que la tarifa, que García Saavedra corrobora con una fotografía, casi triplica la media nacional que se cobra en los aparcamientos de España: 1,32, según la Federación de Consumidores en Acción (Facua).

El trato recibido por el periodista, además, "no fue el adecuado", según explica. "Me llegaron a pedir que no hiciera fotos a la tariga que iba a pagar porque no estaba permitido. El colmo", precisa.



No solo es el parking de Tomé Cano. Sobre el resto que operan en la capital con concesiones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también hay muchas denuncias por precios claramente abusivos.

Y no lo dicen solo los usuarios. Lo dice el propio Consistorio chicharrero, responsable último de estos aparcamientos.

De hecho, LA OPINIÓN DE TENERIFE publicaba el pasado viernes que el Ayuntamiento capitalino ha decidido intensificar el control sobre los parking públicos de la ciudad, a raíz de la inspección realizada recientemente por el área de Servicios Públicos, que dirige el edil Dámaso Arteaga.

Este anunció que, aunque ya se han realizado los informes correspondientes sobre la situación actual de estos aparcamientos, el Consistorio ha encargado a una empresa externa un estudio económico exhaustivo del canon que estos pagan y de las tarifas que cobran a los clientes.

En concreto, se trata de los nueve parking que son propiedad del Ayuntamiento y cuya gestión fue adjudicada hace años a diferentes entidades. Además del de Tomé Cano, los aparcamientos son los ubicados en la plaza Weyler, debajo del puente Serrador, en Puerto Escondido, en el Mercado Nuestra Señora de África, en Valentín Sanz, en Ramón y Cajal, en la plaza de España y en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Dejar el coche en uno de estos parking de Santa Cruz cuesta una media de 1,97 euros por hora, 0,36 euros más que hace cinco años. Si estos precios son ya de por sí elevados, más lo es el de Tomé Cano de 3.20 euros por una hora y 11 minutos,.

Las tarifas establecidas en la actualidad hacen que el municipio chicharrero no se sitúe, precisamente, entre las ciudades de España donde es más barato estacionar el vehículo, sino más bien todo lo contrario.



De los nueve aparcamientos subterráneos públicos que hay en Santa Cruz, el más caro es el mencionado que se encuentra situado en Tomé Cano, con una tarifa de 2,78 euros la hora, solo dos céntimos por debajo que la media en Madrid (2,8 euros la hora), la segunda ciudad más cara del país, después de Barcelona.

El parking más barato de la capital tinerfeña es el ubicado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, con una tarifa de 1,40 euros por hora.

Además de realizar un estudio exhaustivo sobre las tarifas para comprobar que "estas sean correctas", y según informa el edil de Servicios Públicos, el Ayuntamiento también investigará por qué en algunos casos las empresas concesionarias de los parking dicen tener un número menor o mayor de plazas que las contabilizadas en la inspección realizada por el Consistorio.

Asimismo, agrega Arteaga, "a aquellas empresas que mantengan deudas con la administración en relación al canon anual, se les reclamará las cantidades pendientes".

Es el caso del parking del Heliodoro, "al que pediremos otra vez que proceda al abono del canon de los ejercicios 2013 y 2014", apunta el edil.

Este cuenta que es cierto que, en la inspección llevada a cabo, la mayoría de los concesionarios han atendido los requerimientos realizados por el Ayuntamiento y han entregado la documentación solicitada, pero "hay algunas entidades que aún no han contestado".

Por lo tanto, manifiesta el concejal, "seguiremos con los expedientes abiertos e incrementaremos el control sobre los titulares de los aparcamientos".

Tomé Cano. La tarifa por hora es de 2,78 euros y está abierto las 24 horas. Interparking Hispania se encarga de su gestión. Tiene 452 plazas según la inspección realizada por el Ayuntamiento, pero la empresa asegura que son 459. Esta explica que la diferencia en siete plazas se debe a que se anularon cuatro en la planta cero para que los vehículos pudieran realizar el cambio de sentido antes de llegar a la zona de Hiperdino y las otras tres plazas están destinadas a la ubicación de los carros de compra. El Consistorio pidió al concesionario la aclaración de sobre el cumplimiento de determinados puntos del pliego, que "fueron debidamente acreditados".

