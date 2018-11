Ramos de flores que resisten al olvido

"Venimos todos los años pero somos conscientes de que cuando nos vayamos nosotras esto se acabó, porque se está perdiendo la tradición". Mari Tere y Ernestina Mesa piensan que ellas serán la última generación de su familia en acudir cada 1 de noviembre al cementerio de Santa Lastenia a engalanar las tumbas de sus seres queridos. "No creo que mis hijos estén mucho por la labor y yo les tengo dicho que me incineren y ya está", apuntó Mari Tere mientras terminaba de colocar flores en el nicho familiar.

Sin embargo, lejos de entristecerse por lo que ellas piensan que son los últimos coletazos de esta manifestación cultural, en la que cada Día de Todos los Santos los tinerfeños acuden a enramar las tumbas de sus familiares, ambas se resignan a que el paso del tiempo vaya cambiando las tradiciones. "La juventud ya no viene, tienen otras inquietudes y esto lo consideran antiguo, hay que aceptarlo", manifestó y apuntó que de esta manera "ellos les pondrán las flores en casa y me recordarán por las cosas que les decía y los momentos que hemos pasado juntos".

Sin embargo, para otros la tradición sigue más viva que nunca. Este es el caso de Sneja Juantcheva que lleva 10 años acudiendo cada semana al campo santo para visitar la tumba de su marido, que fue el promotor de varias urbanizaciones en la Isla como la que se encuentra en la zona de Guajara o en Tabaiba. "Vengo con frecuencia no solamente este día, porque es un sentimiento que no puedes eliminar", explicó.

Este jueves 1 de noviembre, esta ciudadana búlgara que lleva más de 20 residiendo en Tenerife cepillo en mano mientras terminaba de limpiar la tumba apuntó que durante los momentos que está junto a la sepultura del que fuera su pareja piensa en "lo afortunada que fui por tenerle y por todo lo que me dio en mi vida, sobre todo a mi hijo".

Juantcheva aseguró que en Bulgaria la tradición del Día de Todos los Santos se vive incluso con más fuerza que en España. "No puedo decir que sea como en México, pero se parece mucho", afirmó.

En su país natal se ponen velas alrededor de las tumbas de los fallecidos e incluso se les lleva un poco de la comida que tradicionalmente elaboran para este día, que consiste en una mezcla de trigo guisado con nueces, limón y coñac.

Desde primeras horas de la mañana los que acudieron al cementerio de Santa Lastenia se encargaron de engalanar con esmero las tumbas de sus seres queridos. Ya sea un nicho en lo más alto, para lo que es necesario usar una escalera, o un panteón familiar los visitantes se afanaban por limpiar y adecentar estos espacios como marca la tradición en este día, para que los enterramientos estén en perfectas condiciones para el Día de los Difuntos, que se celebra este viernes.

Cada vez hay más personas que optan por adelantar el trabajo y acuden el 31 de octubre al cementerio para que así el 1 de noviembre los visitantes vean las tumbas ya arregladas, lo que hace que las colas y la asistencia en masa que se ha registrado en años anteriores no fuera tan notable.

Entre todos los visitantes que recibió este jueves el cementerio de Santa Lastenia hubo personas solas, que no quieren faltar ni un año para cumplir con esta costumbre, pero también familias enteras que incluso tuvieron que repartirse el trabajo para poder arreglar varias tumbas.

Este fue el caso de Yurena y Cristina González, dos hermanas que además de adornar los nichos de otros familiares en el cementerio de La Laguna acuden también cada año al camposanto chicharrero a ponerle flores a la hermana gemela de Cristina que falleció al nacer. "Ya que está aquí por lo menos que ella sienta que uno se acuerda de ella", indicó.

Sin embargo, reconoció que al tratarse de una tumba infantil, que se encuentra rodeada de otras pequeñas sepulturas "es mucho más duro" y más "ahora que tengo una niña de 15 meses". Sin embargo, para ella es casi una obligación acercarse en este día hasta donde está enterrada su hermana "aunque no sea gusto de nadie".

Yurena admitió haberse llevado una sorpresa al llegar a este espacio del cementerio santacrucero. "Este año está muy bonito, alguien ha puesto flores en las tumbas de los niños cuyas familias no suelen venir, bien porque no pueden o porque ya no están aquí", y afirmó sentirse contenta por que haya alguien "que haya dedicado su tiempo a ponerles a todos algo".

El Día de Todos los Santos es una fecha en el que los arreglos florales son un aspecto muy importante. Juan Darias Marichal, propietario de Alohaflor, aseguró que el Día de Todos los Santos es uno de los más señalados del año en cuanto a ventas en el sector. "Después están el día de la Madre y San Valentín, pero el de los difuntos es el principal día del año para nuestro negocio", concretó.

Darias expuso que las ventas de este año "por lo menos se han mantenido respecto a la de años anteriores" y manifestó que de media cada comprador invierte unos 20 euros en flores. "Aunque hay gente que se gasta 200, otros que se gastan 100 o tres euros, depende del bolsillo, pero lo importante de este día no es la cantidad sino el cariño que se pone en ello", opinó.

Como cada año "las rosas, los lirios y los crisantemos" son las opciones más escogidas por quienes visitan los cementerios aunque él señaló que en este día "las personas buscan algo diferente a lo que ponen normalmente a lo largo del año".

En cuanto a las quejas de que precisamente este día se produce un fuerte incremento en el precio de las flores, bajo su punto de vista, anteriormente "se ha quemado mucho al cliente y se le ha cobrado lo que no se le tenía que cobrar". Para él "hay que ser serios en este aspecto porque la gente viene aquí con el corazón" y por eso "los precios hay que mantenerlos".

Darias apuntó que incluso por esta creencia "mucha gente dejaba de venir el 1 de noviembre y acudía días posteriores para evitar pagar las flores más caras", pero él admitió llevar ya varias campañas "en las que no tocamos los precios y eso se nota en el agradecimiento del cliente y en su fidelidad", para que así vuelva a comprar flores el año que viene.