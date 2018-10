Santa Cruz aprueba el presupuesto para 2019, con 26 millones para obras en los barrios

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este viernes, 26 de octubre, con los votos en contra del Partido Socialista y de Sí se puede y con la abstención de Ciudadanos, el presupuesto municipal para 2019, que asciende a 286 millones de euros, de los que 56,4 millones se destinarán a inversión en la ciudad, un 20% más que en 2018. El concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, destacó que del total destinado a inversión, 26 millones se gastarán en actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida en los barrios de la capital.

Entre estas obras se encuentran, añadió el edil, las relacionadas con infraestructuras deportivas, en las que el Consistorio gastará 3,2 millones; con parques y jardines, en las que invertirá casi cinco millones de euros; con infraestructuras educativas, en las que gastará más de tres millones; con alumbrado público, a las que destinará 1,4 millones; con sostenibilidad y accesibilidad, en las que gastará 5,3 millones; con el asfaltado y repavimentación de vías, en las que invertirá 1,4 millones, y con equipamientos para la ciudadanía, a las que destinará casi dos millones.

El concejal de Hacienda manifestó que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2019, además de registrar un nuevo incremento en la inversión, también se caracteriza por la liquidación completa de la deuda municipal y por una nueva reducción de la presión tributaria en la capital. En este sentido, Martínez aprovechó para destacar el buen comportamiento de la economía de la ciudad, "como pone en evidencia los datos oficiales de creación de empleo y los principales indicadores de actividad". "En el mes de septiembre, Santa Cruz creó el 35% de las nuevas contrataciones de Tenerife, aunque Santa Cruz represente sólo el 22% de la población de la Isla. Sin duda, la capital avanza", agregó.

Ingresos

El presupuesto del Consistorio chicharrero para el próximo año crece un 5,8% con respecto al de 2018, alcanzando la cifra de 286 millones. Las cuentas públicas, y según lo explicó el concejal de Hacienda, "vuelven a mejorar gracias al comportamiento general de la economía, que se traduce en un alza de los ingresos municipales, tanto en términos de transferencias corrientes de otras administraciones públicas como de la participación en los impuestos, directos y sobre todo indirectos".

Así, las fuentes de financiación del presupuesto para 2019 están lideradas por los 93,3 millones con cargo a transferencias corrientes (87,9 en 2018), los 62,5 millones de impuestos directos (IRPF) y los 50,6 millones de impuestos indirectos (IGIC); cantidades que registran un ascenso leve respecto al presente ejercicio. El edil también destacó el comportamiento de los ingresos de capital, que definen la venta de bienes de larga duración como terrenos o inmuebles, que se sitúa en 35 millones de euros en 2019 frente a los 26,4 millones de esta anualidad, procediendo 28,7 de enajenación de inversiones y 6,2 de transferencias de capital.

En línea con la política de baja fiscalidad a las familias y a la economía, la recaudación de tasas y otros ingresos de naturaleza propiamente municipal experimenta en 2019 un ligero retroceso de medio punto porcentual, estimado en 100.000 euros de aminoración.

Cada uno de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz presentaron enmiendas al presupuesto del equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, pero todas fueron rechazadas. Ciudadanos criticó que el área de Hacienda "siga registrando 118 millones de euros pendientes de cobro" y que "este año tan solo se haya ejecutado el 35% de las inversiones previstas".

Por su parte, el grupo municipal Sí se puede denunció que "el Consistorio sigan concediendo subvenciones nominadas a determinadas entidades, como a Neotrópico, cuando el Gobierno canario cuenta con un organismo con el que se podría firmar un convenio para realizar el mismo trabajo que dicha entidad lleva a cabo con las especies exóticas".

El PSOE acusó al equipo de Gobierno de "contar películas y de no cumplir con las promesas realizadas en materia de inversión". "¿Qué ha cambiado en esta ciudad? La respuesta es sencilla, absolutamente nada", señalaron los socialistas. El portavoz de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, no pudo acudir al pleno celebrado ayer y, por lo tanto, sus enmiendas no fueron debatidas.

Martínez manifestó, ante las enmiendas presentadas por la oposición, que no entendía que con estas se persiguiera "convertir la luz de Santa Cruz en oscuridad". "Para creer en esta capital hay que quererla", añadió el portavoz de CC, el nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez. Por su parte, la primera teniente de alcalde y portavoz del PP, Zaida González, indicó que "este presupuesto representa el colofón a un trabajo continuado durante todo el mandato para convertir a Santa Cruz en un municipio referente, en Tenerife y en Canarias".