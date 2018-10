Sedomir Rodríguez: "Me hace mucha ilusión volver al Carnaval"

Sedomir Rodríguez comenzó en el Carnaval en 2004 sin tener un conocimiento previo de cómo eran las fantasías. En una fiesta de La Orotava, una empresa le propuso presentar una fantasía en Santa Cruz. Al contrario que otros compañeros, él no aprendió en ningún taller de otro diseñador, así como en su familia no había tradición carnavalera. Con los años, sin embargo, se ha enamorado de la fiesta.

Tiene una Reina infantil pero se le ha resistido un premio en la categoría adulta ¿Qué cree que le han faltado?

No sé si me ha faltado o me ha sobrado algo. Eso no lo puedo decir yo, sino el jurado que ha valorado mis fantasías. En los dos últimos años que presenté fantasías fueron muy bien acogidas por el público aunque no tuvieran la misma aceptación en el jurado. Espero que la próxima edición no falte ni sobre nada. Cuento con la experiencia que me han dado los años y renovadas ilusiones que se ven apoyadas en un presupuesto que me permite trabajar con más libertad.

Ha tenido una gran trayectoria en el mundo de la moda. ¿Por qué volver al Carnaval?

En 2013 dejé el Carnaval para dedicarme exclusivamente al mundo de la moda, que requiere toda mi atención. Levantar y posicionar una firma no es tarea sencilla. Pero este año recibí la oferta de un gran amigo, que forma parte de una empresa consolidada y es mi socio en mi firma de moda. No podía negarme. Me gustan los retos.

¿La moda tiene Carnaval?

La moda es una cosa y el Carnaval es otra pero ambas comparten una misma pasión, el arte y el amor por el diseño, aunque se traduzcan de manera diferente.

¿En que han variado las ideas del Sedomir que dejó el Carnaval hace varios años al que ha vuelto ahora a las fiestas?

Las ideas no lo sé pero los años sí. En ese entonces tenía 37 y ahora 42. La moda es mi profesión y me ha llevado a crecer dentro del mundo del diseño. Me hace mucha ilusión volver al Carnaval porque adoro la libertad que te permite crear sin limitaciones desde la nada .

¿Por qué existe una correlación entre el Carnaval y el mundo de la moda?

Somos muchos los diseñadores canarios que en un momento dado nos hemos dedicado al carnaval. Creo que es algo que vivimos muy intensamente en las Islas y que no debemos renegar de ello. Ha sido, es y será siempre una escuela donde aprender y desarrollar el talento creativo, una seña de identidad que nos marca, y espero que no se pierda nunca porque hay mucha ilusión y muchos puestos de trabajo asociados a esta gran fiesta.

¿Ve bien que las candidatas a Reina del Carnaval lo vean como un trampolín al mundo de la moda?

Se trata de perfiles distintos pero la visibilidad que aporta ser reina del carnaval es una oportunidad para que aquellas candidatas que cumplen con el perfil que una modelo debe tener. Hay reinas maravillosas que han conseguido labrarse una trayectoria dentro del mundo de la moda pero hay muchas otras que han continuado con sus estudios y/o profesión y no desmerece ninguna, pues la moda debe abordarse como una salida profesional más, que necesita de una preparación y formación como cualquier otra profesión, con el hándicap de tener ciertas exigencias físicas muy concretas. En mi caso busco prototipos distintos en la elección de una candidata a Reina del Carnaval a los de la elección de una modelo. Aunque hay algunos casos en los que ambas comparten cualidades.

¿Qué cualidades tiene Priscila Medina para ser tu candidata a Reina del Carnaval 2019?

Priscila es la niña de mi casa. Tenemos una relación casi familiar desde que hace unos años se presentó a Reina de las fiestas de Julio en el Puerto de la Cruz y donde quedó Reina . Este año, como volvía después de varios fuera del Carnaval, necesitaba una apuesta segura. Sé que es una niña que sabe defender una fantasía del Carnaval, porque ya lo hizo en el 2016. Está en mi entorno y nos buscamos mutuamente. Cuando me enteré de que iba a realizar una fantasía de Carnaval, la llamé y le dije: "Sabes que te vas a volver a presentar al Carnaval". Yme dio un sí contundente.

¿Le gusta la temática del Carnaval 2019, las profundidades marinas?

Me gusta mucho, aunque tenía otro favorito: Nueva York. Las profundidades marinas tiene mucho juego. Estoy seguro que además permitirá que se realice una gala dinámica, ya que es un tema que hace volar la imaginación y, viniendo de la mano de Enrique Camacho, será espectacular, como todas las galas que ha realizado hasta el momento .