Puente Serrador. La tarifa por hora es de 1,75 euros y está abierto las 24 horas. Su concesionaria es Inversiones Parque. Tiene 573 plazas. Posee un taller de autolavado que "nunca se ha puesto en funcionamiento". En la inspección realizada, el Ayuntamiento solicitó a la empresa "la aclaración sobre el cumplimiento de determinados puntos del pliego de la concesión, que fueron debidamente acreditados".

Puerto Escondido. La tarifa es de 1,75 euros por hora y está abierto las 24 horas. La concesionaria es la Sociedad Colectiva Julián Sáenz Cortés y CÍA. Se le solicitó la aclaración sobre el cumplimiento de determinados puntos del pliego, que "fueron debidamente acreditados". Según la inspección, tiene 278 plazas y, según la sociedad, 280.

Mercado. La tarifa es de 1,62 euros la hora y cierra por la noche. El concesionario es el Mercado Nuestra Señora de África. Según la inspección realizada, tiene 160 plazas, pero la Sociedad Cooperativa dice que so 158. Los informes indican que no ha contestado a uno de los requerimientos municipales.

Valentín Sanz. Se trata de un aparcamiento reservado para residentes. Tiene 509 plazas. Su concesionaria es la Comunidad Concepción Martos Paya. Según los informes municipales, "es necesario delimitar el área de influencia para verificar si los titulares de las plazas de aparcamiento cumplen con los requisitos exigidos por el pliego". Asimismo, el Ayuntamiento considera que debe elaborarse una lista de espera que recoja los solicitantes que no hayan podido formalizar el derecho de uso de la plaza.

Ramón y Cajal. La tarifa es de 2,19 euros la hora y está abierto las 24 horas. Empark Aparcamientos y Servicios se encarga de la gestión. Según la inspección, tiene 457 plazas, pero la empresa dice que son 453. En febrero, el Ayuntamiento solicitó a la concesionaria que, por motivos de seguridad, se procediera a proteger con vallado, cinta de señalización o con los medios que se considerasen oportunos algunas zonas de la línea de arbolado del paseo de la Concordia, junto a la fachada trasera del aparcamiento. El informe técnico de Urbanismo obligo a Empark a adoptar, en el plazo de cinco días, determinadas medidas para garantizar la seguridad de personas y bienes y, además, también se le obligó a encargar a un técnico competente la realización de un estudio de las patologías observadas, en el que se determinaran las causas de las mismas y en el que se propusieran soluciones. "Deberán ejecutarse, a partir de dicho estudio técnico, los trabajos de reparación y mantenimiento del referido inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato". El Consistorio informa de que las medidas provisionales fueron cumplidas y actualmente hay mallas colocadas, pero "las segundas todavía no han llegado a materializarse".

Plaza Weyler. La tarifa por hora es de 2,23 euros y está abierto las 24 horas. El concesionario es Parking Tenerife. Tiene 614 plazas. El Consistorio solicitó a la empresa una aclaración sobre el cumplimiento de determinados puntos del pliego, que "fueron debidamente acreditados". Eso sí, y según los informes municipales, "hay que verificar si se están llevando a cabo actividades comerciales, así como reparaciones de vehículos en el taller de autolavado, que excedan de lo autorizado por el pliego de la concesión".



Plaza de España. La tarifa es de 2,07 euros por hora y está abierto las 24 horas. Está gestionado por Interparking Hispania. Se le ha requerido que aclare algunos cumplimientos del pliego, que "han sido debidamente acreditados". Según la inspección realizada, el número de plazas asciende a 561, pero la empresa dice que son 554.

Heliodoro Rodríguez López. La tarifa es de 1,40 por hora y está abierto las 24 horas, a excepción de la parte que corresponde al supermercado Mercadona. El concesionario es Tenerife Número Uno. El Ayuntamiento pidió a la empresa la aclaración sobre el cumplimiento de algunos puntos del pliego. "Algunos han sido debidamente acreditados y otros todavía no", indican los informes. Asimismo, "deberá requerirse nuevamente a Tenerife Número Uno para que proceda al pago del canon de los ejercicios 2013 y 2014, y, además, deberá delimitarse el número de plazas, para averiguar si son 1.067 o 1.095, lo cual es importante no solo para la exigencia de la rotación, sino también para la cuantificación del canon".