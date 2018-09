Los socialistas no apoyarán la ampliación del tranvía hasta que no haya un gran consenso

El PSOE de Tenerife y de Santa Cruz de Tenerife han acordado no apoyar ninguna ampliación del tranvía hasta que haya un amplio consenso social tanto en el municipio como en los barrios anexos que se verían afectados por la nueva infraestructura.

Los grupos socialistas en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han consensuado una postura común respecto al proyecto de llevar el transporte guiado hacia La Gallega y El Sobradillo. Esta decisión se ha alcanzado en un encuentro mantenido por representantes insulares y municipales del Partido Socialista.

La reunión contó con la participación del vicesecretario general del PSOE de Tenerife, Aarón Afonso, la secretaria de organización y portavoz en el Cabildo, Josefa Mesa, el consejero insular de Política Municipal, Miguel Ángel Pérez, la secretaria general del PSOE de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, y el portavoz en el Ayuntamiento chicharrero, José Ángel Martín.

Miguel Ángel Pérez planteó que "el Cabildo no va a hacer nada hasta que no se recupere el consenso social en Santa Cruz de Tenerife y hasta que el alcalde Bermúdez no logre un consenso en el Ayuntamiento".

Por su parte, Patricia Hernández recordó que Bermúdez ha mantenido varias posturas en poco más de un mes. "Primero defiende que pase por Las Hespérides, pero Carlos Alonso le llama y pasa de defender los intereses de la ciudad para defender los intereses de su partido", critica. La secretaria general del PSOE de Santa Cruz anunció también que el partido realizará una consulta ciudadana al respecto.

Además, José Ángel Martín recordó que "la mayoría social en el Pleno está en contra del tranvía por Los Majuelos". El portavoz socialista incidió en que "CC está poniendo en riesgo el poco espacio público existente en esta zona del Distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife ya que la Avenida de Los Majuelos vértebra toda la zona".