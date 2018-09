¿Qué planes tienes para este 'finde' en Santa Cruz?

Santa Cruz programa un fin de semana intenso, repleto de actividades para el disfrute de toda la familia. Por un lado está la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, con ocho partidos en el Quico Cabrera, sábado y domingo; Fimucité, que congrega estos mismos dos días a los amantes de la música de cine en el Teatro Guimerá, y la continuidad en el Teatro Victoria el ciclo de danza "Ellas Crean".

Por su parte, las III Fiestas de El Toscal finalizan este viernes con la Recreación Romera del Cristo de Paso Alto por las calles toscaleras hasta Almeyda desde la recientemente restaurada cruz de San Agustín y la misa canaria cantada por el grupo Achamán. Los "Cuentos en Familia" para los más pequeños este viernes, junto con los títeres en el CC Parque Bulevar, viernes y sábado, completan una animada y divertida agenda para la ciudad.

Todo el fin de semana, "El jardín", en el espacio MiniTEA, ofrece, de 10:00 a 20:00 horas, una propuesta creativa para que niños y niñas, acompañados de sus familias, disfruten del ocio y la creación plástica. Este viernes, a las 17:30 horas, en la Biblioteca Municipal Central (TEA), Cuentos en Familia, con "A lo que ha llegado el lobo", que tendrá como narradora oral a Mon Peraza, una iniciativa pensada para niñas y niños de 3 a 9 años. Y en el CC Parque Bulevar, viernes y sábado, a las 19:00 horas, llegan los títeres de Garabatos-K con la representación en ambas jornadas de "El cofre de los disfraces".

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) trae este sábado, al Teatro Guimerá, a las 19:00 y 22:00 horas, "Addicted to Love", un viaje fascinante por las canciones más conocidas de comedias románticas como "Notting Hill", "Cuatro bodas y un funeral", "Ghost", "Pretty Woman" y "Flashdance", entre otros, con los músicos y las voces de la Pop Culture Band. Y para el domingo, a las 19:00 horas, "Cine de Barrio en concierto", que aúna lo más destacado de décadas de canciones llevadas a la gran pantalla con intérpretes como Lola Flores, Marisol, Joselito, Antonio Molina, Rocío Dúrcal, Raphael, Concha Velasco€etc.

Sin abandonar la música, este viernes, a las 21:30 horas, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, el dúo canario-nipón St. Fusión celebra su 15 aniversario con este concierto que trae sonidos de "Bushi", su séptimo trabajo discográfico. En la sala Lone Star, a las 22:30 horas, actúan este viernes y sábado Turbohaler y Hot Vulcan Stompers, respectivamente; el primero, un grupo que versiona bandas como Cult, Four Horsemen, ZZ Top, Dr. Feelgood, Motorhead, Rezillos y Fear, entre otras, y el segundo grupo trae, entre otros, temas de "She Wears Flower Pants", un E.P. de 6 fabulosos temas del mejor y más puro rock & roll.

Y en el espacio Cine + Copas, este viernes, a las 23:30 horas, el grupo de versiones Almas de Goma, que ahora mismo se encuentra inmerso en su Tributo a The Beatles, aunque no descarta la idea de grabar nuevo material en un futuro no tan lejano. Y el sábado, en este mismo espacio y a la misma hora, la banda Soul Meyers, que nació en Tenerife en 2015 y cuyo principal objetivo es hacer disfrutar al público compartiendo su pasión por la música, compuesta por Ruth Meyer (cantante y actriz tinerfeña), Juan Luis Pérez (batería y percusión), Abián Dominguez (guitarra), Luis Rivero (bajo) y Fonsi Rodríguez (teclados).



XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino

En el capítulo de los deportes, en el Pabellón Municipal Quico Cabrera se inicia la XVIII Copa Mundial de Baloncesto Femenino este viernes con los siguientes enfrentamientos: Letonia-China (11:00 horas), Corea-Francia (13:30 horas), Estados Unidos-Senegal (18:00 horas) y Puerto Rico-Bélgica (20:00 horas). Y en la jornada del domingo, los siguientes partidos: Argentina-Australia (11:00 horas), Bélgica-Japón (13:30 horas), China-Estados Unidos (18:00 horas) y Nigeria-Turquía (20:30 horas).

