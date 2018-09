Tarife insta a Cs a que esté más pendiente de lo aprobado en los plenos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, ha instado a los ediles de Ciudadanos (Cs) a que "estén más pendientes de lo que se discute, debate y aprueba en los plenos municipales" porque considera un "sinsentido" que hoy este grupo municipal de la oposición saque un comunicado para "criticar" al grupo de gobierno porque el borrador del Plan Especial del Antiguo Santa Cruz no está en la web municipal. Tarife afirma que "el Ayuntamiento no tiene por qué publicar dicho borrador ya que en el pleno de enero pasado se acordó que el Gobierno de Canarias hiciera el trámite de evaluación ambiental de dicho plan", fase en la que se encuentra. Es, además, el Gobierno de Canarias quien tiene alojado dicho borrador en la dirección http://www.gobiernodecanarias.org/politicaterritorial/temas/participacionciudadana/Evaluaciones_ambientales/eaeo-antiguo-santa-cruz/.



En este sentido, el concejal de Urbanismo afirma "que si Ciudadanos tiene un problema para encontrar una dirección en la página web del Gobierno de Canarias, no es un problema que les deba resolver ni el Ayuntamiento ni el grupo de gobierno municipal", concluyó.



La tramitación fue aprobada en pleno, no obstante, en octubre del pasado año, ya la Junta de Gobierno autorizaba la solicitud a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinario del Plan Especial del conjunto histórico del Antiguo Santa Cruz, tras su aprobación por el Consejo Rector de Urbanismo.



En aquellas fechas, tras la destitución de Carlos Garcinuño como concejal de Urbanismo, había asumido dichas competencias la primera teniente de alcalde y concejal también de Seguridad Ciudadana, Zaida González, quien señaló que "con este trámite de solicitud cumplimos una nueva etapa en el objetivo de desatascar un plan pendiente y poder proceder a su aprobación a la mayor brevedad, de manera que esta zona, declarada BIC, pueda desarrollarse". Con este planeamiento se definirán a su vez "los criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales, programando todas las inversiones necesarias para adecuar el entorno a las previsiones del plan". De igual forma, "el plan incluirá un catálogo de edificaciones y espacios libres, definiendo los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles; y describirá las propuestas de dotaciones y equipamientos".

La declaración ambiental estratégica formulada a la Cotmac es un trámite previo a la aprobación definitiva del instrumento de ordenación, y sus determinaciones han de integrarse en el documento territorial, al objeto de su aprobación definitiva. El proceso de tramitación de la evaluación ambiental estratégica del plan y del documento territorial a partir de ahora otorga a la Cotmac la potestad de resolver o no su admisión. En caso de ser favorable, la Comisión procederá a las consultas a las Administraciones Públicas afectadas.

Asimismo, Carlos Tarife consideró que "Ciudadanos no debería criticar el Plan Especial del Antiguo Santa Cruz porque han fichado recientemente como afiliado a la persona que precisamente encargó dicho planeamiento, que fue el exconcejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño", a quien Tarife considera "una persona muy respetable". No obstante, el edil de Urbanismo insistió en que "los concejales de Ciudadanos tienen que estar más pendientes de lo que se dilucida en los plenos para que después no tengan que trasladar comunicados como este último".