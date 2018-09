El Puerto de la capital acogerá un concierto de los hermanos de Mickel Jackson

Un momento de la rueda de prensa ofrecida ayer para anunciar el concierto de The Jacksons.

Un momento de la rueda de prensa ofrecida ayer para anunciar el concierto de The Jacksons. La Opinión.

Las entradas costarán entre los 38 y los 150 euros

La capital acogerá, con motivo de la celebración del 25 aniversario del concierto de Michael Jackson en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, la actuación de The Jacksons, que contará con la participación de sus miembros originales: Jermaine Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson y Marlon Jackson, hermanos del legendario artista fallecido hace nueve años y que en su larga trayectoria, iniciada hace exactamente 50 años, se denominaron Jackson Five, J5 y Jackson Brothers hasta llegar a su nombre actual.

El evento tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, en la Dársena de los Llanos del Puerto. El recital de The Jaksons, pretende ser un show que incluya todos los mega-hits producidos con su hermano, Michael Jackson, y junto al cual son una de las familias más reconocidas en la historia de la música, según informa la Autoridad Portuaria. "Actuarán en Santa Cruz en un año histórico lleno de simbolismos para ellos, ya que se cumplen el 50 aniversario de su primera gira y el 25 aniversario del concierto de Michael Jackson en la capital tinerfeña, un 26 de septiembre de 1993, en pleno apogeo mundial del Rey del Pop", añaden fuentes del Puerto capitalino.

De esta manera, añade la Autoridad Portuaria, Santa Cruz recordará y conmemorará con este show aquel inolvidable recital de Michael Jackson, que fue presenciado por 50.000 personas que disfrutaron de las canciones del Dangerous World Tour, y que permitió que la isla de Tenerife entrara en el circuito de las principales ciudades del mundo que pudieron ver al artista. Este ha vendido más de 350 millones de sus producciones musicales, lo que lo convirtió en uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos

Aquella actuación de Michael en Tenerife obligó a organizar un grupo humano de 700 personas, la más moderna tecnología de iluminación y sonido,y el mayor dispositivo logístico y de transporte jamás desplegado en Canarias, para llevar a cabo la celebración de un macro espectáculo que aún permanece en la memoria de las muchas personas que pudieron presenciarlo y de aquellas que se acercaron a recibirlo en el aeropuerto o en los exteriores del hotel donde se alojó.

Para esta ocasión, con The Jacksons, se habilitarán seis zonas para el público y las entradas oscilarán entre los 38 y los 150 euros. Tanto las entradas como toda la información de este evento ya se encuentran disponibles en la web www.thejacksonstenerife.com.

La Autoridad Portuaria apunta que se tratará de una oportunidad única para presenciar la actuación de un grupo de leyenda en la historia de la música, miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda, que bebe de diferentes estilos musicales, como el soul, el pop, el pop rock o el rhythm and blues, lanzó en 1978 el álbum Destiny que alcanzó un gran éxito en los Estados Unidos, tanto de público como de crítica, aunque su salto al resto del mundo fue gracias a Triumph, otro álbum con el que consiguieron vender más de tres millones de copias en los Estados Unidos y más de 10 millones en el resto del mundo. Ya en la década de los 80 editaron Victory y emprendieron una gran gira, consagrando a The Jacksons en todo el mundo.

Después de este tour, que concluyó en el año 1984, Michael abandonó el grupo para emprender su exitosa carrera en solitario, lo que poco tiempo después decide hacer también Marlon. Ese mismo año, lanzaron el sencillo State of Shock, un tema que tuvo un éxito arrollador y que se convirtió en un superventas, consiguiendo el tercer puesto en las principales listas de ventas de los Estados Unidos.

Tito se convirtió en el líder del grupo y participa, junto a otros integrantes de la familia Jackson, en un concierto que se llevó a cabo con el objetivo de recaudar fondos para el hambre en África y en el cual sacaron el sencillo We Are The World, una canción grabada con los cantantes más destacados de la época y que fue escuchada y tarareada en todos los rincones del planeta.

Corría el año 1989 y The Jacksons lanzaron un nuevo disco denominado 2300 Jackson Street, en el que participó toda la familia exceptuando a Latoya, una de las hermanas. Una década después, The Jacksons sorprendió al público con una serie televisiva en la que retrataron la vida de la familia en una mansión de lujo.

La inesperada muerte de Michael Jackson, en el año 2009, hizo que algunas de las giras y conciertos de la banda se anularan, hasta que en el año 2012 algunos de sus componentes se volvieron a unir, con el expreso deseo de lanzar canciones nuevas.

Después de este show conmemorativo previsto para el día 21 de diciembre, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife seguirá apoyando un clásico entrañable, como es el Concierto del 25 de diciembre, Navidad, en el Muelle de Enlace del puerto tinerfeño, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la batuta de Victor Pablo Pérez.

"Por tanto, el año 2018, antes de que se acabe, dejará en Santa Cruz de Tenerife dos regalos únicos para celebrar la Navidad. Disfrutar de los míticos The Jacksons, conmemorando el recital de Michael en Santa Cruz hace 25 años, y el tradicional Concierto de Navidad que cada 25 de diciembre nos llega al alma y al corazón", señala la Autoridad Portuaria.