En las artes escénicas, este viernes, en el Regia Comedy, a las 21:30 horas, repiten el estreno de "Soy feminista, ¿Y qué?", de Carmen Cabeza, para toda la gente que se quedó fuera y no pudo verlo. Y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, ImprovisArte viene con el maestro Rafa Villena a crear pura magia teatral improvisada con Irene Álvarez, Iratxe Menalbert, Guacimara Gil, Ana Reig e Idaira Santana. Y en el Círculo de Bellas Artes, el sábado, a las 21:00 horas, "Los monólogos de la vagina", interpretados por Crisol Carabal, Elizabeth Morales y Rosanna Walls, bajo la dirección de Crisol Carabal.

Y la danza llega al Teatro Victoria dentro de su mes dedicado a las mujeres creadoras y trabajadoras de las artes escénicas, programación que se presenta bajo el título de Ellas Crean, donde cuatro mujeres creadoras de la escena regional, nacional e internacional presentarán diversos trabajos. En esta ocasión llega "A man or a woman?", de Cristina Hernández, una propuesta escénica de teatro y danza sobre la ambigüedad a través de la imagen, el texto (o el silencio) y el movimiento (o la estaticidad).

Por otra parte, este viernes, desde las 19:30 horas, tendrá lugar dentro de las III Fiestas de El Toscal la Recreación Romera del Cristo de Paso Alto, que pretende, con cierto rigor histórico, sostener esta tradición que se trata, probablemente, de la primera romería de esta ciudad. Para ello se cuenta con la colaboración del Centro de Historia y Cultura Militar de Almeyda y la Asociación de la Recreación del 25 de Julio y cumple, en esta edición, un lustro. Recorrerá las calles toscaleras hasta Almeyda desde la recientemente restaurada cruz de San Agustín y regreso al Fuerte, donde se oficiará la misa canaria cantada por el grupo Achamán.

Siguiendo con los festejos en barrios y pueblos, este viernes, desde las 18:30 horas, Cueva Bermeja celebra las suyas en honor de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, organizadas por la AAVV Cueva Bermeja, en colaboración con la oficina del Distrito, que este día tiene en su agenda la actuación del grupo juvenil Ibaute. Y para el sábado, desde las 10:00 horas, juegos para los niños, colchonetas hinchables y pintacaras. Además, estará también el concurso de postres, degustación de comida, sorteos y fiesta de la espuma, con hinchables acuáticos y, seguidamente, verbena popular.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, "La revolución silenciosa", dirigida por dirigida por Lars Kraume. En versión original en alemán con subtítulos en español. Jonas Dassler, Judith Engel, Tom Gramenz, Michael Gwisdek y Max Hopp son algunos de los actores que intervienen en este filme. Sin abandonar el TEA, este domingo, a las 12:00 horas, se proyecta "El azar", del director polaco Krzysztof Kie?lowski. Y en el Centro Cultural San Andrés, organizado por la AAVV El Pescador, tendrá continuidad este viernes, a las 20:30 horas, el ciclo de cine con "Vengadores Infinity War".

En el capítulo de otras actividades destaca este sábado, en el "Correíllo La Palma", a las 19:30 horas, "Música y Palabra", organizado por la Factoría de Cohesión a través del ciclo cultural Navegarte. Se trata de una velada literaria y musical original donde las palabras de Ernesto harán volar la imaginación y la música de Fabiola hará sentir como nunca antes. Y en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, también este sábado, desde las 11:00 horas, exhibición de iaid?, karate y aikido, dentro del ciclo MusaJapón, dedicado a la Cultura Japonesa.



Exposiciones temporales

Llegan a la ciudad las exposiciones "Peluches", en la Sala de Arte del parque García Sanabria, una colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores, que permanecerá hasta 21 de octubre; las pinturas de Elad Larom que forman "Voodoo Child" y tienen como origen imágenes eclécticas cuelgan en la Galería ATC hasta el 20 de octubre; "Cinco puertas y un paisaje", pintura acrílica de José Emilio, estará hasta el 31 de octubre en El Libro en Blanco, y "Tensar la carne", inaugura en el TEA esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Destacable es la completa renovación del material, acorde con la fiesta celebrada en esta edición de 2018, y la remodelación de algunos espacios expositivos para dar cabida a los nuevos elementos cedidos a esta casa de todos los chicharreros. Abierta todos los días, de 10:00 a 18:30 horas, con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36, cuyo coste es de 2 € para residentes, ONG y centros educativos; 5 € para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la Guagua Turística City View.

Por su parte, el circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con la parada que se realiza en la calle Fuentes Morales (frente Museo Naturaleza y el Hombre y TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde se accede a la Casa del Carnaval y se recorre a pie el paseo de la Concordia y calle Ni Fú- Ni Fá. Precio: 22 € turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años). Precio residente canario: 5 € adultos, 2,50 € junior (menor de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 €; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 €.