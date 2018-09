El alcalde asegura que el monumento a Franco será retirado "si no tiene valores"

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha asegurado que si el monumento a Franco de la avenida de Anaga "no tiene ningún tipo de valor, pues cumpliremos la Ley de la Memoria Histórica", es decir, la escultura será retirada. Como el Cabildo ya ha manifestado que no incoará la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) para el monumento, solicitada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes, y que no emitirá ningún informe sobre los valores patrimoniales de la misma, el regidor chicharrero señala que ahora solo cabe esperar por el estudio que el propio Ayuntamiento ha encargado a un equipo de la Universidad de La Laguna.

Por su parte, la Real Academia Canaria de Bellas Artes celebrará la próxima semana una reunión para valorar la decisión adoptada por el Cabildo de rechazar su solicitud para incoar el expediente para la declaración de BIC del monumento a Franco de Santa Cruz, con la que la citada institución pedía proteger su valor artístico. La consejera insular de Patrimonio, Josefa Mesa, ha señalado que esta escultura no se merece dicha declaración.