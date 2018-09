"El concurso de murgas infantiles es el más bonito pero va a peor"

Yerai Lorenzo comienza en el Carnaval prácticamente desde la cuna, gracias a su padre, que era componente de Triqui Traques. Fue mascota de esta murga hasta que ingresa en el grupo infantil. En 1994 pasa a ser director de Triqui Traquitos. Luego participa en la fundación de la murga femenina Triquikonas, que arrancan en 2005 y de la que fue presidente. Luego emprende dos proyectos: la murga infantil Paralepípedos y Lenguatrapos. Después de dos años sabáticos, Trinkosos contacta con él. El año pasado comenzó a dirigirlos, tras ser su letrista el año anterior.

Toda una vida ligado a las murgas. ¿Han cambiado?

Muchísimo, en todos los sentidos. Sin ir más lejos, en 1999 habían más niños que niñas. Ahora el futuro de las murgas femeninas está asegurado. Los niños prefieren jugar al fútbol. Tenemos que hacer autocrítica a los dirigentes de las murgas y preguntarnos qué se está haciendo mal. Pero no sólo nosotros, sino también el Organismo Autónomo de Fiestas. Debemos encontrar el porqué del bajón de las murgas infantiles. En las murgas adultas, evidentemente ha habido un cambio. Y ha sido a mejor. Ahora es más complicado pasar a la final. Recuerdo que antes había seis murgas seguras para la final y ahora nadie tiene el pase asegurado. El ejemplo claro fue el del año pasado.

¿El murguero nace o se hace?

El murguero nace y se hace. Está clarísimo que yo nací siendo murguero pero estando en murgas también te haces murguero.

¿Cómo vio el papel de dos murgas que han sido su: Triqui Traques y Triquikonas?

Triqui Traques ha tenido sus altibajos. No están en una de sus mejores épocas, como aquel año de La Posesa o el año de Los Tinoninos. Ahora les toca remar para llegar a buen puerto. Yo estoy al cien por cien con mi amigo Francis Trujillo. Me alegro mucho de su incorporación, porque va a hacer un buenísimo papel para que Triqui Traques esté donde se merece. Triquikonas, a la vista está. Triquikonas es la mejor murga femenina que hay ahora mismo. Ostenta el mejor palmarés, con un segundo y un tercero de interpretación. Se han hecho un nombre en el mundillo del carnaval, además con su estilo cómico y de humor escénico, con los que se han convertido en las reinas del humor. Tienen que mantener el nivel y tirar para arriba, para codearse entre los tres primeros puestos.

Paralepípedos intentó al próximo Carnaval pero desistió. ¿Será el final de la murga infantil?

No lo sé. Mi corazón dice que no y que el próximo año volveremos a intentarlo de nuevo. Lo que pasa es que la realidad dice otra cosa; dice que el mundo de las murgas infantiles ha evolucionado, desde mi punto de vista a peor. Cada vez son menos niños, cada vez te ponen las cosas más difíciles para salir, la nueva norma en la que los niños menores de tres años no son componentes dificulta mucho las cosas... Son hechos que te ponen la zancadilla. Los años que vienen van a ser complicados para las murgas infantiles. Ya vemos que este año no salen los actuales ganadores, Rebobinados. Ygracias a Bambas y Pita Pitos, que están luchando por volver a salir. Uno empieza en este mundillo en las murgas infantiles, que es sin duda el concurso más bonito y más gratificante que puedes tener como murguero.

¿Lenguatrapos es un proyecto extinguido?

Si le soy sincero sí, lo veo más complicado que Paralepípedos. Aunque usted sabe que si se junta un grupo de gente y enciende la llama, se vuelve a formar la murga.

¿Le gustaría volver a participar en el concurso capitalino?

Sin duda. Actuar en el Recinto Ferial es todo un lujo. Y evidentemente porque yo he nacido en el concurso de Santa Cruz. Ahora mismo estoy afrontando una etapa diferente en el concurso del Norte, que tiene algo muy diferente como es el cambio de ubicación cada año, en un municipio diferente. Entre todos tenemos que luchar para que el concurso vaya a mejor y no olvidarnos de él nunca

¿Se viven de diferente manera las murgas en Santa Cruz que las del Norte?

Todo es diferente. Este año me tocó vivirlo en Garachico, que hicieron un esfuerzo fabuloso en el campo de fútbol, pero el mal tiempo nos jugó una mala pasada. Si lo comparas con Santa Cruz, ese problema no existe con el Recinto Ferial. Pero yo gocé como un enano en el concurso del norte también.

Trinkosos ha evolucionado mucho desde su comienzo hasta ahora ¿Cómo se consigue tanta evolución en tan poco tiempo?

Es sencillo, cuando tu unes un grupo numeroso de amigos, llegando al punto de nombrarlos familia y considerarlos como tal, todo es mucho más fácil. Luego a eso le sumas el trabajo espectacular que hace Francis Trujillo con las voces, y con las letras de Naara Hernández y mías. Creo que es tándem más perfecto para evolucionar. No le digo que sea lo mejor a la hora de interpretar, porque para gustos colores.