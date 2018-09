El PSOE acusa a Bermúdez de no dar la cara en el problema de los vertidos

El presidente de la Ejecutiva local del PSOE de Santa Cruz de Tenerife y portavoz municipal, José Ángel Martín, ha acusado este miércoles 26 de septiembre al alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, de no dar la cara en el problema de los vertidos de aguas fecales al mar.

Estas declaraciones se producen después de que la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, Emmasa, haya informado de que ha solucionado el incidente que motivó ayer la emisión de agua depurada en la zona próxima al muelle de La Hondura, en la capital tinerfeña.

José Ángel Martín ha mostrado su estupefacción tras pasar más de 24 horas de un "gravísimo" vertido por parte de Emmasa al mar y que el primer edil no salga a dar la cara.

"El estado de las instalaciones es competencia del Ayuntamiento y la rotura de una tubería nada tiene que ver con depuradora", ha recordado Martín.

Ha criticado que "los comunicados de Emmasa y de CC buscan confundir al señalar a otras administraciones cuando es una responsabilidad municipal".

Para el portavoz socialista, "Santa Cruz no merece un alcalde que permanece callado y escondido cuando los problemas de la ciudad vienen por 40 años de mal gobierno de su partido".

"La estrategia que han seguido en CC desde los tiempos de ATI es no hacer nada y señalar a otros cuando pasa algo, como si no fuera su culpa", ha aseverado el concejal del PSOE, quien considera intolerable que en la corporación haya tal inactividad que se remitan a la explicaciones de la empresa de aguas y lamenta que los responsables municipales no den la cara ante problemas que afectan a toda la ciudadanía.