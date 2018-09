"El Carnaval es alegría e ilusión, no sólo concurso"

Su idilio con la fiesta comenzó desde muy pequeño, porque sus padres lo llevaron a ver el Carnaval y las comparsas le deslumbraron con su brillo, elegancia y el baile. Además, un pompón de una de las fantasía se cayó al lado de Toni, que lo recogió y fue guardado como un valioso tesoro; siendo la casualidad tan grande que era parte de una de las fantasía de la comparsa Danzarines Canarios, a la que se ha unido casi toda su vida. En 1989 se convierte en componente de este grupo, tras ver una actuación en el Centro Comercial Concorde y ya se animó a formar parte de ella. En 2001, se convierte en su coreógrafo hasta el 2012, que por motivos laborales, no pudo compaginar el hobbie con su vida laboral. Tras un pequeño paréntesis en el 2017 donde salió como componente, ahora vuelve con más ganas que nunca a crear las coreografías de Danzarines Canarios.

¿Tras una ausencia larga del mundo de las comparsas ¿Por qué vuelves a ellas?

Vuelvo porque creo que antes de despedirme , quería volver a crear las coreografías para Danzarines Canarios; cada vez es más complicado compatibilizar la vida laboral y la comparsa. Este año me lo ofrecieron la nueva directiva, con Jorge Mendoza en la dirección y Oche en la dirección musical; me dieron la oportunidad de volver otra vez.

¿Cómo has visto desde fuera el concurso de comparsas?

Lo he visto bien, me parece un acierto el doble set de sonido para el concurso, ya que así se eliminan muchos tiempos muertos que habían antes en el concurso. Se agiliza, convirtiéndose en un espectáculo más ameno. Aunque echo de menos un espacio abierto donde realizar el Carnaval, siempre te quedan en la memoria esos concursos en la Plaza España, pero tenían sus inconvenientes al igual que el Recinto Ferial que tiene también ventajas.

¿Es viable hacerle sombra a Joroperos o Cariocas, que en los últimos años han copado los primeros premios?

Tienen unos espectáculos muy buenos. Tengo una amistad maravillosa con Juan Carlos Mera o Ezequiel Díbelo y valoro su trabajo, que es espectacular. Pero yo tengo otra forma de mirar los espectáculos. Yo sé que hay un público de toda la vida, a los que va a ir dirigido mi espectáculo, pero siempre sin olvidar al espectador de ahora. No me anclo en el pasado, solo quiero un espectáculo sin perder la esencia.

¿Qué tienen las comparsas diferentes a otros grupos?

Principalmente la espectacularidad de los trajes y la percusión, porque al fin y al cabo tras el concurso en el escenario, lo que queda de cara al público son las fantasías y el ritmo que tienen. Nosotros que lo hemos vivido desde dentro, vemos a las comparsas como el reclamo a nivel turístico, sin desmerecer el trabajo de los demás colectivos. Las comparsas no dejan a nadie indiferente ¿quién no mueve los pies con las batucadas de las comparsas?

"Toni vuelve a su casa, va a aportar a la comparsa su alegría que le hace falta al baile". Esta afirmación la dijo Luis Hernández, presidente de Danzarines, en una entrevista reciente ¿Qué opina al respecto?

Luis es como si fuera un segundo padre, ya que cuando entro en Danzarines Canarios tenía 14 años. Yo sé que Danzarines siempre ha sido mi casa. Este año ha vuelto a Danzarines un montón de gente y siempre hago hincapié en que esto no deja de ser un hobbie y una prolongación de su familia. Esto es una familia, grande, pero una familia, que se une en cuanto se nombra a Danzarines Canarios. Siempre les hago un ejercicio en los ensayos, cojo una hoja de papel y les explico que esto somos solo individualmente, esa hoja la ropa en mil pedazos y la tiro al aire y animo a alguien a que rompa todos los pedazos sin que caigan al suelo ¿imposible no?; eso es el colectivo entre todos hay que intentar que no se rompa.

¿Cualquier persona puede bailar en una comparsa aunque no tenga conocimientos previos?

Pienso que sí, lo que pasa que todo lleva un proceso. No suelo hacer casting, porque hay que darle las oportunidades a todos, como me la dieron a mí también. Veo a personas altas, bajas, delgadas, más gorditas,... todos pueden bailar, pero uno va viendo y exigiendo. Hay personas que no dan todo lo que pueden, pero se sitúan en lugares más adecuados a sus capacidades. Doy opción a todo el mundo, quiero ver un trabajo y una implicación. ¿Cómo voy yo a echar a nadie, con lo que cuesta lograr componentes?

¿Las comparsas se han vuelto demasiado profesionales?

Sí, incluso te diría que por este motivo se ha olvidado lo que es la esencia de lo que es un grupo de Carnaval. Pero no sólo en las comparsas, sino en todos los colectivos de nuestra fiesta. Se ha perdido esa idiosincrasia de los grupos de carácter familiar, en donde se salía a concursar, pero no era la finalidad principal. Aunque yo puedo decir a boca llena que hoy por hoy tengo amigos en todas las comparsas, ya sea Cariocas, Joroperos, Bahía Bahitiare, Valleiros,... guardamos un respeto y un amor al Carnaval que es maravilloso. A veces la gente se olvidan de algo fundamental que es el de disfrutar del Carnaval: es alegría e ilusión, no sólo un concurso. Se ha perdido la sonrisa de la gente, vemos como la tensión está a flor de piel en el concurso y yo sigo defendiendo una frase como puede ser "me lo paso bien, aunque me equivoque".